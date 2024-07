Puuluup tõmbas käima A. Le Coq 67. Muhu Väina regati avapeo Pirital

A Le Coq Muhu Väina regati peakorraldaja Kalevi Jahtklubi avas laupäeval, 13. juulil kogu päevaks oma sadama väravad, et pidada kahekordset avamispidu – avati A. Le Coq 67. Muhu Väina regatt ning ametlikult kuulutati avatuks kevadel valminud Kalevi Jahtklubi uus sadamamaja!Imeline suveilm soosis korraldajaid ja merepeost osa saama tulnud klubiliikmeid, külalisi ja meresõpru.

Pirita jahisadamas avatud regatikülas leidus keskpäevast peale tegevust nii lastele kui ka täiskasvanutele. Purjetamist tutvustasid Kalevi Jahtklubi Purjespordikooli lapsed ja võimalik oli ka Pirita jõel väike Optimistiga väike tiir teha. Hanno „Kalastaja“ Kask korraldas räimeroogade õpitoa, kus sai vilunud kalamehe ja hobikoka käe all vaadata erineval moel rahvuskala valmistamist ning kõike valminut ka maitsta.

Regati nimisponsor A. Le Coq tõi purjetamise juurde ka hulga oma kliente, kellele kümne alusega vilunud kaptenite juhendamisel ka „A. Le Coq Special regatt“ Tallinna lahel peeti. Purjetajatele ja muidu meresõpradele pakkusid purjetamisvarustust ja -riideid Sportland, Alter Marine ja Nautical Partners, kõhutäie eest kandsid hoolt Reval Cafe, Sailors Home kohvik, Alexela foodtruck ning Kalevi Jahtklubi Resto. Regati enda ettevalmistused algasid samuti – avatud sai regatibüroo ja regati tehniline komitee teostas jahtide varustuse ja ohutusnõuete täitmise kontrolli.

Et merepidu Pirital on tänavu tõesti osa ka Tallinna merepäevadest ja erakordse võimalusena ka The Tall Ships Races Tallinna sündmustest, oli tunda. Muhu Väina regatt on Eesti vanim ja suurim purjeregatt ja on erakordselt hea meel, et kaks nii võimast pidu purjede all nüüd seljad kokku said panna. Kui The Tall Ships Races Tallinn 2024 põhisadamad on Lennusadam, Noblessneri sadam ja Vanasadam, siis Kalevi Jahtklubi sadam Pirital koos Muhu Väina regati laevastikuga lisab merepeole veel haaret juurde.

Reisilaev Strande tõi Lennusadamast Piritale ka suure hulga külalisi, kelle sooviks oli esmajoones osa saada ansambli Puuluup kontserdist – ja seda ka saadi! Kalevi Jahtklubi sadama regatiküla täitus publikuga nagu võluväel ja Puuluup pani rahva oma pilli järgi tantsima.

Et päevale pidulikkust juurde anda, ei puudunud õhtust ka tervituskõned ja head soovid. Õhtujuht Reigo Ahvena hoogsal modereerimisel saabusid üksteise järel lavale merepeo külalised. Kalevi Jahtklubi nimel tervitas külalisi kommodoor Tõnu Tõniste, meenutades Kalevi Jahtklubi ja selle liikmete seotust 1980.a Tallinna olümpiapurjeregatiga, mis klubi ja sadamat esmalt oluliselt muutis. Nüüd enam kui 40 aastat hiljem, on uue ajaloopeatüki kirjutamine alanud. Lisaks „kirjutati“ seda ajaloopeatükki omal moel juba sadamamaja ehituse ajal, kui selle betoonseintesse valati klubiliikmete poolt annetatud purjed, mille mustrid meenutavad purjetatud regatte, paute ja halsse, rebenenud ja paigatud purjeid, kaotusi ja võite.

“20 aastat oleme uuest sadamamajast ja spordikompleksist unistanud. Nüüd on ta valmis ning meil on palju rohkem võimalusi regatte ja muid üritusi paremini teha, ka selliseid suursündmuseid nagu tänane,“ lausus Tõnu Tõniste.

