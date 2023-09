Purjelaua slaalomi 2023 Eesti meistrid selgunud! Kokkuvõte Slaalomi EMV 3. etapist Pirita Surfiklubis

2023 Eesti meistrid slaalomis on:

Tristen Erik Kivi, Cerly Aulik, Timo Runge, Valde Viiding ja Oskar Lillpea

Kokkuvõte 24. septembril Pirital toimunud purjelaua slaalomi kolmandast etapist.

Igal aastal tundub, et suvi on lõputu ja ei lõppegi. Nii ka sel korral, kui kaks etappi said ilusti järjest “purki”, kuid peale seda lähenes slaalomi võistlusakna lõpp väga kiirelt. Lisaks tekkis paljude surfirandade vetesse ohtralt mererohtu, mis kahandasid võistluskohtade ning tuulesuundade valikut veelgi. Aga lõpp hea, kõik hea – see ilm tuli!

24. septembri hommik oli vaikne ja eelmise vihmase päeva rõskust oli veel õhus, kuid juba kella ühe ajal oli tuul keeramas ning puhangud lasid peavõistlusjuhil Martin Berkmanil alustada kvalifikatsioonidega. Kogu päev kulges kolme fleedi režiimis ja kokku sõideti läbi viis ringi, mil puhangud küündisid 14-15 m/s-ni. Kuna üldarvestuse esikolmik oli enne kolmandat etappi viigis, oli kõva pinge peal.

Põneva slaalomipäeva tulemused olid järgnevad:

EMV üld

1.Tristen Erik Kivi

2.Frank Ervin

3.Valde Viiding

EMV naised

1.Cerly Aulik

2.Elena Lass

3.Bertha Kivistik

Master

1.Valde Viiding

2.Timo Runge

3.Toomas Pertel

Grand master

1.Valde Viiding

2.Ivar Ots

3.Peep Tomingas

U21

1.Oskar Lillepea

2.Bertha Kivistik

3.Liisa Marii Kalk

U17

1.Oskar Lillepea

2.Bertha Kivistik

3.Liisa Marii Kalk

Harrastajad üld

1.Marianne Rautelin

2.Toomas Pertel

3.Taavi Tiimus

Harrastajad naised

1.Marianne Rautelin

2.Liisa Marii Kalk

3.Bertha Kivistik

Täname südamest kõiki osalejaid sel aastal !

Eesti slaalomirahvas tänab meie toetajaid, tänu kellele see kõik teoks sai:

Alas-Kuul AS

Alumetall

HiiuSurfShop

Heisi

Rait Lukas

Surfhouse

Prike

Eesti Purjelaualiit.

Peavõistlusjuht – Martin Berkmann.

Korraldaja – Ain Härmson, EPLi juhatuse liige

Slaalomi EMV ja Harrastajate slaalomi 3. etapi tulemused SIIT

Raul Harro Slaalomi EMV ja Harrastajate slaalomi pildid SIIT

Tiit Aunastelt SIIT Võistluse drooni “must materjal”

Slaalomi EMV ja Harrastajate slaalomi koondtulemused:

EMV SIIN

Harrastajad SIIN

Ain Härmson