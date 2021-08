Purjelaua T293 EM noorimas grupis eestlannad 2. ja 3. kohal

Tallinnas Pirital peetavate noorte purjelaudurite

olümpiaettevalmistusklassi Techno 293 Euroopa meistrivõistluste

kolmandat võistluspäeva alustavad Eesti tüdrukud Bertha Kivistik ja

Liisa-Marii Kalk kõige noorema ehk U13 võistlusklassi esikolmikus,

Kivistik on kolme sõidu järel tüdrukute arvestuses teisel ning Kalk

kolmandal positsioonil. U13 klassis küll Euroopa meistritiitleid välja

ei anta ning jooksvalt peetakse poiste ja tüdrukute sõitude arvestust

ühtses tabelis, kuid võistluse lõpul antakse parimatele poistele ja

tüdrukutele eraldi medalid. Teistes võistlusklassides ei ole Eesti

võistlejad esikümnesse jõudnud.

Seni on EM-l õnnestunud pidada kolm võistlussõitu, kolmapäeval halva

ilma tõttu starte ei toimunud. Neljapäevaks on ilmaprognoos parem ning

korraldajatel on kavas anda mõlemal võistlusrajal esimene start kell

11.30. Techno293 EM-l võisteldakse kokku viies eri arvestuses: U13 ehk

alla 13-aastased, Junior (kuni 15-aastased), Youth (kuni 17-aastased),

Plus Youth (alla 19-aastased) ning klassis Plus, mis on vabaklass. Igas

võistlusklassis toimub eraldi arvestus veel ka poistele ja tüdrukutele.

Võistlussõidud toimuvad teisipäevast laupäevani, viimane võimalik

stardiaeg on laupäeval kell 16.00 ning autasustamine laupäeval kell 19.00.

Lisainfo:

Kristel Oitmaa, tel 522 8877, kristeloitmaa@gmail.com