Pärnus algab pühapäeval A. Le Coq 66. Muhu Väina regatt

Juulikuus lööb purjetajate süda regati rütmis. Kõik puhkused planeeritakse seda nädalat silmas pidades, et mitte ilma jääda traditsioonilisest purjetajate laulupeost. Muhu Väina regatt on Eesti suurim ja kõige pikema ajalooga purjeregatt – ilma selle võistluseta Eesti purjetajad oma suvehooaega ette ei kujuta. A. Le Coq 66. Muhu Väina regatt purjetatakse 8.-15. juulil 2023 marsruudil Pärnu-Kuressaare-Kõiguste-Kärdla. Tänavuse regati stardiliinil näeme pühapäeval Pärnus 103 jahti koos ca 1000 purjetajaga Eestist, Lätist ja Soomest.

Regatt tutvustab uusi sadamaid ja arendab merekultuuri

Kui Pärnu, Kõiguste ja Kärdla sadamad on regatilistele hästi tuttavad, siis uuenenud Kuressaare sadamasse jõuab Muhu Väina regatt taas üle mitmete aastate – viimati võõrustas Kuressaare sadam Muhu Väina regatti 2005. aastal. Heaks näiteks on ka Kõiguste sadam Saaremaal, kuhu Muhu Väina regatt läheb tänavu juba kolmandat aastat järjest. 2021. aastal äsja avatud väike sadam ning kohalike võõrustajate külalislahkus ja korraldus sai toona purjetajatelt väga kiitva tagasiside nimetades Kõigustet väga üllatavaks pärliks regatisadamate reas. Selle põhjal on suurepärane koostöö sadama ja regati korraldajate vahel jätkunud ja rõõm on sinna ka tänavu minna. Püüdes väisata aina uusi valminud või uuenenud sadamaid, on Muhu Väina regati eesmärk seeläbi just Eesti merekultuuri arendamine.

Võistlusrada on seatud nii, et kõikides sadamates veedetakse kaks ööd ning teisel päeval toimub kohapealne võistluspäev – see annab võistlusele hea rütmi, kus pikad avamereotsad vahelduvad lühemate distantsidega, regatt algab aga Pärnus võistlusliku formaadiga vastutuule-allatuule lühirajal. Tänavune regatt lõppeb Hiiumaa Sadamate võõrustamisel Kärdla sadamas laupäeval, 15. juulil.

L 08. juuli 9:00-19:00 Registreerimine, mõõtmine ja kontroll Pärnu Jahtklubis 19:00 Regati avamine Pärnu Jahtklubis P 09. juuli 11:00 1. etapp – SYNLAB Pärnu lühirada E 10. juuli 10:00 2. etapp – ALTER MARINE Pärnu-Kuressaare etapp T 11. juuli 11:00 3. etapp – PRO MARINE TRADE Kuressaare ring K 12. juuli 11:00 4. etapp – TACTICAL FOODPACK Kuressaare-Kõiguste etapp N 13. juuli 11:00 5. etapp – ALEXELA Kõiguste ring R 14. juuli 10:00 6. etapp – LOODUS INVEST Kõiguste-Kärdla etapp L 15. juuli 11:00 7. etapp – HIIUMAA SADAMAD Kärdla ring ~17:00 Regati lõpetamine ja autasustamine

Regatt kutsub kõiki purjetajate kaldamelust osa saama

Selleks et Eestimaa kaunitesse sadamatesse oleks põhjust tulla ka teistel kui vaid purjetajatel, kutsume ka nö linnarahvast ja kuivamaamehi osa saama regatimelust. Lisaks jahtide vaatamisele ja purjetamismelust osasaamisele, on kõigil võimalus tasuta kuulama tulla Pärnu ja Kuressaare jahisadamates toimuvaid Liis Lemsalu ja Inese kontserte. Lisaks neile annavad peole hoogu mitmed DJd ja artistid. Kogu kaldaprogrammiga saab tutvuda regati kodulehel http://www.muhuvain.ee/regatt2023/kaldaprogramm

Pea kõik 2022. aasta võitjad on stardiliinis ka sel aastal valmis tiitleid kaitsma

Muhu Väina regati etapivõitude ja üldvõitude nimel läheb kindlasti tihedaks rebimiseks, sest kohal on pea kõik 2022. a tiitlivõitjad, kelle huvi on kindlasti möödunud aasta tiitleid kaitsta.

Suurimate jahtide grupis ORC I Tiit Vihuli roolimisel eelmisel aastal esikoha võitnud jahi Olympic meeskonnal oleks kindlasti suur rõõm, kui sel aastal neile võidumedalid kodusadamas Kärdlas kaela riputataks. Kerge neil see kindlasti olema ei saa, sest konkurentsi pakuvad nii mitmekordne Muhu Väina regati võitja Forte Jaak Jõgi juhtimisel, juunikuus Helsingis ORC Eesti meistrivõistlustel Baltic Offshore Week raames parima Eesti jahina teise koha saanud Shadow meeskond Harles Liivi juhtimisel kui ka ORC tiitlivõistlustelt tiitleid ja medaleid noppinud Matilda 4 Juss Ojala juhtimisel ning Sugar Marjaliisa Umbiga roolis. Aga kindlasti pakuvad neile tugevat konkurentsi ka hiljuti GoRR (Gulf of Riga Regatta) poodiumil lõpetanud jahid Reval Cafe Eero Pangaga roolis ning Läti jaht Thora Raimondas Sugzdinise juhtimisel. Sama grupi Cruiser divisjoni võitja Berta Hando Sutteri juhtimisel on samuti valmis pühapäeval starti asuma.

