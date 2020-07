Pärnust Kärdlasse purjetanud võistlejaid kimbutas tuulevaikus

Suvisest Pärnust startinud A. Le Coq 63. Muhu Väina regati võistlusjahid said üle kolmanda etapi finišijoone alles vastu varaseid hommikutunde. Pärast võistluskomitee laevalt kuuldud finišisignaali oli aga kõikidel jahtidel ees veel 45-meremiiline teekond regati järgmisesse sadamasse Kärdlas. Kõige väiksematest jahtidest viimased said otsad kai külge alles sama päeva õhtuks, olles nii veetnud merel enam kui 30 tundi.

Võistluste korraldajatele oli Pärnu-Kärdla etapi alguses teada ilmaprognoos, mis lubas õhtuks ja ööks nõrgenevat tuult. Seetõttu oli päev varem tehtud otsus purjetajatele teada, et ei võistelda kuni Kärdlani, vaid finiš võetakse vastu Kuivastu lähedal. Võistlusdistantsi pikkuseks oli olenevalt võistlusgrupist 44-60 meremiili ja nõrgas tuules purjetatud võistlusrada pani proovile nii võistlejate kannatuse kui ka taktikalised oskused.

ORC I grupis oli võidukas Credit24 Sailing (Kalevi Jahktlubi) meeskond kapten Eero Panki roolimisel, kelle sõnul oli etapp väga pikk ja keeruline, tuuleolud olid juba ette teada kesised, kuid samas olid kõik jahid pidevalt liikumises. “Tegime küll vigu, nii nagu ka teised, kuid sellel etapil võitis see meeskond, kes kõige vähem vigu tegi ja seekord õnnestus see meil,” oli kapten rahul lõpptulemusega ja ei olnud kitsi kiidusõnadega oma meeskonna osas. Videot Eero Pangiga Kärdla sadamas vaata siin. Etapi teisele poodiumikohale purjetas Kalevi Jahtklubi jaht Matilda 4, kapten Mihkel Kosk, kelle juhitud meeskond hoiab pärast kolme etappi üldarvestuses esikohta. Jahtklubi Dago jaht Postimees Sailing Team ja kapten Sven Nuutmann sai kirja kolmanda tulemuse.

ORC II grupis nii kolme etapi kokkuvõttes liidripositsioonil olev kui ka Tactical Foodpack Pärnu-Kärdla etapil võidu võtnud Amserv Toyota Sailing Teami (Kalevi Jahtklubi) kapten Margus Zuravljov võtab kokku: “Terve 15-tunnise etapi, algusest peale kuni viimaste meetriteni, oli kolm jahti koos, nii plekis kui ka siis kui oli tuult – see tegi kogu meeskonnale pingutamise mõnusaks ja põnevust oli palju! Samas jäime oma plaanile kindlaks leida tuult võimalikult Kihnu alt ja see andis vajaliku edu!” Intervjuud kapteniga saab vaadata siin. Teisele kohale sõitis jaht Jazz Kalevi Jahtklubist Henri Roihuga roolis ning Pärnu Jahtklubi jaht Sugar kapten Marjaliisa Umbiga roolis sai kirja kolmanda tulemuse.

ORC III grupis astus kõrgeimale poodiumiastmele double-handed jaht RTS Baltic (Eesti Match Race Liit), kelle meeskonnas purjetavad kaks Läti võistlejat – kapten Juris Kuklis ja roolimees Arturs Skroderis. “Roolimehelt eeldas tänane distants rohkelt kannatlikkust ja emotsioonide kontrollimist. Teadsime, et meie kergel jahil on eelis vaikses tuules, sest meid on pardal vaid kaks, kuigi käte vähesus oli meile endile väljakutseks. Samuti proovisime sõita võimalikult kalda lähedalt, kuna oli näha, et väikesed Folkboodid seal tuult saavad,” oli roolimees kindel, et oma taktikale kindlaks jäämine tõi ka edu. Intervjuud Arturs Skroderisega saab näha siin. Teisele kohale sõitis ORC III grupis võistlusjaht Piloilleri 3 kapten Anne-Mari Luige roolimisel (ROPK/Kalevi Jahtklubi), kelle naiskonnas oli sellel etapil abikäteks ka Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid. Piloilleri 3 on ka kolme etapi kokkuvõttes oma grupis hoidmas esikohta. Kolmandale kohale seilas aga Saaremaa Merispordi Seltsi jaht Liliann kapten Margus Beljakoviga.

ORC IV grupis oli võidukas Kalevi Jahtklubi jaht Vesileenu kapten Imre Marmoriga roolis, kes on hetkel liider ka üldarvestuses. Teine ja kolmas koht vastavalt – jaht Hope, kapten Tarmo Usta (Pärnu Jahtklubi) ning jaht Julechka, kapten Joel Kõiv (Toila Jahtklubi).

