Purjelaudade Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja etapi poodimile astusid eestlased, lätlased ja soomlased

Pirital selgusid täna purjelaudade Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja teise etapi Baltic Cup Estonia paremusjärjestused Techno 293 Minim U13, Techno 293 Junior U15, Techno 293 Plus, Formula ja Foil klassides, samuti sarja arvestuse väliselt kutsutud klassidena osalenud Raceboardi ning lohe parimad.

Foil klassis oli konkurentsitult parim lätlane Janis Preiss, kes võitis kõik võistlussõidud ning kogus 5 punkti. Soomlane Jakob Eklund võttis 10 punktiga teise koha ning John Kajule kuulub 14 punktiga kolmas koht. Parim naine oli 26 võistleja hulgas üldarvestuses viiendaks tulnud Ingrid Puusta.

Formulal tõid 5,5 punkti võidu Renar Roolahtile, kes oli ka U20 arvestuses tugevaim. Parim kergkaalu arvestuse võistleja Alan Mitšulis saavutas üldarvestuses 7 punktiga teise lõppkoha ning Kristofer Rajasalu tuli 17 punktiga kuue purjelauduri seas kolmandaks.

Evert Härm oli 5 punktiga parim 21 võistlejaga Techno 293 Plus klassis, kus teiseks tuli 10 punktiga Kaur Säärits ja kolmandaks 12 punkti korjanud Joonas Mik. Tüdrukutest oli parim lätlanna Marta Klavina, Eesti neidudest aga Liisbeth Orav.

Techno 293 Junior U15 klassi üldarvestuse poodiumile astusid Läti surfarid. Baltic Cup Estonia võit kuulub 6 punktiga Miks Busmanisele, teise koha saavutas 7 punktiga Eduards Niedra ning kolmandaks tuli 18 punkti kogunud Gustavs Bekeris. Parim eestlane oli 16 noore seas kuuendaks tulnud Karl Sören Tamm ning parim tüdruk Lisett Aasmets.

Techno 293 Minim U13 klassis tõi seitsmest sõidust nelja võit ning kokku 6 punkti esikoha Bertha Kivistikule, kes oli ühtlasi parim tüdruk. Teisele kohale surfas end 10 punktiga lätlane Ernests Jekabsons ning kolmandana lõpetas 14 purjelauduri konkurentsis regati 13 punkti kogunud Läti noormees Viljams Preiss.

Klassis Raceboard võitis regati Raivo Saarm, kelle skoori kogunes 5 punkti. Lätlane Juris Dreimanis lõpetas võistluse 10 punktiga teisena ning Andrus Jõgi 15 punktiga nelja mehe seas kolmandana.

Lohel oli puhta sõiduvõitude seeriaga kindlalt parim 5 punkti korjanud Madis Kallas. 10 punkti tõid nelja surfari hulgas teise koha Silver Kattaile, kolmandaks tulnud Vladimir Porovi skooriks oli 15 punkti.

Garmin Purjetamise Eesti meistrivõistlused on noorte- ja olümpiaklasside sportlastele üks hooaja põhivõistlusi, mille käigus selgitatakse välja Eesti parimad seilajad. Meistrivõistlused toimuvad etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata enam kui neljasadat sportlast. Igal võistlusklassil on sarjas kas kolm või neli etappi, millest halvim läheb mahaarvamisele. Sarja toetajad Garmin ja Jakari Marine panevad sarja kokkuvõttes võistlejatele auhindadena välja Garmini spordikellad.

Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistlused 2020 etapid:

1) 12.-14. juuni Pärnu Purjetamisnädal (Pärnu) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

2) 27.-28. juuni Pirita Surf (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

3) 3.-5. juuli Kärdla Race (Kärdla) – klassid RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

4) 17.-19. juuli Tallinn Race (Tallinn) – klassid RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

5) 17.-18. juuli Baltic Cup Estonia (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

6) 14.-16. august Kalevi Jahtklubi meistrivõistlused (Tallinn) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

7) 28.-30. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused (Lohusalu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

8) 11.-13. september Pärnu Sügisregatt (Pärnu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

9) 18.-20. september Tallinna Nädala regatt (Tallinn) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470, Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

10) 25.-27. september Saaremaa Merispordi Seltsi regatt (Roomassaare) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

Eesti Jahtklubide Liitu toetavad Liviko, Strand, Alfons Håkans ja Jakari Marine/Garmin.