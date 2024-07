Pikim A. Le Coq 67. Muhu Väina regati etapp viis jahid Tallinnast Kärdlasse

Regati kolmas ja pikim, Tactical Foodpack Tallinn-Kärdla etapp viis jahid kolmapäeval mandrilt Hiiumaale. Kui esimesena jõudis Hiiumaale jaht NOLA Margus Uudamiga roolis, siis ORC I grupi etapivõidu teenis teisena finišeerunud Dago Jahtklubi jaht OLYMPIC Tiit Vihuli juhtimisel. Teiste gruppide võitjad olid AMSERV TOYOTA ST, BELLATRIX, ASTRID ja JONNA.

Kalevi Jahtklubi sadam Pirital oli 17. juuli varahommikul saginat täis, sest mitme päeva Tallinnas olemise järel valmistusid 101 jahi meeskonnad regati pikimaks – Tactical Foodpack Tallinn-Kärdla etapiks. Hommikul kell 10 kõlanud hoiatussignaali järel said 10-minutiliste intervallidega teele saadetud kõik viis võistlusgruppi, kellel läbida sõltuvalt jahtide suurusest 70-80 miili pikkused distantsid.

Võistlus algas umbes 0,5 meremiili kaugusel Pirita muulivahest põhja pool. Kui folkbootide flotill pidi 70-miilise distantsi Kärdlasse läbima parema äranägemise järgi, siis ORC III ja IV gruppide jahid pidid esmalt mööduma Paljassaare idatoodrist ja siis edasi Selgrahu põhjapoist, suundudes finišisse ca 3 miili kaugusel Kärdla sadamast põhja pool.

ORC I ja ORC II jahtide võistlusrada on ligikaudu 80 meremiili pikk, sest nad pidid sõitma ümber Naissaare. Esimene pöördemärk oli Aegna saare läänetooder ning järgmine Uusmadala lõunatooder. Pärast Osmussaare saarest vasakult möödumist, tuli jahtidel mööduda Selgrahu põhjapoist, ning finiš ootab kõiki jahte samas kohas.

Kui Tallinna lahelt stardi järel said jahid kenasti spinnakeride paisudes külgtuules kiirusi arendades Hiiumaa suunas purjetada, siis kella 16-17 vahel pärastlõunal pöördus tuul läände ja tuli hakata vastutuules krüssama. Ca 7-8 sõlmeseid kiiruseid arendasid ORC I ja II grupi laevastiku eesotsas kella 19-20 vahel õhtul jaht NOLA (MAT 1220, Kalevi JK) Margus Uudamiga roolis, OLYMPIC (X-41, Dago JK) Tiit Vihuli juhtimisel, SHADOW (J-112E, Kalevi JK) Harles Liivi juhtimisel ja FORTE (X-41, Kalevi JK), olles sel ajal jõudnud Vormsi saarest põhja.

Õhtul enne kella jõudis esimesena Kärdla sadamasse jaht NOLA, läbides teekonna ajaga 11 tundi, 35 minutit ja 31 sekundit. Kohe nende kannul finišeerus OLYMPIC. Korrigeeritud tulemustega võttis etapivõidu OLYMPIC 11 minuti ja 46-sekundilise eduga NOLA ees. Kolmas oli SHADOW (+16.25) ja neljas FANATIC 2 (+22.41). Cruisers divisjoni kiireim jaht oli KIND OF MAGIC (IMX-38) Soomest, lõpetades üldarvestuses kaheksandana.

ORC II grupi eesotsas oli pärast kella 23 esimese jahina finišis Aivar Tuulbergi KATARIINA II (Arcona 340, Pärnu JK), kuid korrigeeritud ajas sai etapivõidu ca kümme minutit hiljem sadamasse jõudnud AMSERV TOYOTA SAILING TEAM (First 36.7, Kalevi JK) Margus Žuravljovi juhtimisel, edu KATARIINA II ees vaid minut ja seitse sekundit. Kolmanda koha sai JAZZ (First 35, Kalevi JK), mille roolis Tarmo End (+14.19). MIA (Grand-Surprise) Jaan Tiidemanni juhtimisel oli parim Cruisers divisjonis, üheksas üldarvestuses.

ORC III grupi kiireim jaht Jahtklubi Dago meeskond jahil BELLATRIX (X-99), roolis Rauno Pielberg. Haapsalu jaht AQUILA (Dehler Optima 101) Kenno Kink juhtimisel sai teise koha (+6.58) ning teine Dago jaht WINDWALKER (Bavaria 37 CR) Taavi Sepaga roolis sõitis välja kolmanda aja.

ORC IV gtupis oli võidukas Oleg Egipte tiim jahil ASTRID (Fenix). Tegemist on isade-poegade meeskonnaga – kapten Oleg, tema poeg Erik ning isa Viktor ning Olegi pikaaegne sõber ning purjetaja Artur Mitsulis ja tema poeg Roland. Kuus minutit ja kolmteist sekundit aeglasem oli jaht

LAGLE III (Finn Express 83) Ülari Velvistega roolis ning kolmanda aja sai jaht JULECHKA (RJ 85), kapteniks Joel Kõiv (+28.22).

Folkbootide klassis oli ca 15 tunni purjetamise järel esimesena finišis Mikk Kööseli JONNA (Kalevi JK), tema järel teisena Olev Oolupi BACCHUS (Haapsalu JK) ja kolmandana SIIRI, mille roolis Jürgen Kukk (Jahtklubi Merikotkas).

Koondarvestuses on liidrid pärast kolme etappi OLYMPIC, AMSERV TOYOTA SAILING TEAM, BELLATRIX, LAGLE III ja BACCHUS.

Kuna eilne pikim etapp lõppes osade jahtide jaoks alles täna hommikul kella 4 paiku, algasid tänase päeva tegevused Kärdla Sadamas kaptenite koosolekuga keskpäeval ja start Loodus Invest Kärdla ringile anti kell 14.

Täna õhtul kell 20 toimub Kärdla sadamas nii eilse Tactical Foodpack Tallinn-Kärdla etapi kui ka tänase Loodus Invest autasustamine.

Autasustamisel osalevad ka Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja ja Eesti Jahtklubide Liidu asepresident ja Jahtklubi Dago juhatuse liige Sven Nuutmann.

Pärast autasustamist toiub After Sail pidu Kärdla Sadama Villalaos, kus purjetajaid toitlustab Hiiumaa Pruulikoja resto, jahutavaid jooke pakub nimisponsor ja kell 21 astub lavale bänd Untsakad.

Regati eelviimane, Alexela Kärdla-Haapsalu etapp viib regati mandrile tagasi, kus see laupäeval, 20. juulil ka lõppeb.

A Le Coq Muhu Väina regatti korraldab Kalevi Jahtklubi koostöös Jahtklubi Dago, Haapsalu Jahtklubi ja Eesti Jahtklubide Liiduga.

Regati toetajad on A. Le Coq, Alter Marine, Pro Marine Trade, Tactical Foodpack, Alexela, Loodus Invest, Pirita Linnaosa, Tallinna Linn, The Tall Ship Races, Hiiumaa Sadamad, Apotheka, Joik, Haapsalu linn, Sportland, DSV Estonia, Amserv/Toyota, SAR Tallinn, Baltic Cruisers, Santa Maria, Pantaenius, Elisa, Hanno Kask – “Kalastaja” õpiköök, Postimees

