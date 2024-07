Pro Marine Trade Tallinna ring avas A. Le Coq 67. Muhu Väina regati punktiskoori

Täna, 15. juulil startis Tallinnas Kalevi Jahtklubis A. Le Coq 67. Muhu Väina regatt, kus osaleb sel aastal 101 jahti Eestist, Lätist, Leedust ja Soomest. Distantsil Tallinn-Kärdla-Haapsalu purjetatakse kokku kuus etappi ja täna kell 11 hommikul kõlas võistluskomitee laevalt peavõistlusjuht Tormi Jõgi juhtimisel esimene hoiatussignaal, et startida Pro Marine Trade Tallinna ringile pikkusega 17 kuni 25 meremiili sõltuvalt jahtide grupist. Esimese etapi võitjad on FORTE, KATARIINA II, PILOILLERI III, VESILEENU ja BACCHUS.

Kena päikeseline ilm ja nõrgemapoolne läänetuul viis jahid Piritalt üle Tallinna lahe Paljassaare põhjapoi suunas ja sealt juba edasi Naissaare poole. Algul läänesuunast puhunud tuul kadus lisamärgi ja esimese pöördemärgi vahel korraks sootuks, et siis loodesse pöörduda ja sealt puhuma jääda. Nii saadi viimasest märgist Aegna lähedal reipalt pakstaaktuules finišisse purjetada, suurematel jahtidel kiiruseks kümme ja enam sõlme. Sõidu pikkuseks kujunes esimestel finišeerijatel ca viis tundi.

ORC I grupis hõivasid esikolmiku kohad stardieelsed favoriidid. Möödunud aasta võitja FORTE (X-41, Kalevi Jahtklubi) Jaak Jõgiga roolis sai sõidu alguses tekkinud tuuleaugust paremini teiste ees minema ja seda edu õnnestus tal säilitada kuni finišini, andes korrigeeritud ajas edu ca kaks ja pool minutit teiseks tulnud jahi OLYMPIC (X-41 mod, Jahtklubi Dago) ees, mille roolis Tiit Vihul. Kolmanda aja sõitis välja jaht SHADOW (J-112E, Kalevi JK), Harles Liivi juhtimisel. Parim Cruisers divisjoni jaht oli üldarvestuses kümnendana lõpetanud, juba aastaid Muhu Väina regatil osalenud Soome jaht KIND OF MAGIC (IMX-38), mille roolis Ilmari Absetz.

„Hea on see, et saime esimese stardiga kõik kohe minema,“ lausus FORTE kapten Jaak Jõgi Kalevi Jahtklubi sadamas. „Vaatamata sellele, et stardihetk oli päris keeruline ja juba ennustus näitas, et tuul kord tõuseb, kord vaikib ja keerab. Kuid see trikitamine algas palju varem kui me ootasime. Kõige keerukam tuuleots oli meie jaoks pärast esimest tihedat krüssu otsa, kuid kuidagi sattus nii, et saime esimese tuule sealt esimesena hästi kätte võrreldes konkurentidega ja see otsustaski suuresti selle sõidu lõpptulemuse.“

ORC II grupis oli parima aja välja sõitnud Aivar Tuulbergi KATARIINA II (Arcona 340, Pärnu JK) edu teise koha ees korrigeeritud ajas veel suurem – neli minutit ja 20 sekundit. Teisele kohale platseerus AMSERV TOYOTA SAILING TEAM (First 36.7 mod, Kalevi JK) Margus Žuravljoviga roolis, kellest omakorda neli minuti jäi maha kolmanda aja välja sõitnud jaht JAZZ(First 35, Kalevi JK), mille roolis Tarmo End. Edukaim Cruisers divisjoni meeskond oli siin grupi Alar Ivansoni TESSA (Ridas 35, Kalevi JK), üldarvestuse üheteistkümnes.

