Pärnus algavad täna Draakon Klassi Eesti Meistrivõistlused

1-2. augustil Pärnus toimuval Draakon paadiklassi Eesti Meistrivõistlusel osaleb 32 meeskonda kaheksast riigist. Eesti Meistritiitlile võistleb ka Inglismaa kuninglik jaht “Bluebottle”, kuninganna Elizabeth II-le ja prints Philipile kuulunud draakon klassi jaht Bluebottle – ajalooline alus, mis ehitati 1947. aastal ning millega võistles kuninglik paar isiklikult. Tänaseks on alus täielikult taastatud ning osaleb aktiivselt võistlustel ning saavutab kõrgeid kohti. Bluebottle sümboliseerib Briti mereväe traditsioone ja saavutusi ning Kuninglikku Jahtklubisse kuuluva aluse meeskond eesotsas kapten Graham Bailey`ga tutvustab meelsasti huvilistele nii kaunist jahti, kui ka Briti meresõidu traditsioone.

Draakon Klassi taustainfo

Draakon on monotüüpse ehk ühetaolise disainiga kiiljaht, mille võistkonnas on kolm liiget. Jahi konstrueeris norrakas Johan Anker 1929. aastal. 1948. aastal sai Draakonist olümpiaklass ning see staatus püsis kuni 1972. aasta Müncheni Olümpiamängudeni. Draakon on tänaseni säilitanud oma algse pika kiilu ning elegantse kerekuju, kuid tänapäeval kasutatakse jahi ehitamisel kaasaegseid tehnoloogiaid, mis muudavad selle vastupidavaks ja kergesti hooldatavaks. 1973. aastal hakati Draakonite ehitamisel kasutama klaaskiudu ning jahi taglastust uuendatakse regulaarselt. Tänaseks on Rahvusvahelises Draakon Klassi Liidus registreeritud u 1400 jahti ning klass on aktiivselt esindatud 31 riigis viiel kontinendil. Teist sama palju arvatakse aga olevat rahvusvahelises klassiliidus registreerimata jahte, millega seilavad harrastuspurjetajad üle maailma.

3-10.08 toimuvad Pärnus Draakonite Euroopa Meistrivõistlused 2024

Osalevad riigid ja meeskonnad

Osalevad meeskonnad saabuvad 15 riigist, sealhulgas Eestist, Saksamaalt, Soomest, Rootsist, Taanist, Norrat, Prantsusmaalt, Itaaliast, Suurbritanniast, Šveitsist, Austriast, Hollandist, Belgiast, Ungarist, Iisraelist, Türgist, USAst, Hongkongist ja Araabia Ühendemiraatidest. Meil on au tervitada Euroopa purjetamiseliiti, kes võistleb tugevas konkurentsis Euroopa meistritiitli nimel.

Pidulik avamine ja kõrged külalised

Meistrivõistluste pidulik avatseremoonia toimub 4. augustil 2024 kell 19:00 Pärnu Jahtklubis. Osaleb ka sündmuse patroon, Eesti Vabariigi president Alar Karis, ning Briti Suursaadik Eestis, T.E. Hr Ross Christopher Edward Allen. Avatseremooniast ja sellele järgnevast kontserdist on oodatud osa saama kõik soovijad. Järgneb viis võistluspäeva, mis kulmineeruva Euroopa Meistritiitli üleandmisega reedel, 09.08.2024 Pärnu Jahtklubi lipuväljakul.

Draakonite Eesti Meistrivõistluste ametlik teadetetahvel asub SIIN.

Foto: Gerli Tooming