ORC II grupis asub tiitlikaitsjana võistlema Amserv Toyota Sailing Team Margus Zuravljovi juhtimisel, ei puudu ka möödunudaastased hõbedased ja pronksised meeskonnad – vastavalt Cherie Ivar Aru juhtimisel ja Jazz, mille roolis tänavu Tarmo End. Möödunud aastal selles grupis Cruiser divisjoni tiitli võitnud jaht Fanatic, mille kapteniks Ain-Eke Jalasto, võistleb sel aastal aga üldarvestuses uue Italia 11.98 tüüpi jahiga, nii et Cruiser divisjoni tiitlit saavad püüda teised mullused poodiumijahid – Nora-Lii meeskond kapten Ülar Jänese juhtimisel ning jahi Mia meeskond, millel kapteniks Jaan Tiidemann.

ORC III grupi 2022. a võitja, Priit Jürioja jahiga Brigitta on samuti võistlejate hulgas, kelle lähimaks konkurendiks tänavu on möödunud aasta pronksijaht Temper Harri Murdiga roolis.

ORC IV grupi tiitlivõitjat, Oleg Egipte meeskonda jahil Astrid tänavu võistlemas ei ole, mis annab kindlasti tugeva võimlause tiitlit võita möödunud aasta Eesti Jahtklubide Liidu Avamere Purjetamise Karikasarja väikeste jahtide arvestuses võitnud jahile Lagle III Ülari Velviste juhtimisel.

Folkboot klassi 12 meeskonna hulgas läheb 2022. a Muhu Väina regati tiitlit kaitsma Tiit Riisalo jahil W-Lind Vaiko Vooremaaga roolis. Nii nagu ORC klassidel, toimuvad alates eelmisest aastast ka selle paadiklassi Eesti meistrivõistlused eraldi võistluse raames. Kuid hoopis suurema konkurentsiga ja enam kui 50 meeskonna osavõtul 6 riigist selgub 2023. a Folkboot Kuldkarika võitja augusti alguses Tallinnas, kui Kalevi Jahtklubis toimub Folkboot Gold Cup ehk selle paadiklassi kõrgeim tiitlivõistlus maailmas. Nii et Muhu Väina regatt on kindlasti heaks stiimuliks kõigile Folkbootide Flotilli meeskondadele enne Tallinna Kuldkarika ehk MM-i trenni teha. https://goldcup2023.folkboot.ee/

Vaata regatile resgistreerunud jahtide nimekirja https://www.manage2sail.com/en-US/event/muhuvainaregatt2023#!/entries?classId=ORC

ORC klassi jahtide hulgast on Kärdlast aga Saksamaale Kieli tänavusele ORC MMile suundumas enam kui kümme Eesti jahti. Nii pikad avameresõidud kui ka Pärnu lühirajasõit Muhu Väina regatil aitavad kindlasti kaasa Eesti jahtide sooritusele MMil, ning peame pöialt, et sealt Eestile taas tiitleid ja medalikohti tuleb. Seetõttu ei jää meil nägemata konkurentide ägedad heitlused Muhu Väina regatil, mis vaid tõstab eestlaste konkurentsi ja taset MMil osalemisel. https://www.orcworlds2023.com/

Et regatt ei tähenda ka kõrges konkurentsis purjetajatele vaid võistlemist ja tulemusi, on kindlamast kindlam.

„Jah, merel küll võisteldakse, kuid kokkuvõttes on sellel regatil vanade tuttavatega kohtumine ja hea tuju konkurentsist ja tulemustest palju olulisem,“ tõdes möödunud aasta ORC II grupi tiitlivõitja, Amserv Toyota Sailing Teami kapten Margus Žuravljov.

Regati kodulehekülg: http://www.muhuvain.ee/et

Regati teadetetahvel: https://www.manage2sail.com/en-US/event/muhuvainaregatt2023#!/

Regati Facebooki lehekülg – https://www.facebook.com/muhuvainaregatt/

Regati Instagram: https://www.instagram.com/muhuvainaregatt/

Jahtide liikumine võistlusrajal reaalajas (ja ka hilisemalt järelvaadatav) kõikide etappide kaupa Kwindoos: https://kwindoo.com/tracking/34037-a-le-coq-moonsund-regatta-2023?race_id=39929

Regati fotod Flickris: https://www.flickr.com/photos/kalevi-jahtklubi/albums

2022 regati fotogaleridd https://www.flickr.com/photos/kalevi-jahtklubi/collections/72157721471620350/

Parimad palad, pildid ja uudised regatilt – Postimehe Muhu Väina regati blogi vahendusel

https://sport.postimees.ee/7809553/otse-muhu-vaina-regati-otseblogi-2023

A Le Coq Muhu Väina regatti korraldavad Kalevi Jahtklubi ja Pärnu Jahtklubi koostöös Eesti Jahtklubide Liiduga. Muhu Väina regati toetajad on A. Le Coq, SYNLAB, Alter Marine, Pro Marine Trade, Tactical Foodpack, Alexela, Loodus Invest, Hiiumaa Sadamad, Rahva Raamat, Pärnu linn, Postimees, Sportland, DSV Estonia, Amserv/Toyota, Elisa.

Info:

Agnes Lill

Le Coq 66. Muhu Väina regati direktor

Tel. 5667 7232, e-mail: agnes@muhuvain.ee

Piret Salmistu