Purjelaua Techno293 maailmameistrivõistlused Itaalias Garda järvel

23.-30. oktoober toimuvad Itaalias Garda järvel Techno293 maailmameistrivõistlused. Eestit esindab 12 noort purjelaudurit Noblessneri Purjetamiskoolist (treener Jaak Lukk) ja Tallinna Purjelauakoolist (treener Aivar Kajakas) – Lisett Aasmets, Liisbeth Orav, Bertha Kivistik, Liisa Marii Kalk, Aksel Haava, Karolina Dovgan, Emma Viktoria Millend, Marta Arete Sokk, Saskia Põldmaa, Jakob Heinrich Tuubel, Natali Šank, Karl Sören Tamm.

Võistlustel osaleb kokku üle 300 noore purjelauduri. Maailmameistritiitlid võisteldakse välja U13 (üldarvestus) , U15 (noormehed ja neiud) ja U17 (noormehed ja neiud) vanuseklassides.

Techno293 võistlusklass on ainulaadne noortele loodud purjelauaklass, kus võistlevad alla 17-aastased purjelaudurid. Klassi eesmärgiks on ühendada purjelauaspordiga tegelevaid noori ja luua neile võrdsete tingimustega purjelauaklass – One Design Class. Klassis on lubatud kasutada vaid Techno293 varustust, mille hulka kuulub 205 liitrine svertlaud ja vanuseklasside järgi purjed: alla 15-aastased surfarid kasutavad 6.8 m2 pindalaga purjeid ja alla 17- aastased 7.8 m2 pindalaga purjeid. Erinevalt teistest purjelauaklassidest ei ole Techno293 võistlusklassis võisteldes lubatud kasutada väiksemat purje kui on vanuseklassile määratud.

EPL (www.purjelaualiit.ee) kui Eesti purjelaudureid ühendav organisatsioon koordineerib kogu purjelauaspordi alast tegevust Eesti Vabariigis.