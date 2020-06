Purjelaudurid selgitasid Tallinna lahel Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja etapi parimad

Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja etapil Pirita Surf regatil peeti täna kõigile võistlusklassidele neli sõitu keskmise tugevusega tuules. Nende tulemusel selgusid purjelaudade sarja avaetapi parimad Techno 293 Plus, Techno 293 Junior U15, Techno 293 Minim U13, Formula ja Windsurf Foil klassides.

Windsurf Foil klassi parim oli kõik sõidud võitnud ning 3 punkti kogunud lätlane Janis Preiss. 6 punktiga saavutas 12 purjelauduri konkurentsis teise lõpptulemuse John Kaju ning kolmandaks sõitis end 11 punkti korjanud Läti surfar Janis Rencis. Üldarvestuses neljandaks platseerus 13 punktiga seekord samuti Foil purjelaual startinud olümpiasurfar Ingrid Puusta.

Techno 293 Minim U13 klassis kuulus võit nii üld- kui tüdrukute arvestuses 4 punktiga Bertha Kivistikule. Läti võistleja Viljams Preiss sai viie sportlase seas üldarvestuses 5 punktiga teise koha ning Liisa Marii Kalk 6 punktiga kolmanda koha.

Techno 293 Junior U15 klassis võttis kaheksa noore hulgas üld- ja tüdrukute arvestuse võidu soomlanna Sofia Hämäläinen, kes kogus 5 punkti. 9 punkti andsid teise koha Saskia Põldmaale ning 10 punktiga lõpetas regati kolmandana Natali Šank.

Techno 293 Plus klassi kümne võistleja seas saavutas 3 punktiga esikoha Joonas Mik. Teine koht kuulus 6 punktiga Romek Roolahtile ja 8 punkti kogunes kolmandaks tulnud Evert Härmi skoori. Tüdrukutest oli parim Emma Viktoria Millend.

Frank Ervin korjas 5 punkti ja võttis võidu kümne võistlejaga Formula klassis, olles ka U20 ning kergkaalu arvestuste parim. Teine üldarvestuse lõppkoht kuulus samuti 5 punktiga parimale grand masterile Martin Ervinile ning 6 punkti tõid kolmanda koha Renar Roolahtile. Naistest oli parim Helena Lass.

Garmini ja Jakari Marine poolt välja pandud spordikella võitis kõigi võistlejate vahel autasustamise käigus toimunud loosimisel Alan Mitšulis.

Garmin Purjetamise Eesti meistrivõistlused on noorte- ja olümpiaklasside sportlastele üks hooaja põhivõistlusi, mille käigus selgitatakse välja Eesti parimad seilajad. Meistrivõistlused toimuvad etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata enam kui neljasadat sportlast. Igal võistlusklassil on sarjas kas kolm või neli etappi, millest halvim läheb mahaarvamisele. Sarja toetajad Garmin ja Jakari Marine panevad sarja kokkuvõttes võistlejatele auhindadena välja Garmini spordikellad.

Garmin 2020 Purjetamise Eesti Meistrivõistlused etapid:

1) 12.-14. juuni Pärnu Purjetamisnädal (Pärnu) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

2) 27.-28. juuni Pirita Surf (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

3) 3.-5. juuli Kärdla Race (Kärdla) – klassid RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

4) 17.-19. juuli Tallinn Race (Tallinn) – klassid RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

5) 17.-18. juuli Baltic Cup Estonia (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

6) 14.-16. august Kalevi Jahtklubi meistrivõistlused (Tallinn) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

7) 28.-30. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused (Lohusalu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

8) 11.-13. september Pärnu Sügisregatt (Pärnu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

9) 18.-20. september Tallinna Nädala regatt (Tallinn) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470, Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

10) 25.-27. september Saaremaa Merispordi Seltsi regatt (Roomassaare) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

Eesti Jahtklubide Liitu toetavad Liviko, Strand, Alfons Håkans ja Jakari Marine/Garmin.