Folkbootide arvestuses oli täna võidukas jaht Bacchus kapten Olev Oolupi meeskonnaga Jahtklubist Dago. Kapteni sõnul oli võistlus pingeline – konkurents on Folkbootide flotillis tihe, kuid täna suudeti üldkokkuvõttes liidripositsioonil olev jaht W-Lind (Kalevi Jahtklubi) kapteni Tiit Riisalo meeskonnaga jätta teisele kohale. “W-Linnuga oli meil lihtne taktika – saime alguses juhtima ja kontrollisime peale seda sõitu. Tegime kõike seda, mida tema tegi, kuid lihtsalt natuke eespool,” oli Bacchusi kapten rahul enda valitud taktikale kindlaks jäämise osas. Etapi kolmanda sõidu tegi Folkboot Jonna (Kalevi Jahtklubi), kapteni Mikk Kööseliga roolis.

ORC I

koht – Credit24 Sailing, Eero Pank, Kalevi Jahtklubi koht – Matilda 4, Mihkel Kosk, Kalevi Jahtklubi koht – Postimees Sailing Team, Sven Nuutmann, Jahtklubi Dago

Peale kolme etappi on liidripositsioonil Matilda 4, Mihkel Kosk, Kalevi Jahtklubi.

ORC II

koht – Amserv Toyota ST, Margus Žuravljov, Kalevi Jahtklubi koht – Jazz, Henri Roihu, Kalevi Jahtklubi koht – Sugar, Marjaliisa Umb, Pärnu Jahtklubi

Peale kolme etappi on liidripositsioonil Amserv Toyota ST, Margus Žuravljov, Kalevi Jahtklubi.

ORC III

koht – RTS Baltic, Juris Kuklis, EMRL koht – Piloilleri 3, Anne-Mari Luik, ROPK/Kalevi Jahtklubi koht – Liliann, Margus Beljakov, Saaremaa Merispordi Selts

Peale kolme etappi on liidripositsioonil Piloilleri 3, Anne-Mari Luik, ROPK/Kalevi Jahtklubi.

ORC IV

koht – Vesileenu, Imre Marmor, Kalevi Jahtklubi koht – Hope, Tarmo Usta, Pärnu Jahtklubi koht – Julechka, Joel Kõiv, Toila Jahtklubi

Peale kolme etappi on liidripositsioonil Vesileenu, Imre Marmor, Kalevi Jahtklubi.

Folkboot

koht – Bacchus, Olev Oolup, Jahtklubi Dago koht – W-Lind, Tiit Riisalo, Kalevi Jahtklubi koht – Jonna, Mikk Köösel, Kalevi Jahtklubi

Peale kolme etappi on liidripositsioonil W-Lind, Tiit Riisalo, Kalevi Jahtklubi.

Pildid Tactical Foodpack Pärnu-Kärdla etapilt ja autasustamiselt siin.

Regatil osaleb 108 jahi ja ligi 700 purjetajat Eestist, Lätist ja Soomest. Koroonaviirusest tingitud piirangute tõttu ei saa sel aastal osaleda pea 20 jahti Venemaalt, kes on Muhu Väina regatil iga-aastased külalised. Osalevate meeskondade nimekiri asub http://muhuvain.ee/regatt2020/osavotjad

63. Muhu Väina regatt toimub 11.-18. juulini ja läbib nädala jooksul kokku nelja sadamat – Pärnu Jahtklubi, Kärdla Sadam, Haven Kakumäe ja Kalevi Jahtklubi Tallinnas Pirital.

Regatt on jälgitav reaalajas internetist Sportreci lehel siin – jahid kasutavad GPS-jälgimisseadmeid ning kui ka purjed paistavad vaid silmapiiril, siis veebis on võimalik nende liikumist jooksvalt jälgida.

A. Le Coq 63. Muhu Väina regati ajakava:

12. juuli – Pro Marine Trade Pärnu ring

13. juuli – Alter Marine Pärnu lühirada

14. juuli – Tactical Foodpack Pärnu-Kärdla etapp

15. juuli – Hiiumaa Sadamad Kärdla ring või vaba päev

16. juuli – Heimon Kala Kärdla – Haven Kakumäe etapp

17. juuli – Santa Maria Haven Kakumäe – Kalevi Jahtklubi etapp

18. juuli – Olümpia 40 Tallinna ring

Muhu Väina regati kaldaprogrammi näeb siit: http://muhuvain.ee/regatt2020/uritused

Regati kodulehekülg: http://muhuvain.ee/

Regati Facebooki lehekülg – https://www.facebook.com/muhuvainaregatt/

Regati Instagram: https://www.instagram.com/muhuvainaregatt/

GPS jälgimine http://www.sportrec.eu/?page_id=671

Postimees veebis Muhu Väina blogi: https://purjetamine.postimees.ee/7009141/muhu-vaina-regati-otseblogi-2020

A. Le Coq Muhu Väina regatti korraldavad Kalevi Jahtklubi ja Pärnu Jahtklubi koostöös Eesti Jahtklubide Liiduga. Muhu Väina regati toetajad on A. Le Coq, Helly Hansen/Sportland, DSV, Volvo Trucks Estonia, Amserv/Toyota, Alexela, Pro Marine, Alter Marine, Tactical Foodpack, Hiiu vald, Hiiumaa Sadamad, Santa Maria, Rahva Raamat, Haven Kakumäe, Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste, Pärnu linn, Tallinna linn, Sportity, Liviko.