Pika ootamise järel said A. Le Coq 67. Muhu Väina regatil purjetatud Alter Marina Tallinna lühirajasõidud

67. A Le Coq 67. Muhu Väina regatt jõudis teisipäeval, 16. juulil oma teise võistluspäeva, kui oli plaanis purjetada Alter Marine Tallinna lühirajaetapp vastu- ja allatuule rajal. Tuulevana ei tahtnud purjetajatega aga hästi koostööd teha ja hoidis neid hommikust peale ilma tuuleta kaldal ning laskis päikese käes küpseda.

Kuigi olukord merel tundus üsna lootusetu, siis vanemad merekarud ennustasid, et kella 3-4 vahel pärastlõunal tekib tuul. Ja nii juhtuski. Kella 3 paiku hakkas vesi Naissaare all virvendama ning ORC I ja II grupi jaoks langetas peavõistlusjuht Tormi Jõgi kaldal edasilükkamise lipu ning siirduti Naissaare lähedale võistlusalale, kus tõusis tuul juba 5-7 meetrini sekundis.

Kell 16:50 startinud esimese lühirajasõidu pikkuseks ORC I ja II grupile kujunes ca 40-50 minutit, ning esikoha sõitis ORC I grupis väga uus jaht Eesti laevastikus (MAT 1220, Kalevi JK) NOLA, Margus Uudami juhtimisel. NOLA meeskonnas võistlevad regatil neli elukutselist purjetajat – Hugo Rocha, Piotr Przybylski, Joan Navarro ja Lars Koridon, kes koondavad kogemusi Ocean Race’ilt, America’s Cup’ilt, olümpiaregattidelt, ning on võitnud tiitli viimaselt kolmelt ORC MMilt jahil Essentia 44 / Wind Whisper 44 (Grand Soleil 44P). Tihedas konkurentsis jäi vaid üheksa sekundit maha sel aastal ORC Eesti-Soome avamerepurjetamise meistrivõistlustel (Baltic Offshore Week) parima Eesti jahina teise koha saanud ning hiljuti Läti avamerepurjetamise meistriks regatil GoRR tulnud jahi SHADOW (J-112E, Kalevi JK) meeskond Harles Liivi juhtimisel. Veel napima, seitsmesekundilise vahega sõitis kolmanda aja välja Tiit Vihuli juhtimisel mitu korda Muhu Väina regati võitnud jahi OLYMPIC (X-41, Dago JK) meeskond. Neljanda aja sai Ain-Eke Jalasto jaht FANATIC 2 (Italia 11.98, Kalevi JK), kelle tiimis sõidab sel regatil varem ORC maailmameisterjahi MATILDA 4 (J-112E) kapten Juss Ojala ning viienda ajaga lõpetas esimese etapi võitnud FORTE (X-41, Kalevi JK) Jaak Jõgi juhtimisel

Teine sõit oli erakordselt tasavägine, kus üheteist sekundi sisse mahtus viis jahti ja ühe minuti sees lõpetas üheksa jahti. Sõidu võitis OLYMPIC ja vaid ühe sekundiga kaotas talle FANATIC 2 ning omakorda kolm sekundit jäi maha Eero Panki juhtimisel NOLA X (J-112E, Kalevi JK). Neli sekundit jäi lahutama FORTEt kolmandast kohast ja NOLA (MAT 1220, Kalevi JK) sõitis välja viienda aja, kolm sekundit aeglasem FORTEst.

Kahe sõidu kokkuvõttes tuli ORC I grupis Alter Marine Tallinna lühirajaetapi võitjaks nelja punktiga Tiit Vihuli OLYMPIC(3-1), kuue punktiga tuli teiseks NOLA (1-5) Margus Uudamiga roolis ja kolmandaks sama arvu punktidega Ain-Eke Jalasto FANATIC 2 (4-2), nende järel SHADOW ja FORTE vastavalt neljas ja viies. Cruisers divisjoni parim oli Hando Sutteri BERTA (Elan 280, Kalevi JK), olles üldarvestuse seitsmes (7-8).

ORC II grupis sõitsid esimeses lühirajasõidus esikolmikusse jaht ADELE (First 34.7, Kalevi JK) Aleksandr Karboinovi juhtimisel. 48 sekundilise vahega sõitis teise aja välja möödunud aasta regati hõbe AMSERV TOYOTA SAILING TEAM (First 36.7) Margus Žuravljovi juhtimisel. AMSERVist jäi aga vaid kahe sekundiga maha jaht LUMI (First 34.7, Tilgu Sadama JK) Mart Eensalu juhtimisel.

