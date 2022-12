Presidendid Haukanõmm ja Vapper: Eestil olgu koht olümpialaevastikus!

Parapurjetajate arengu eest seisavad hea nii paralümpiakomitee kui alaliidu presidendid, andes oma panuse, et purjetamine naaseks paralümpia kavva.

Eesti Paralümpiakomitee president Monika Haukanõmm ja Eesti Jahtklubide Liidu president Kalev Vapper seisavad hea selle eest, et Eesti parapurjetajad saaksid kursi võtta võimalikult kõrgeteks eesmärkideks.

“Eesti on mereriik ja purjetamine kogub järjest populaarsust, meil on järjest rohkem sadamaid ja paate, mis on ligipääsetavad ka puuetega inimestele,” sõnas Haukanõmm. “Seega on igati loomulik, et ka puudega inimestele avaneksid võimalused nautida merd ja purjetamist. Ala populariseerimiseks on suur samm tehtud ning on õige aeg, et iga purjetamisklubi juures oleks võimalik treeningutest osa saada ka puudega lastel ja noortel,” on paralümpiakomitee president veendunud, et tugeva baasi nimel tuleb töötada.

Ise maailmameistritiitlit kandva Vapperi sõnul annab meresõiduoskus eluks olulisi võimalusi ja väärtusi: “Purjetamine õpetab elus eesmärke seadma ja neid saavutama. Õpetab hindama loodust ja annab teadmisi ja oskusi, et hakkama saada ka keerulistes oludes.”

Seda täpselt samamoodi ka erivajadusega inimesele, sest parapurjetamine on meil Eestis ligipääsetav spordiala, andes võimaluse elada täisväärtuslikumalt elu nii vee peal kui maal.





Purjed viivad edasi nii naist kui meest, noort kui vana

World Sailingu eesmärk on kasvatada lisaks noorte kaasamisele naiste osavõttu 30%-ni ja lõpuks saavutada sooline võrdsus.

Parapurjetamine on üldse suur võrdsustaja – olenemata võimetest pead ise ilma, tuule laine ja paadiga hakkama saama – põnev spordiala, mis sõltub nii vaimsest osavusest ja taktikalisest analüüsist kui ka füüsilisest võimekusest.

Nüüdse paralümpiale ennistamise kampaania ajal on Eesti olnud selles aktiivne osavõtja. Nii on Eesti purjetajad osalenud kahtedel MMidel ja Põhjamaade meistrivõistlustel kahes eri paadiklassis nii üksik- kui tiimisõidus, tuues Hansa MMilt 34. ja 50. koha 69 võistleja hulgast, RS Venture klassi Põhjamaade meistrivõistlustelt 4. koha 8 tiimi hulgast ja 32. koha MMil Omaanis 36 võistkonna hulgast.