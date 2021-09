Pühapäeval lõppes Haven Kakumäel neli päeva kestnud Eesti meistrivõistlused, kus põnevust jätkus nii maal kui merel

Tallinna Nädala viimane võistluspäev oli pingete ning rõõmurohke. Regatti lõpetas päikseline ja tuuline ilm ning merelt ei olnud puudu ka lained, mis võistlussõite huvitavamaks ning keerulisemaks tegid.

Laser Radiali puhul tuli esikohale ning ühtlasi ka Eesti meistriks Karel Ratnik (Pärnu Jahtklubi). Võistlusklassi teine koht läks välisvõistlejale Elza Cibule Lätist, kolmas koht ning Eesti meistrivõistluste teine koht läks purjetajatele Georg Erik Ristal (Rein Ottosoni Purjespordikool) ning meistrivõistluste kolmas koht läks sportlasele Pert Salundi (Pärnu Jahtklubi).

Naiste kategoorias läks esikoht samuti Läti võistlejale Elza Cibule. Teisele kohale ning meistrivõistluste kuldmedalile tuli Romi Safin (Kalevi Jahtklubi) ning võistluste kolmandaks ja meistrivõistluste teiseks purjetas end Liis Annus (Rein Ottosoni Purjespordikool). Eesti meistrivõistluste kolmanda koha saavutas Eliise Raamat (Tallinna Jahtklubi).

Laser Standard võistlusklassi üldkategoorias ning ühtlasi ka Eesti meistrivõistluste raames saavutas esikoha Karl-Martin Rammo (Rein Ottosoni Purjespordikool/Tallinna Jahtklubi). Teisele kohale nii võistluste kui ka meistrivõistluste puhul purjetas sportlane Georg Haud (Rein Ottosoni Purjespordikool) ning auväärne kolmas koht ja pronksmedal läks Martin Arujale (ROPK).

U21 kategoorias oli esikolmik rahvusvaheline. Esikoht ning Eesti meistrivõistluste kuldmedal läks purjetajatele Evo Annus (ROPK) ning teine koht läks naaberriiki Lätti võistlejale Kārlis Junkersile. Poodiumi kolmas koht läks sel korral võistlejale Sten-Markus Andresson (ROPK), ühtlasi teenis sportlane endale hõbemedali Eesti meistrivõistluste raames. Meistrivõistluste pronks läks purjesportlasele Silver Vahstein (Saaremaa Merispordi Selts).

RS Feva võistlusklassis purjetasid esikohale Andrias Sepp ja Liise Väliste (Pärnu Jahtklubi), meeskond teenis endale ka kuldmedali Eesti meistrivõistlustel. Teisele kohale ning hõbemedalile Eesti Meistrivõistluste puhul tuli meeskond, kuhu kuulusid Mia Maria Lipsmäe ning Sandra Sinivee (Uku Kuusk Purjespordikool / Kuusalu Jahtklubi ). Kolmanda koha ning pronksmedali saavutasid Ann Carolin Victoria Vürst ning Kertu Külaots (Tallinna Jahtklubi).

U14 võistluskategoorias tuli esikohale ning kuldmedalile Martin Rahnel ning Ott Richard Hääl (Pärnu Jahtklubi). Teisele kohale ning hõbemedalile meistrivõistluste puhul purjetasid Teodor End ja Aleksandra Sõnitsar (Uku Kuusk Purjespordikool / Kuusalu Jahtklubi ). Kolmas koht läks sel võistlusel meeskonnale Sander Talts ja Genri Mihhalap (Uku Kuusk Purjespordikool / Kuusalu Jahtklubi ), lisaks teenis meeskond omale ka pronksmedali Eesti meistrivõistlustel.

U18 kategoorias saavutasid esikoha ning kuldmedali samuti Mia Maria Lipsmäe ning Sandra Sinivee (Uku Kuusk Purjespordikool / Kuusalu Jahtklubi ) ning teise koha ja hõbemedali püüdsid omale Ann Carolin Victoria Vürts ja Kertu Külaots (Tallinna Jahtklubi). Kolmas koht ja pronksmedal Eesti meistrivõistluste eest läks antud kategoorias meeskonnale, kuhu kuulusid Emma Mia Kaar ning Laura Marii Taggu (Tallinna Jahtklubi).

29er võistlusklassis saavutasid esikoha naiskond, kuhu kuulusid Mia Marin Lilienthal ning Hanna Tuulas (Kalevi Jahtklubi). Teisele kohale tulid Angeliina Maria Isabel Õunap ning Lisbeth Taggu (Pärnu Jahtklubi). Kolmanda koha saavutasid Maria Aleksandra Vettik ning Juta Koov (Tallinna Jahtklubi).

49er klassis tuli esikohale ning Eesti meistriks Juuso ning Henri Roihu (Tallinna Jahtklubi). Teisele kohale ning hõbemedalile purjetasid Tõnis Haavel ning Lenart Kivistik (Tallinna Jahtklubi). Kolmanda koha ning pronksmedali Eesti meistrivõistlustel saavutasid Jasper Rufus Rytövaara ning Tobias Reiter (Tallinna Jahtklubi).

Techno293 U13 klassi puhul saavutas esikoha ja kuldmedali Bertha Kivistik (TPLK), teisele kohale ja hõbedale Meistrivõistluste puhul tuli Liisa Marii Kalk (TPLK). Kolmanda koha saavutas Lukas Tuubel (NYCS), kes teenis omale ka pronksmedali Eesti meistrivõistlustel.



