Purjelauduritele jätkub Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sari Baltic Cup Estonia võistlusega

Eeloleval reedel ja laupäeval Tallinnas Pirital toimuv Baltic Cup Estonia võistlus on Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja teine etapp purjelauaklassidele Techno 293, Formula ja Foil. Lisaks võistleb kutsutud klassina Raceboard, kellele peetakse regati raames Eesti meistrivõistlused.

Baltic Cup Estoniale on osalema oodata ligi 60 sportlast Eestist, Soomest, Lätist ja Leedust. Uues võistlusklassis Foil, mis on purjelaudurite hulgas rohkelt populaarsust kogunud, on registreerunud 11 sõitjat, nende hulgas Ingrid Puusta, kellele tema põhiklassis RS:X Eestis konkurentsi ei jagu. Naistest on Foil klassis sõitmas veel Soome naiste esinumber Marianne Rautelin, samuti Aleksandra Blinnikka. Meestest on Foil võistlusklassis registreerunud Eesti esinumber John Kaju, samuti pea kogu Läti Foili koorekiht. Techno 293 võistlusklassis on registreerunud 29 võistlejat, nende hulgas kogu Eesti ja Läti noorte paremik. Formula klassis on samuti teiste seas stardis Eestis tugevaimad sõitjad.

Garmin Purjetamise Eesti meistrivõistlused on noorte- ja olümpiaklasside sportlastele üks hooaja põhivõistlusi, mille käigus selgitatakse välja Eesti parimad seilajad. Meistrivõistlused toimuvad etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata enam kui neljasadat sportlast. Igal võistlusklassil on sarjas kas kolm või neli etappi, millest halvim läheb mahaarvamisele. Sarja toetajad Garmin ja Jakari Marine panevad sarja kokkuvõttes võistlejatele auhindadena välja Garmini spordikellad.