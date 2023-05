Pikkade traditsioonidega E4 karikavõistlus avab kaks avamerepurjetamise sarja

Nädalavahetusel toimub Pirital Kalevi Jahtklubis legendaarne E4 Karikavõistlus, mis on avalöögiks kahele avamerepurjetamise sarjale –Eesti Jahtklubide Liidu Avamerepurjetamise Eesti Karikasarjale ja Soome-Eesti Avamerepurjetamise sarjale FINEST Offshore Series. Samuti on see tänavuse Kalevi Jahtklubi Avamerepurjetamise Karikasarja teine osavõistlus. Kahepäevane avamerejahtide mõõduvõtt vastutuule-allatuule rajal on populaarne võistlus olnud alates aastast 2008.

Legendaarse regati algatas juba 2008. aastal tänaseks meie hulgast lahkunud kapten Toomas Soots, kelle arvates kulus avamerejahtide meeskondadele ära just sellise sportlikuma formaadiga regatt lühirajal, et treenida rohkem manöövreid ja meeskonnatööd. Kevadsuvine ilmaprognoos saabuvaks nädalavahetuseks tõotab purjetajatele mõnusaid merepäevi, et selgitada E4 Karikavõistluse parimad ORC, Folkboot ja Draakon klassides.

E4 Karikavõistlust ja Kalevi Jahtklubi Avamerepurjetamise Karikasarja mitu korda võitnud jahi Katariina IIkapten Aivar Tuulberg ütleb, et E4 Karikavõistluse formaat on nende meeskonna kindel lemmik. „Kaks päeva lühiradasid tugevas konkurentsis on väga hea mõõduvõtmine, eriti mulle, kellele pikad Offshore-sõidud sugugi meeltmööda ei ole. Siin näeb hooaja alguses alati ära oma nõrgad kohad ja annab suunad, mille kallal töötada tiitlivõistlusteks.“

Jaht Jazz, mis tulnud samuti E4 Karikavõistlusel oma grupi võitjaks, kinnitab, et see võistlus oma sportliku lühiraja formaadiga on Jazz purjetamismeeskonna üks lemmikumaid võistlusi aastas. „See purjetamishooaja alguses toimuv võistlus aitab läbi kahe võistluspäeva nühkida oskustelt maha telvega tekkinud rooste ja ning saada aimu, milline on meie vorm võrreldes konkurentidega. Neil põhjustel on Jazz olnud E4 Karikavõistluse iga-aastane osaleja,“ ütleb jahi Jazz meeskonnaliige Rait Riim.

Väiksemate jahtide grupis möödunud aastal E4 regati võitnud jahi Lagle III jaoks oli 2022.a regatt debüüt. Kapten Ülari Velviste: „Varasematel aastatel pole me lihtsalt jahti valmis saanud ja Tallinna jõudnud selleks ajaks. 2022.a sai kohe eesmärgiks võetud kindlalt E4 võistlusel osaleda ja võita ka Kalevi Jahtklubi Avamerepurjetamise Karikasari. Kahjuks meie grupis on see kevadtööde venimise probleem üsna levinud ja olime me selle tõttu oma grupis ainus võistleja. Aga selle eest saadud punktid olid meile hooaja lõpus EJLi avamerepurjetamise karikasarjas väga olulised.“

Kalevi Jahtklubi Avamerepurjetamise Karikasarja regattide ja ajalooga saab tutvuda siin https://kjk.ee/kjk-avamerepurjetamise-karikasari-2023/

Eesti Jahtklubide Liidu Avamerepurjetamise Karikasari koosneb kümnest osavõistlusest, mille korraldajad on erinevad jahtklubid üle Eesti – Kalevi Jahtklubi, Pärnu Jahtklubi, Haapsalu Jahtklubi, Jahtklubi Dago ja Saaremaa Merispordi Selts. Samuti on karikasarja osavõistlus Baltic Offshore Week – suuremate ORC jahtide Eesti ja Soome ühised meistrivõistlused, mis sel aastal toimuvad juunikuus Helsingis. Lisaks on sarja üheks suurimaks regatiks A. Le Coq Muhu Väina regatt, mis tänavu suvel juba 66. korda toimub.

