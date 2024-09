Purjetamishooaeg kestab, täna algavad võistlused Pärnus, Võrtsjärvel ja stardib 24 tunni regatt.

Nädalavahetus tuleb purjetajatele tegus. Võsiteldakse svertpaatidel Pärnus, avamerejahtidel Tallinnas ja Ruhnus ning Võrtsjärvel peetakse RS Questide Eesti meistrivõistlusi.

Svertpaadid võistlevad Pärnus

Pärnus algab täna Pärnu Sügisregatt 2024 mis on vabariikliku purjetamise karikasarja eelviimane etapp. Võistlevad svertpaadil purjetajad Optmist, ILCA 4 ja Zoom8 paadiklassides. Võistlusele on registreerunud 173 osalejat Eestist ja Lätist.

Võistluse koduleht: https://www.manage2sail.com/et-EE/event/parnusygisregatt2024#!/entries?classId=ilca4

Võrtsjärvel võistlevad RS Questid Eesti meistritiitlile

RS Questi paadiklassi populatsioon on Eesti vaates kindlasti suurim Võrtsjärvel, Meltemi jahtklubi eestvedamisel saab õppida RS Questil purjetama ja korraldatakse võistlusi. Sel nädalavahetusel peetakse Eesti meistrivõistlused ja neljas RS Questi karikasarja etapp. Võistlejaid on registreerunud 10 meeskonda.

Loe lisa: https://manage2sail.com/en-US/event/85343a8d-2f8f-4840-bf51-1792258aaa93#!/entries?classId=06ba5b64-a108-4e3f-afea-96661d0ed426

24h regatil võidab see kes kõige rohkem miile kogub

Kell 15.00 kõlab start ja iga võistleja alustab oma asukohast sõitmist Ruhnu poole. Eesmärk on sõita 24 tundi ja koguda kõige rohkem meremiile. Sel aastal on näha osalejate arvu rekordit, kirjas on 18 meeskonda.

Omalaadse formaadiga regati populaarsus kasvab ja paistab silma ka toredate autasude poolest. Võistlejatele on kingitud kohevaid patju, erksavärvilisi pusasid ja soojasid tutimütse.

Koduleht: https://www.manage2sail.com/et-EE/event

Kalevi jahtklubi selgitab avamerepurjetamise Tallinna meistreid

Laupäeval toimub Tallinnas avamerepurjetamise paadiklasside ORC I, ORC II, ORC III, Folk, Draakon Tallinna Meistrivõistlsued. Ühtlasi on võistlus klubi avamerekarikasarja neljas etapp.

Koduleht: https://www.manage2sail.com/et-EE/event/KJKTMV2024#!/