Teise sõidu võitis MY-CAR (X-35, Kalevi JK) Tauno Tõnuse juhtimisel, teine ja kolmas koht läks jagamisele Aivar Tuulbergi KATARIINA II (Arcona 340, Pärnu JK) ja ADELE vahel.

Kokkuvõttes tuli kahe sõidu tulemuste põhjal ORC II grupi võitjaks ADELE (1-2,5) 3,5 punktiga, AMSERV TOYOTA ST sai 7 punktiga teise koha ja kolmandaks tuli kaks neljandat kohta välja sõitnud CHERIE (First 35, Kalevi JK) Ivar Aru juhtimisel, KATARIINA II ja MY-CAR nende järel vastavalt neljas ja viies. ORC II grupi parim Cruisers divisjoni jaht oli MIA (Grand Surprise, Kalevi JK) Jaan Tiidemanniga roolis, platseerudes üldjärjestuses kümnendaks (8-14).

Lühirajasõitude tulemused https://www.manage2sail.com/et-EE/event/MV2024INSHORE#!/results?classId=orc1

Kahe etapi kokkuvõttes asus ORC I grupis juhtima OLYMPIC kolme punktiga, FORTE on kuue punktiga teine ja SHADOW seitsme punktiga kolmas. ORC II grupis on nelja punktiga liider AMSERV TOYOTA ST, teisel kohal on viie punktiga KATARIINA II ja kolmandal kohal on CHERIE kümne punktiga.

Üldtulemused https://www.manage2sail.com/en-US/event/muhuvainaregatt2024#!/results?classId=orc1

Väikeste ORC gruppide jahid ja Folkboodid hoiti kaldal veel kauem, sest tuul Tallinna lahele jõudis hiljem kui Naissaare alla. Kell 15:47 langetas selle raja võistlusjuht Aivar Laus kaldal ka nende klasside edasilükkamise lipu ja kogu laevastik siirdus Pirita jõelt muulide vahelt välja Tallinna lahele. Vaatamata lootusele, et tuul püsib, nii siiski ei läinud ja kell 18:18 heisati stardilaeval edasilükkamise lipp AP ja Alpha, mis tähendab et täna rohkem sõite ei toimu ja nendele gruppidele koondarvestusse tänase etapi punkte ei tule.

Kolmapäeva, 17. juuli hommikul kell 10 stardib Muhu Väina regati laevastik Piritalt regati pikimale etapile Kärdla suunas, kuhu jõutakse sõltuvalt tuultest kolmapäeva öösel vastu neljapäeva.

Fotogaleriid © Janis Spurdzins https://www.flickr.com/photos/kalevi-jahtklubi/albums/

Videod ja intervjuud https://www.facebook.com/watch/100063496543064/985021136659422/

Regati kodulehekülg: http://www.muhuvain.ee/et

Regati teadetetahvel: https://www.manage2sail.com/en-US/event/muhuvainaregatt2024#!/

Regati Facebooki lehekülg – https://www.facebook.com/muhuvainaregatt/

Regati Instagram: https://www.instagram.com/muhuvainaregatt/

Jahtide liikumine võistlusrajal reaalajas (ja ka hilisemalt järelvaadatav) kõikide etappide kaupa SportRec vahendusel https://sportrec.eu/muhu-vaina-regatt/

Regati fotod Flickris: https://www.flickr.com/photos/kalevi-jahtklubi/albums

A Le Coq Muhu Väina regatti korraldab Kalevi Jahtklubi koostöös Jahtklubi Dago, Haapsalu Jahtklubi ja Eesti Jahtklubide Liiduga.

Regati toetajad on A. Le Coq, Alter Marine, Pro Marine Trade, Tactical Foodpack, Alexela, Loodus Invest, Pirita Linnaosa, Tallinna Linn, The Tall Ship Races, Hiiumaa Sadamad, Apotheka, Joik, Haapsalu linn, Sportland, DSV Estonia, Amserv/Toyota, SAR Tallinn, Baltic Cruisers, Santa Maria, Pantaenius, Elisa, Hanno Kask – “Kalastaja” õpiköök, Postimees

Info:

Agnes Lill

A Le Coq 67. Muhu Väina regati direktor

Tel. 5667 7232, e-mail: agnes@muhuvain.ee

Piret Salmistu

A Le Coq 67. Muhu Väina regati meediajuht

Tel. 507 7217, e-mail: piret.salmistu@gmail.com

http://muhuvain.ee/

Pildid © Janis Spurdzins