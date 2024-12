Phuket Kings Cupi võit Eesti meeskonnale 

Jõulukuu esimesel nädalal, 30. novembrist kuni 6. detsembrini peeti Taimaal Phuketis juba 36. korda Tai kuninga sünnipäevale pühendatud regatt Phuket Kings Cup. 2016.a tunnustati regatti tiitliga „Parim Aasia Regatt“ selle erakordse korralduse, turunduse, võistlusradade kvaliteedi, osalejate arvu, kõrge võistlus- ja kaldaürituste korraldustaseme tõttu.

Tema Majesteet Kuningas Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua astus viimasel võistluspäeval pardale ja juhtis jahti Vayu (TP52) stardijooneni – suurepärane hetk Tai purjetamise jaoks. See regatt korraldati esmakordselt 1987. aastal, tähistamaks Tema Majesteedi isa, kuningas Bhumibol Adulyadej’ 60. sünnipäeva. Kuninganna Suthida juhatas samal päeval hiljem pidulikult regati auhinnatseremooniat, mis toimus Beyond Kata Resortis.

Väga tasavägises Zero klassis – TP52 jahtide heitluses – alistas Kevin Whitcrafti meeskond Vayu Ray Robertsi meeskonna Team Hollywood, kindlustades võidu võistluse viimasel päeval, kui Tema Majesteet kuninganna Suthida Bajrasudhabimalalakshana oli pardal meeskonnaliikmena. Selles klassis olid võistlused erakordselt tasavägised, kus Vayu edestas Team Hollywoodi mitmetes sõitudes vaid sekunditega.

Kokku osales suurte jahtide klassides 40 kiiljahti ja mitmekerelist alust (383 purjetajat), samal ajal kui svertpaadiklasside sarjas võistles 118 svertpaati (130 purjetajat) enam kui 20 riigist.

Eesti meeskond koosseisus: Janno Hool, Martin Viiask, Tarmo Kilk Eestist, Juris Kuklis Lätist ja Karolis Janulionis ning Egle Abramauskaite Leedust saavutas match race staar Mati Sepa juhtimisel alusel Gern Kard võitis IRC 2 klassis seitsme jahi hulgas üheksast sõidust seitse, saavutades ülekaaluka esikoha. Singapuri purjetaja Lee Yi Min lõpetas teisel kohal, võites viienda sõidu, ning Maksim Lisuni juhitud Uminoko (NEU) saavutas kolmanda koha, võites seitsmenda sõidu, kuid jättes viienda sõidu DNS-iga (Did Not Start) vahele.

Mati Sepp kauaoodatud võidu järel: “Meie jaoks on Kings Cup regatt ammune traditsioon, et talve kaamosest palava suve ja sooja mere sisse pääseda. Kas see on vana hooaja lõpp või uue hooaja algus, ei oskagi päris lõpuni piiri vedada aga igal juhul juhul kandsid meid seegi kord troopilised tuuled ja erakordselt kõrge organiseerimise tase, mida pakkus Tai purjetamiskeskus Phuketil.

Kings Cup regatile pandi kunagi alus 1987. aastal, et tähistada väga purjetamislembese eelmise tai kuninga 60. sünnipäeva ja sellest ajast saati on koos just äsja lõppenud üritusega peetud juba 36 regatti.

Seda regatti peab tähtsaks ka praegune Tai kuningas ja sellel korral olid siin auhindu üle andmas lausa kuningas ja kuninganna mõlemad. Lisaks osales kuningas veel ka regati viimasel päeval merel Tai jahi võistkonnas meeskonnaliikmena ning selleks, et kroonitud pea saaks mugavalt jahile ja sealt maha, ehitati randa spetsiaalne ujuvsild. Seega glamuurset sagimist oli võistluste korraldajatel kõvasti.

Eesti võistkonna suurimaks väljakutseks on nii kaugel maal proovida leida võistlus ja võiduvõimeline jaht, sest välja rentimiseks pakutavad alused on pigem keskmises seisukorras kerede ja läbi kurnatud purjedega ning varasemal üheksal korral oleme pidanud kõvasti kulunud varustusega vaeva nägema, et kuidagi konkurentsis püsida ning vaid korra suutsime ronida poodiumi pronksisele astmele.

Seekord olime juba korraliku jahi puuduses regatil võistlemise plaani maha matmas, kui tuli mõte otsida jahti kaugemalt kui Phuketilt ja leidsime Pattayalt üliheas seisukorras Fareast 28, mis oli ainult paar regatti võistelnud ning lisaks tassisime kodunt kaasa esimeses nooruses purjeseti Läti mehe Juris Kuklise omandusest ning ühtäkki oli meil väga terav jaht, millega sai juba esikoha poole küündida. Kuni siiani olime selle jahiga võistelnud match race ja klassivõistlustel, seega oli sooritus IRC võistlusväärtuses veel küsitav, aga kuna see jaht sõidab kõiki kursse kiiresti, siis oli lootus kõrgel.

Kohe esimesel päeval selgus aga et Fareast 28 tulistab mööda vett võrreldes konkurentidega nii et valge jutt ahtris ja jätsime kohe stardis teised kaugele maha rajasõidus. Teise päeva Offshore etapp aga sisaldas pikka bakstaaki, mis on Fareasti tugevaim kurss ja siis sõitsime kaasvõistlejad juba maakera kumeruse taha ning finishis olime meie ja tuul üksinda ning teised moodustasid kaugele ebamääraseid täppe.

Kogu ülejäänud võistlusel lasime sisse ainult ühe väikese trimmihäire, kus kulus terve sõit ja 4. koht selleks, et aru saada, kuidas keskmisest tugevama tuulega see jaht grüssus liikuma saada. Aga ka selle korrektsiooni sooritasime edukalt nii et päeva teine sõit samades oludes oli võidukas ja seega oli tee valla, et väga suure ülekaaluga tõsta pea kohale kuninga karikas. Me pole päris kindlad kui paljud eestlased on viibinud Tai kuninga vastuvõtul, aga igal juhul on nüüd purjetajatel silm peas! Elagu Kuningas!”

Regati lõpetamisel ütles Kevin Whitcraft, 35. Phuket King’s Cup Regatikomitee president: „See oli meie jaoks väga eriline aasta, kuna meil oli au võõrustada Tai kuningat ja kuningannat Tema Majesteedi 72. eluaastal ja kuuenda tsükli tähistamise ajal. Purjekate ja purjetajate arv kasvas, tuul oli suurepärane ning võistlus väga tasavägine. Oleme väga rahul, et üritus taastab oma varasema hoo ja väärilise suuruse, tehes Phuket King’s Cup’ist regiooni mainekaima regati.“

Sageli unustatakse ära majanduslik tõus, mida King’s Cup regatt toob nii Phuketile kui eriti Kata Beachi piirkonnale. Ürituse ajal täidavad võistlejad, korraldajad, sõbrad ja pereliikmed piirkonna, tuues kasu kõigile – alates taksojuhtidest kuni suveniiripoodide, rõivakaupluste, baaride, restoranide ja hotellideni. Piirkond sai Covid-pandeemia ajal tugeva löögi, kui regatt kaheks aastaks tühistati, kuid King’s Cup on tõestanud end kui lahutamatu osa Kata Beachi kogukonna elust ja toimimisest.

Regati veebilehekülg ja tulemused https://www.kingscup.com/

Kokkuvõtte tegi Piret Salmistu.