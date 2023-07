Pikim etapp tõi A. Le Coq 66. Muhu Väina regati laevastiku üle pika aja taas Kuressaare jahisadamasse

A. Le Coq 66. Muhu Väina regati kolmas võistluspäev on finishiks regati kõige pikemale etapile – Alter Marine Pärnu-Kuressaare ca 70 miili pikkusele etapile. Esmaspäeva ennelõunal Pärnu lahelt startinud etapp tõi Muhu Väina regati laevastiku kolmeteist aasta järel taas Kuressaare jahisadamasse. Vaiksetes tuultes ja siledal veel purjetatud etapi järel jõudsid viimased jahid Kuressaare faarvaatri vahelt sadamasse teisipäeva hommikul kl 9 paiku.

Kuressaare lähistel kohe pärast keskööd 00:04 esimesena finishiliini ületanud jaht Forte (X-41 mod) Jaak Jõgi juhtimisel (Kalevi JK). Olles purjetanud kolmteist ja pool tundi, tuli Forte meeskonnal erinevalt nende järel finisheerunud jahtidest viimased miilid tuule pööramise tõttu krüssata ehk vastutuult sõita. Kuid hiljem selgus, et varem etapi jooksul enda kasuks sõidetud edu püsis ja lisaks Line Honours tiitlile, tuli ka kõige pikema – Alter Marine Pärnu-Kuressaare etapi võit ORC I grupis. Teise aja sõitis välja Shadow (J-112 E) Harles Liiviga roolis (Kalevi JK) ja etapi kolmanda poodiumikoha hõivab täna jahi Berta (Elan 380) meeskond Hando Sutteriga roolis (Kalevi JK), neile kuulub ka selle grupi Cruiser divisjoni võit.

Intervjuu Jaak Jõgiga https://fb.watch/lJi38oXF2h/

ORC II grupi Pärnu-Kuressaare etapi võidu võttis Ott Hakkaja jaht Cassandra (First 34.7). Saarlasi aitas kodusaare lähistel seilates võidule taktikuna meeskonnas purjetav Alar Volmer, kelle sõnul läks neil etapi algus kenast, kuid siis saabus Kihnu juurde jõudes suur vaikus, millest neil aitas esimesena pääseda ja oma grupi paraadi juhtima tuulejumalate hea tahe. „Usaldades rahvusvahelisi tuuleprognoose, valisime me generaalkursi lähedase vasakpoolse kursi ja see valik aitas meid ka etapi lõpuni, kuigi kogesime ka teist tuuleauku, millest üllatusena ikka oma grupi esimesena väljusime. Võit tuli meile üllatusena ja teeb muidugi suurt heameelt!“ lausus Alar Volmer. ORC II grupi teise koha Alter-Marine Pärnu Kuressaare etapil sai Amserv Toyota Sailing Team (First 36.7 mod) Margus Žuravljovi juhtimisel (Kalevi JK) ning kolmanda aja sõitis välja jaht Directo (Italia 9.98), millel kapteniks Mikk Metstak (Kalevi JK). Jaht Mia (Grand Surprise) Jaan Tiidemanni juhtimisel oli sellel etapil ORC II grupi Cruiser divisjoni parim.

Intervjuu Alar Volmeriga https://fb.watch/lJi4LsarQh/

Jaht Pinta (SMS) – Taurus tüüpi jaht aastast 1974, mis tähistab järgmisel aastal oma 50 juubelit, oli täna võidukas Pärnu-Kuressaare etapil, võttes ORC III grupi võidu Priit Jürioja Brigitta (Cross 31, Pärnu JK) ja Margus Beljakovi Lilianni (One Off, SMS) ees. Pinta kapten Guido Grassi sõnul on nende tugevus kogemus. „Tark ei torma! Meie meeskonna keskmine vanus 63 aastat räägib elu- ja purjetamiskogemusest – targad otsused ja võidab see, kes teeb kõige vähem vigu!“ rääkis Guido Grass oma kodusadamas, Kuressaare Jahisadamas.