Tallinna Linna ja The Tall Ships Races Tallinna nimel sai sõna abilinnapea Kaarel Oja, kellel oli siiralt hea meel näha suurt merepidu lõpuks ka Piritale laienemas. Olemaks sadamaks ka The Tall Ships Races Tallinna sündmustele, jääb Kalevi Jahtklubile meenutama abilinnapea kingitud kaunis seinaplaat.

Tallinna linna käepikenduse ja Kalevi Jahtklubi hea naabrina esindas Pirita Linnaosa Valitsust linnaosa vanem Doris Raudsepp. „Kalevi Jahtklubi ja selle purjetamisalast tegevust Pirita ei saa alahinnata. Uue sadamamaja valmimine lisab Pirita linnapilti palju juurde ja annab uusi võimalusi.“

A Le Coq Muhu Väina regati taustast rääkis korraldavate jahtklubide üleselt ja purjetajate nimel Eesti Jahtklubide Liidu presdient Kalev Vapper, kelle jaoks algav tänavune regatt on juba kahekümne kaheksas. “67 aastat tagasi, kui toimus esimene Muhu Väina regatt, oli ka minu isa üks regati algatajatest. Ta ei oleks osanud kuidagi ette arvata, et regatil saab regulaarselt igal aastal olema üle saja jahi ja tuhatkond purjetajat, kes kaasa löövad. See on kohustuslik osa purjetaja suvest.”

The Tall Ships Race’i, mis on maailma suurim ja pikkade traditsioonidega purjeõppelaevade regatt, purjelaevadel osaleb 1500 purjeõppurit 16 erinevast riigist. Selle korraldamise taga on organisatsioon nimega Sail Training International, kelle missioon on rahvuste ja kultuuride vahelise mõistmise edendamine, pakkudes noortele üle maailma purjetamiskoolitust, mis inspireerib neid elama põnevat ja täisväärtuslikku elu. Selle organisatsiooni nimel kõneles Race Captain Raúl Mimbacas, tunnistades, et Tallinnas toimuvad sündmused on tema kogemuse kohaselt maailma parimad. Tervituskõne lõpus soovis ta ka A. Le Coq Muhu Väina regati purjetajatele soodsaid tuuli ja edukat regatti.

Et aga regati purjed ikka kummis oleks ja korraldajad saaksid purjetajatele ägedama regati korraldada, on nendele tegevustele õla alla pannud A. Le Coq, kes on alates aastast 2014. olnud regati nimisponsoriks, kuid järjepidevalt regatti toetanud juba 15 aastast. Et kõik eelnenud kõnelenud rääkisid erinevate sündmuste ajaloolisest taustast, siis nimisponsori esindajana avas ka A. Le Coqi juhataja Jaanus Vihand A. Le Coqi nime tausta, mis viib aastasse 1860 Londonis. Muidugi mõista soovis ta purjetajatele ägedat regatti, mida oleks vahva meenutada. Õhtut regatikülas jäi veel tundideks sisustama DJ Reigo Ahven.

Täna, 14. juulil ootab nii purjetajaid kui meresõpru ees erakordne vaatepilt Tallinna lahel, sest ajaloo suurejooneliseimal mereparaadil saavad kokku kahe ajaloolise taustaga regati laevastikud – Euroopa suurimal purjeõpperegatil The Tall Ships Races osalevad enam kui 60 erineva suurusega purjelaeva ja A. Le Coq 67. Muhu Väina regati ca 100 purjejahti.

Mereparaadijärgsesse päeva Kalevi Jahtklubis mahuvad veel kahed purjetamise tulevikuga seotud mõttetalgud Kalevi Jahtklubi sadamamaja saalis, regatikülas saab õhtul vaadata välikinos filmi „Kon-Tiki“ ja pärast seda ka jalgpalli EMi finaalmängu. A. Le Coq 67. Muhu Väina regati esimene võistluspäev on esmaspäeval, 15. juulil, kui purjetatakse lühem avamereetapp ehk Pro Marine Trade Tallinna ring.

Merepeo fotogalerii © Janis Spurdzins https://www.flickr.com/photos/kalevi-jahtklubi/albums/72177720318750715