ORC III grupis oli täna võidukas tiim PILOILLERI III (FF 31 IMS, ROPK) Alari Lagle juhtimisel, edestades teiseks tulnud Toivo Roosma meeskonda jahil SEABIRD (First 31.7, Kalevi JK) rohkem kui kolme ja poole minutiga. Samas, Rauno Pielbergi BELLATRIX (X-99, Jahtklubi Dago), kaotas teisele kohale vaid kümme sekundit.

Ettearvatult tihe oli ka ORC IV grupi tipus, kus mitu aastat samad jahid ikka ja jälle esikolmikus püsivad, vaid omavahel kohti vahetades. Täna oli kiireim Imre Marmori meeskond jahil VESILEENU (Polaris, Kalevi JK), edestades teiseks tulnud möödunud aasta Muhu Väina regati võitjat, Ülari Velviste meeskonda jahil LAGLE III ( Finn Express 83, Haapsalu JK), kolme ja poole minutiga. Joel Kõivu JULECHKA (RJ 85, Toila JK) platseerus täna kolmandale kohale, vahe teise kohaga korrigeeritud ajas pea kaks ja pool minutit.

Folkboodid, kelle puhul on võitja see, kes esimesena üle finišijoone, suutis täna kõige kiiremini distantsi läbida Olev Oolupi jaht BACCHUS (Haapsalu JK). Mitmekordne Muhu Väina regati võitja, Tiit Riisalo W-LIND lõpetas Tallinna ringi teisena ja Mikk Kööseli JONNA (Kalevi JK) kolmandana.

Päikeseline šampanja-purjetamise päev lõppes Kalevi Jahtklubi sadamas Pro Marine Trade Tallinna ringi autasustamisega, mida aitas läbi viia Pro Marine Trade turundusjuht Tauri Purkas.

Teisipäeval, 16. juulil on regati kavas Alter Marine lühirajaetapp vastu- ja allatuule rajal, ning suure laevastiku tõttu võistlevad suuremate gruppide jahid võistlusalal Naissaare lähistel ja väiksemad jahid Tallinna Lahel.

Tulemused https://www.manage2sail.com/et-EE/event/muhuvainaregatt2024#!/entries?classId=orc

Pro Marine Trade Tallinna ringi päeva fotogalerii © Janis Spurdzins https://www.flickr.com/photos/kalevi-jahtklubi/albums/72177720318812411/

Regati kodulehekülg: http://www.muhuvain.ee/et

Regati teadetetahvel: https://www.manage2sail.com/en-US/event/muhuvainaregatt2024#!/

Regati Facebooki lehekülg – https://www.facebook.com/muhuvainaregatt/

Regati Instagram: https://www.instagram.com/muhuvainaregatt/

Jahtide liikumine võistlusrajal reaalajas (ja ka hilisemalt järelvaadatav) kõikide etappide kaupa SportRec vahendusel https://sportrec.eu/muhu-vaina-regatt/

Regati fotod Flickris: https://www.flickr.com/photos/kalevi-jahtklubi/albums

A Le Coq Muhu Väina regatti korraldab Kalevi Jahtklubi koostöös Jahtklubi Dago, Haapsalu Jahtklubi ja Eesti Jahtklubide Liiduga.

Regati toetajad on A. Le Coq, Alter Marine, Pro Marine Trade, Tactical Foodpack, Alexela, Loodus Invest, Pirita Linnaosa, Tallinna Linn, The Tall Ship Races, Hiiumaa Sadamad, Apotheka, Joik, Haapsalu linn, Sportland, DSV Estonia, Amserv/Toyota, SAR Tallinn, Baltic Cruisers, Santa Maria, Pantaenius, Elisa, Hanno Kask – “Kalastaja” õpiköök, Postimees

Info:

Agnes Lill

A Le Coq 67. Muhu Väina regati direktor

Tel. 5667 7232, e-mail: agnes@muhuvain.ee

Piret Salmistu

A Le Coq 67. Muhu Väina regati meediajuht

Tel. 507 7217, e-mail: piret.salmistu@gmail.com

http://muhuvain.ee/