Purjetamise rahvusvõistkond pääses koroonakriisi kiuste lõpuks treeninglaagrisse

SSL Gold Cup purjetamisvõistluseks treeniv Eesti rahvusvõistkond pidi sel suvel ära jätma kolm laagrit, kuid nüüd sügisel avanes viimaks võimalus kapten Tõnu Tõniste juhtimisel Šveitsi Grandsoni treeningkeskusesse harjutama sõita. Nagu paljud spordisündmused, lükati ka uudne jalgpalli maailmameistrivõistlustest inspireeritud purjetamisvõistlus koroonaviiruse leviku tõttu edasi, mistõttu selgub parim purjetamisriik 2022. aasta hiliskevadel.

Kuna SSL Gold Cup toob riigi parimad purjetajad kokku spetsiaalselt võistluse tarbeks ehitatud SSL-47 paati, siis on rahvustiimidel võimalik treenida ainult Šveitsis kohapeal, kus võistluse korraldajate poolt on tagatud nii paat kui muu treeningvarustus. „Laagrit oli praegustes oludes organiseerida päris keeruline, kuna reeglid ja määrused muutusid pidevalt,“ ütles rahvusvõistkonna kapten Tõnu Tõniste. „Sellest hoolimata saime Grandsonis neli täispäeva harjutada, nii et võtsime igal juhul maksimumi.“

Lisaks Tõnu Tõnistele osalesid laagris juba kapteni valiku läbi tiimi kinnitatud Toomas Tõniste ja Peter Šaraškin. Rahvusvõistkonda on paadiklasside ülese edetabeli kaudu koha kindlustanud ka Mati Sepp, kes sel korral laagrist osa võtta ei saanud. Ülejäänud seitse liiget selguvad 2021. aastal – veel kolm purjetajat nimetab tiimi kapten, neli pääsevad võistkonda paadiklasside ülesest pingereast. Sügisese treeninglaagriga liitusid ka kuus tiimi kandidaati – Ingrid Puusta, Taavi Valter Taveter, Tammo Otsasoo, Henri Tauts, Karl-Hannes Tagu ja Kalev Tanner.

Eesti võistkond on laagris käinud nüüdseks kaks korda – esimene külastus Grandsoni treeningkeskusesse tehti 2019. aasta juulis. „Eelmisel korral vahetasime pidevalt positsioone, aga nüüd liikusime järjest rohkem selles suunas, et igaüks jääb oma kindlale kohale. SSL-47 paat on väga keeruline ja nõuab igaühelt selget arusaama, mis on tema roll,“ sõnas Tõniste.

Rahvusvõistkond loodab uuesti Šveitsi treenima sõita juba maikuus, kui avatakse treeningkeskus ja paadiklasside ülesest pingereast on selgunud veel kaks tiimiliiget. „Järgmine aasta on juba päris lähedal finaalvõistlusele, mistõttu katsume laagreid teha nii palju kui võimalik. Samas osalevad võistlusel 56 riigi tiimid, mistõttu võib treeningkeskuse graafik olla päris tihe,“ lisas Tõniste.

SSL Gold Cup toimub 2022. aasta mais ja juunis Šveitsis.