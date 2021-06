Pärnus jätkavad esikohal Elza Cibule ja Karl-Martin Rammo

Pärnu Purjetamisnädala regatil liikusid täna tulemustabelis ettepoole tugeva tuule sõitjad. Laser Radiali esikolmiku hõivasid tänaste sõitude järel lätlased ja Laser Standardi laevastiku paremik on kindlalt eestlaste valduses.

Merel valitsesid täna Pärnule omased klassikalised purjetamisolud oma ebamugavalt kõrge ja lühikese lainega. Tuul puhus edelakaarest 7-10 m/s ja koos suure lainega tähendas see rõõmu pakkuvat purjetamist eelkõige tugevama tuule sõitjatele. Laser Standard klassile peeti täna kõik plaanis olnud neli võidusõitu ja Laser Radiali purjetajad said kirja kolm sõitu. Radiali teise sõidu stardi eel pääses suures lainetuses seisva stardilaeva ankur libisema ja see põhjustas stardi edasilükkamise. Lisaankru paigaldamine nõudis oma aja ja nii said Radiali sõitjad oma teise sõidu stardi alles vahetult Standardi kolmanda sõidu eel. Võistluspäev otsustati lõpetada kõigile üheaegselt kuna üha sagenevad Radial klassi purjekate ümberminekud andsid selgelt märku noorkaptenite väsimusest.

Laser Radial klassis võitis täna kõik kolm sõitu lätlanna Estere Kumpina ja tõusis kokkuvõttes 27 punktiga teisele kohale. Esikohal jätkab tema kaasmaalane Elza Cibule 19 punktiga. Kolmandal kohal asub samuti lätlane Eduards Plavins 29 punktiga.

Laser Standard klassis võitis täna taas kõik sõidud Karl-Martin Rammo kes oli noorematest konkurentidest igas sõiduelemendis pisut parem. Rammo juhib regatti 6 punktiga Martin Aruja 22 punkti ees. Neile järgneb kolmandal kohal Tavo Annus 24 punktiga.

Homme algavad võistlussõidud kell 11 ja plaanis on pidada neli sõitu.

Tänase päeva videokokkuvõte: https://youtu.be/rg9z83DikhE

Tulemused: https://www.manage2sail.com/et-EE/event/parnupurjetamisnadal2021#!/results?classId=6fbac9bf-8f13-4017-a007-7ea45c671b38

Avapäeva fotod: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Eesti.Jahtklubide.Liit&set=a.5752138041494717

Garmin Purjetamise Võistlussari on Eesti Jahtklubide Liidu noorte- ja olümpiapurjetamise regatisari, milles sisalduvad Eesti Meistrivõistlused on üks eraldi võistlus ja Eesti Karika regatid on mitmest regatist koosnev võistlussari. Eesti Meistrivõistlused toimuvad ühe neli päeva kestva regatina noorte ühepaatidele augustis Pirital ja teistele klassidele septembris Kakumäel. Karikasari toimub hooaja vältel etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata ligi viissada sportlast. Igal võistlusklassil on karikasarjas kas kaks või kolm etappi.

Garmin Purjetamise Võistlussarja regatid:

1) 28.-30. mai Saaremaa Merispordi Seltsi regatt, Roomassaare sadam, Eesti Karikasarja 1. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

2) 11.-13. juuni Pärnu Purjetamisnädal, Pärnu Jahtklubi, Eesti Karikasarja 2. etapp – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaat 470

3) 18.-20. juuni Kärdla Race, Kärdla sadam, Eesti Karikasarja 3. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

4) 26.-27. juuni Pirita Surf, Pirita Surfiklubi, Eesti Karikasarja 4. etapp – purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

5) 15.-17. juuli Tallinn Race, Lennusadam, Eesti Karikasarja 5. etapp – kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18

6) 16.-18. juuli Baltic Cup Estonia, Pirita Surfiklubi, Eesti Karikasarja 6. etapp – purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

7) 19.-22. august Eesti Meistrivõistlused, Kalevi Jahtklubi – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

8) 27.-29. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused, Lohusalu sadam, Eesti Karikasarja 7. etapp – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18, 470

9) 10.-12. september Pärnu Sügisregatt, Pärnu Jahtklubi, Eesti Karikasarja 8. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

10) 23.-26. september Eesti Meistrivõistlused, Haven Kakumäe – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18, 470, purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

Käesoleval hooajal toimub koroonaviirusest tulenevalt võistlustele registreerimine täielikult interneti teel ning kohapeal regatibüroos registreerimist ei toimu. Samamoodi asuvad võistluse teadetetahvel ja tulemused ainult e-keskkonnas. Võistluste avamine toimub sadamas kesksel kohal, kusjuures võistlejad jälgivad seda oma purjeka juurest. Autasustamisel tohivad osaleda vaid autasustatavad ja teised jälgivad autasustamist oma paatide juurest.

Garmin Purjetamise Võistlussarja kodulehekülg

Eesti Jahtklubide Liit Facebook’is