U15 alamkategoorias saavutas esikoha ja meistrivõistluste kuldmedali Karl Sören Tamm (NYCS). Teisele kohale ning hõbedale tuli Natali Šank (TPLK) ning auväärne kolmas koht koos pronksmedaliga Meistrivõistluste eest läks Remi Marten Rajasalu (TPLK).



U17 kategoorias saavutas esikoha ning meistritiitli omale Lisett Aasmets (TPLK). Teine koht läks Soome purjetajale Siri Kaskeala. Kolmas koht ning meistritiitli teine koht läks võistlejale Jakob Tuubel (NYCS) ning meistrivõistluste kolmanda koha saavutas Emma Victoria Millend (TPLK).

Techno293 Plus kategoorias tuli esikohale ning Eesti meistriks Kaur Säärits (NYCS). Teisele kohale purjetas ning sai sellega kaela hõbemedali Eesti meistrivõistluste eest sportlane Liisbeth Orav (NYCS). Kolmas koht, nii meistrivõistluste kui ka regati eest läks sportlasele Marta Arete Sokk (NYCS).



Windsurf Foil üldkategoorias saavutas esikoha ja kuldmedali meistrivõistluste arvestuses John Kaju (SSK). Teisele kohale ning ühtlasi ka hõbemedalile tuli Frank Ervin (Black Team Estonia). Võistluse kolmas koht läks Soome purjesportlasele Jakob Eklund ning meistrivõistluste pronksmedal läks purjetajale Romek Roolaht (TPLK).

U17 kategoorias saavutas esikoha Oskar Lillepea (BTE) ning teisele kohale tuli Soome purjetaja Felix Sergelius.

U19 kategoorias oli parim Romek Roolat (TPLK), kes viis koju ka kuldmedali Eesti meistrivõistluste eest. Teisele kohale ning hõbemedalile tuli Joonas Mik (TPLK) ning kolmanda koha saavutas Kristofer Rajasalu (TPLK), teenides sellega omale ka pronksmedali.

U21 sõitjate puhul oli parim Frank Ervin (Black Team Estonia), kes teenis omale ka kuldmedali. Teisele kohale ning hõbemedalile tuli Romek Roolaht ning kolmas koht läks võistlejale Renar Roolaht (TPLK), kes teenis omale ka pronksmedali Eesti meistrivõistluste eest.

Võistlusklassi naiste kategoorias tuli parimaks ning kuldmedalile Ingrid Puusta (TPLK), tema järel saavutas teise koha Soome sportlane Aleksandra Blinnikka ning kolmas koht läks samuti Soome võistlejale Anna Haavistole.

Regatti toetavad Tallinna linn ja Haven Kakumäe ning võistluse korraldamisele aitasid kaasa 470, Tallinna Jahtklubi ning Eesti Purjelaualiit.

Garmin Purjetamise Võistlussari on Eesti Jahtklubide Liidu noorte- ja olümpiapurjetamise regatisari, milles sisalduvad Eesti Meistrivõistlused on üks eraldi võistlus ja Eesti Karika regatid on mitmest regatist koosnev võistlussari. Eesti Meistrivõistlused toimuvad ühe neli päeva kestva regatina noorte ühepaatidele augustis Pirital ja teistele klassidele septembris Kakumäel. Karikasari toimub hooaja vältel etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata ligi viissada sportlast. Igal võistlusklassil on karikasarjas kas kaks või kolm etappi.

Garmin Purjetamise Võistlussarja regatid:

1) 28.-30. mai Saaremaa Merispordi Seltsi regatt, Roomassaare sadam, Eesti Karikasarja 1. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

2) 11.-13. juuni Pärnu Purjetamisnädal, Pärnu Jahtklubi, Eesti Karikasarja 2. etapp – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaat 470

3) 18.-20. juuni Kärdla Race, Kärdla sadam, Eesti Karikasarja 3. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

4) 26.-27. juuni Pirita Surf, Pirita Surfiklubi, Eesti Karikasarja 4. etapp – purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

5) 15.-17. juuli Tallinn Race, Lennusadam, Eesti Karikasarja 5. etapp – kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18

6) 16.-18. juuli Baltic Cup Estonia, Pirita Surfiklubi, Eesti Karikasarja 6. etapp – purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

7) 19.-22. august Eesti Meistrivõistlused, Kalevi Jahtklubi – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

8) 27.-29. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused, Lohusalu sadam, Eesti Karikasarja 7. etapp – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18, 470

9) 10.-12. september Pärnu Sügisregatt, Pärnu Jahtklubi, Eesti Karikasarja 8. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

10) 23.-26. september Eesti Meistrivõistlused, Haven Kakumäe – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18, 470, purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

Käesoleval hooajal toimub koroonaviirusest tulenevalt võistlustele registreerimine täielikult interneti teel ning kohapeal regatibüroos registreerimist ei toimu. Samamoodi asuvad võistluse teadetetahvel ja tulemused ainult e-keskkonnas. Võistluste avamine toimub sadamas kesksel kohal, kusjuures võistlejad jälgivad seda oma purjeka juurest. Autasustamisel tohivad osaleda vaid autasustatavad ja teised jälgivad autasustamist oma paatide juurest.