Intervjuu Guido Grassiga https://fb.watch/lJi6ARBUFc/

Paljud veel mäletavad, kuidas Polaris tüüpe sihvakaid ja sportlikke jahte oli Eesti vetes hulgaliselt seilamas. Tänavusel Muhu Väina regatil on neid kolm ja ORC IV grupis, nagu ka mitmetel varasematel aastatel, on poodiumikohtade mängus sees jaht Vesileenu (Kalevi JK). Vesileenu kapten Imre Marmor rääkis Kuressaare Jahisadamas, milliseid valikuid tehti regati pikima etapi läbimiseks ja millega seisti silmitsi enam kui 17 h puirjetamise jooksul Pärnust Kuressaarde, kes edestas korrigeeritud ajas teise koha välja sõitnud jahti Julechka (RJ 85, Toila JK) vähem kui nelja minutiga ja kolmandaks tulnud Mihkel Güssoni jahti Edda (Fenix, Kalevi JK) pea sama ajaga, sest teise ja kolmanda koha vahe oli vaid kaheksa sekundit.

Intervjuu Imre Marmoriga https://fb.watch/lJi7PoeawH/

W-Lind, mis võiks oma nime vääriliselt üle lainete lennata, saab täna lõppenud Alter Marine Pärnu-Kuressaare etapilt rääkida teistsugust lugu. Sarnaselt Tõllu-Pireti kujule, mis ehib hotelli Meri esist Kuressaares, tuli ka folkbootide flotilli neljal meeskonnal oma paate eile kiilud Kihnu kruusast vabadesse vetesse aidata. Vaatamata vahejuhtumile, võttis Tiit Riisalo folkboot W-Lind etapivõidu Mikk Kööseli Jonna (Kalevi JK) ja Argo Vooremaa Muinasjutukuninga (Haapsalu JK) ees. „Tuleb osata neid boksipeatusi ka kiiresti teha,“ oli Tiit Riisalo lustakas kommentaar vahejuhtumile Kihnu lähistel.

Intervjuu Tiit Riisaloga https://fb.watch/lJiag5SWEj/

Et suuremal hulgal purjetajatel oli ööuni vahele jäänud, siis lükati tänase Pro Marine Trade Kuressaare ringi planeeritud start esialgu kl 15 peale pärastlõunale. Kell 13 toimunud kaptenite koosolekul oli aga selge, et tuulejumalad täna meiega väga head koostööd ei tee ja piisavat tuult pärastlõunaks ei paku. Seetõttu tegid peavõistlusjuht Tormi Jõgi ja abivõistlusjuht Jüri Sõber raske südamega otsuse tänane etapp purjetamata jätta.

Tänane päev Kuressaare sadamas on purjetajatel kosumiseks ja ettevalmistus homseks Tactical Foodpack Kuressaare-Kõiguste etapiks. Õhtul kell 21 annab purjetajate peole Kuressaare sadamas hoogu Ines oma bändiga, kuhu ka linnarahvas on oodatud.

Jahtide liikumist saab jälgida ka reaalajas KWINDOO rakenduse kaudu https://kwindoo.com/tracking/34037-a-le-coq-moonsund-regatta-2023?race_id=39929

Tulemused. https://www.manage2sail.com/et-EE/event/muhuvainaregatt2023#!/results?classId=orc1

Alter-Marine Pärnu-Kuressaare etapi fotod Flickris © Janis Spurdzins https://www.flickr.com/photos/kalevi-jahtklubi/albums/72177720309687283

Regati kodulehekülg: http://www.muhuvain.ee/et

Regati teadetetahvel: https://www.manage2sail.com/en-US/event/muhuvainaregatt2023#!/

Regati Facebooki lehekülg – https://www.facebook.com/muhuvainaregatt/

Regati Instagram: https://www.instagram.com/muhuvainaregatt/

Regati fotod Flickris © Janis Spurdzins: https://www.flickr.com/photos/kalevi-jahtklubi/collections/72157721902524653/

Parimad palad, pildid ja uudised regatilt – Postimehe Muhu Väina regati blogi vahendusel

https://sport.postimees.ee/7809553/otse-muhu-vaina-regati-otseblogi-2023

A. Le Coq Muhu Väina regatti korraldavad Kalevi Jahtklubi ja Pärnu Jahtklubi koostöös Eesti Jahtklubide Liiduga. Muhu Väina regati toetajad on A. Le Coq, SYNLAB, Alter Marine, Pro Marine Trade, Tactical Foodpack, Alexela, Loodus Invest, Hiiumaa Sadamad, Rahva Raamat, Pärnu linn, Postimees, Sportland, DSV Estonia, Amserv/Toyota, Elisa.

