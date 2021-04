Puusta purjetas MMil kokkuvõttes kaheteistkümnendaks

Täna lõppesid olümpia purjelaua RS:X maailmameistrivõistlused Puerto Sherrys, Hispaanias. Ingrid Puusta lõpetas olümpia eel peetud viimase suurema regati kokkuvõttes tubli 12. kohaga.

Reedel alanud regatil purjetati viie päeva jooksul kokku kümme sõitu, kus esimesed kümme purjetasid täna topeltpunkidele peetud medalisõidus. Terve nädala vältel näitas end kõige tugevamana maailmameistri tiitli võitnud hollandlanna Lilian de Geus. Hõbedale purjetas iisraellanna Katy Spychakov ja pronksile prantslanna Charline Picon. Ingrid Puustal õnnestus neljas sõidus lõpetada esikümnes.

Ingrid Puusta kokkuvõte regatist: „Siin Cadizis on viimased kolm päeva olnud väga tuulised olud. Esimesel päeval jäid sõidud isegi ära kuna tuult oli kuni 20 m/s. Olud on olnud väga keerulised kuna laine on olnud suunaga vastu tuult. Kokkuvõttes tulin kaheteistkümnendaks ja olen rahul kuid alati on ruumi arenguks. See oli hea ja ühtlasi viimane võistlus enne Olümpiamänge. Järgmiseks on mul plaanis minna treeninglaagrisse Iisraeli.”

