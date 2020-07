Pirital algas purjelaudade Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja etapp Baltic Cup Estonia

Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja etapp Baltic Cup Estonia sai täna alguse seitsmes klassis võistleva ligi 100 Eesti, Soome, Läti ja Leedu surfari osalusel.

Techno 293 Minim U13 klassis läks avapäeval peetud nelja sõidu kokkuvõttes 4 punktiga võistlust juhtima Bertha Kivistik. Teine positsioon on 5 punktiga lätlase Ernests Jekabsonsi käes ning kolmandal kohal on 17 noore seas tema kaasmaalane Viljams Preiss, kellel on 7 punkti.

Klassis Techno 293 Junior U15 on kõrgeimad positsioonid hõivanud Läti purjelaudurid. Esimesel kohal on Eduards Niedra 3 punktiga, teine Miks Buimanis 5 punktiga ning kolmas Bruno Spigens 10 punktiga. Parima eestlasena on Karl Sören Tamm 17 sportlase hulgas kuues.

Techno 293 Plus klassis on 20 sportlase konkurentsis 4 punktiga liidriks Evert Härm, järgnemas Kaur Säärits 7 punktiga teisel real ning Joonas Mik sama punktiarvuga kolmandal kohal.

Formulal juhib viie sõidu järel regatti Alan Mitšulis, kes kogus esimesel võistluspäeval 5 punkti. Renar Roolaht on 6 punktiga kaheksa purjelauduri seas teisel kohal ning kolmandaks on platseerunud Kristofer Rajasalu, kellel on 13 punkti.

Lätlane Janis Preiss sõitis täna konkurentsitult kõige paremini Foil klassis ning on siin 4 punktiga 26 sportlase hulgas liidrikohal. Soomlasele Jakob Eklundile kuulub 9 punktiga teine positsioon ning kolmandal real asub 11 punktiga John Kaju, järgnemas olümpiasurfar Ingrid Puusta, kelle skooris on 18 punkti.

Baltic Cup Estonial sarja arvestuse väliselt osalevas Raceboard klassis, kus selgub võistluse lõpptulemuste alusel Eesti meistrivõistluste paremusjärjestus, on avapäeval peetud kolme sõidu kokkuvõttes juhtimas 3 punkti kogunud Raivo Saarm. Nelja sportlase seas on teisel kohal Andrus Jõgi 8 punktiga ja kolmas lätlane Juris Dreimanis 9 punktiga.

Samuti kutsutud klassina Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja arvestuse väliselt võistlevas lohe klassis on täna peetud viie sõidu kokkuvõttes 4 punktiga esikohal Madis Kallas. 10 punkti asetavad nelja sportlase konkurentsis teisele kohale Vladimir Porovi ning kolmas on 11 punktiga Silver Kattai.

Laupäevasel viimasel võistluspäeval antakse esimese võistlussõidu hoiatussignaal kell 11.

Garmin Purjetamise Eesti meistrivõistlused on noorte- ja olümpiaklasside sportlastele üks hooaja põhivõistlusi, mille käigus selgitatakse välja Eesti parimad seilajad. Meistrivõistlused toimuvad etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata enam kui neljasadat sportlast. Igal võistlusklassil on sarjas kas kolm või neli etappi, millest halvim läheb mahaarvamisele. Sarja toetajad Garmin ja Jakari Marine panevad sarja kokkuvõttes võistlejatele auhindadena välja Garmini spordikellad.

Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistlused 2020 etapid:

1) 12.-14. juuni Pärnu Purjetamisnädal (Pärnu) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

2) 27.-28. juuni Pirita Surf (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

3) 3.-5. juuli Kärdla Race (Kärdla) – klassid RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

4) 17.-19. juuli Tallinn Race (Tallinn) – klassid RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

5) 17.-18. juuli Baltic Cup Estonia (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

6) 14.-16. august Kalevi Jahtklubi meistrivõistlused (Tallinn) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

7) 28.-30. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused (Lohusalu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

8) 11.-13. september Pärnu Sügisregatt (Pärnu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

9) 18.-20. september Tallinna Nädala regatt (Tallinn) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470, Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

10) 25.-27. september Saaremaa Merispordi Seltsi regatt (Roomassaare) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

