Pärnus algasid Eesti meistrivõistlused ILCA 6, ILCA 7 ja RS Aero paatidel purjetajatele

Täna algasid Pärnu jahisadamas Pärnu Purjetamisnädala raames Eesti meistrivõistlused ILCA 6, ILCA 7 ja RS Aero paadiklassides.

Esimesel võistluspäeval toimus kõikides paadiklassides kaks võistlussõitu. Võistluste avamisel tervitas sportlasi peavõistlusjuht Jüri Sõber, peale mida suunduti merele, et kell kolm kõlaks esimene hoiatussignaal. Soodsates ilmaoludes toimusid sõidud kiiresti ja nii oldi juba kella viieks maal tagasi.

ILCA 6 arvestuses lõpetas päeva parimana Tallinn Jahtklubi sportlane Eliise Raamat, kelle järel teisele kohale tuli sama klubi sportlane Katariina Roihu ja kolmanda koha saavutas täna Läti purjetaja Karlina Vaivode. ILCA 6 arvestuses võistleb Eesti meistritiitlile 32 sportlast.

ILCA 7 paatidest oli täna kiireim lätlane Karlis Junkers, edestades ühe punktiga Tallinnast Rein Ottosoni Purjespordikoolist tulnud Martin Arujat, kellest omakorda ühe punktiga jäi maha samas klubis treeniv Georg Haud. Kokku on ILCA 7 arvestuses strardiliinil omavahel mõõtu võtmas 15 võistlejat.

RS Aero arvestuses valitses päeva Jahtklubi Dagot esindav purjetaja Kaarel Kruusmägi, kes võttis mõlemas sõidus võidud ja positsionnerub tänase päeva lõpetuseks poodiumi kõrgemail astmel. Teisel kohal on Saaremaalt pärit ja sealset merispordi seltsi esindav Liina Kolk, kes finišeeris mõlemas sõidus samuti teisena. Kolmandna lõpetas päeva Siim Oskar Hääl Hara Seilamise seltsist ja nii nagu kaks esimest on ka muster sama, Hääl jäi mõlemas sõidus kolmandaks. Suhteliselt stabiilne ja tasavägine on see RS Aero esiots, aga eks näis mida järgmised kolm võistluspäeva toovad. Kokku võistleb selles klassis 17 sportlast.

Homme algab päev varem, esimene stardihoiatus peaks merel kõlama kell 11.00.

Ilmataat lubab küll tuulekraanid kinni keerata, aga sellest juba homme.

Kõik tulemused on leitavad siit: https://manage2sail.com/et-EE/event/emv2023parnupurjetamisnadal#!/results?classId=rsaero

Vaata pilte: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.606738764940077&type=3

Fotod: Tiit Aunaste