Sarja regattide ja varasemate tulemustega saab tutvuda siin

https://www.puri.ee/ejl-avamerepurjetamise-eesti-karikas/

2022.a väikeste jahtide arvestuses Eesti Avamere Karikasarja võitnud jahi Lagle III kapten Ülari Velviste ütleb, et neil on igal aastal võetud eesmärgiks vähemalt poodiumil olla. „Sellest konkreetsemaid eesmärke me aga sellel karikasarjal ei sea, kuna tulemus sõltub ka sellest kui palju jahte nendel võistlustel osaleb. Viimastel aastatel on meie kalender Tallinnavälistel võistlustel olnud selline, et kõigepealt tuleme oma koduklubi Haapsalu Jahtklubi suurimale võistlusele Kessu regatile, siis sõidame Muhu Väina regati ja lõpetame oma “Eesti tuuri” Dago regatiga. Hetkel ei oska isegi öelda kas nende regattide puhul on karikasari see põhimotivaator, või hoopis ägedad regatid ise!“

FINEST Offshore Series, mis aastal 2018 sai ORC arvestuses purjetavatele jahtidele omavahelise konkurentsi kasvatamiseks käima lükatud, kuid vahepealsetel Covidi-aastatel reisipiirangute tõttu soiku jäi, koosneb sel aastal neljast regatist siin ja sealpool Soome lahte. Lisaks E4 Karikavõistlusele saavad meeskonnad omavahel mõõtu võtta ka juuni alguses regatil WB Sails Round the Buoys, ning ORC A ja B gruppide Eesti ja Soome tiitlid jagatakse tänavu juunikuus välja regati Baltic Offshore Week raames Helsingis. Vahelduvalt siin ja sealpool Soome lahte toimuv tiitlivõistlus on kindlalt kalendris suurel hulgal ORC arvestuses purjetavatele jahtidele. Sarja lõpetab Helsingist Tallinnasse augustikuus purjetatav populaarne Helsinki-Tallinna Race.

FINEST Offshore Series sarja kohta saab rohkem lugeda siit https://kjk.ee/finest-offshore-series-2023/

Katariina II jaht, mis viimased kaks toimumisaastat (2019 ja 2022) tuli sarja üldvõitjaks, ei ole see sari kõll otseselt meeskonna eesmärgiks olnud, kuna võisteldakse kahe erineva jahiga kahes meres (Läänemeres Arcona 340 ja Vahemeres Swan 42). „Kui kalender klapib, siis võtame rõõmuga osa,“ ütleb kapten Aivar Tuulberg.





„Sari on iseenesest väga oluline ja tahaks näha põhjanaabritelt suuremat osavõttu ja heitlust medalitele. Soomes on palju häid purjetajaid ja potentsiaal on neil tugev, paraku viimased aastad on Eesti laevad domineerinud. Omavaheline tugev konkurents kodulahe võistlustel on väga oluline, sest tiitlivõistlustel midagi ei kingita, ainult kõva tööga on võimalik midagi saavutada.“





Jahi Jazz meeskond on lühikese Eestimaa suve tõttu alati püüdnud osa võtta maksimaalselt paljudest karikasarjade etappidest. „Viimastel aastal oleme käinud ka Soomes võistlemas. Kui Eest Jahtklubide Liidu avamerepurjetamise karikasarjas oleme tulnud kolmel korral ka võitjaks, siis FINEST sarjas on kuldne karikas meil veel saamata, kuid hammas on selle järel kindlasti verel,“ ütleb Rait Riim.

„Kahetsusväärselt ei ole ei Eesti Avamerepurjetamise Karikasari ega Soome-Eesti regattide sari saavutanud sellist prestiiži nagu seda on kas Muhu väina regatt või Kalevi Jahtklubi Kolmapäevaregattide seeriavõistlus. Siiski on üksjagu paatkondi, Jazz nende hulgas, kellele on nendes sarjades hea tulemuse saamine oluline. Omaaegne otsus hakata korraldama Soome lahe ülest purjetamise karikasarja on strateegiliselt olnud kindlasti õige otsus, sest rahvusvaheline konkurents on väga arendav. Viimase paari aastaga on FINEST karikasarja osavõtjate arv ja üldine tase veidi langenud. Ühelt poolt on põhjuseks COVID-19 viiruse levikust tulenevad piirangud, teiselt poolt on soomlaste ind mõõtu võtta veidi raugenud, kuna Eesti tippmeeskondadele on raske vastu saada. Siiski usun, et soomlased teevad come back’i kiiremini kui me oskame arvata,“ vaatab hooajale lootusrikkalt vastu Rait Riim jahi Jazz pardalt.

Nädalavahetusel toimuvat regatti E4 Karikavõistlus toetab auhindadega TommyLyy Paadipood.

Regati ametlik teadetetahvel https://www.manage2sail.com/et-EE/event/E42023#!/

Tekst: Piret Salmistu, Kalevi Jahtklubi