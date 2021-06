Pärnu Purjetamisnädalal võitsid Kumpina ja Rammo

Pärnu Purjetamisnädala regati viimasel päeval tõusid tulemustabelis ettepoole taas tugeva tuule spetsialistid. Laser Radial klassi esikolmiku moodustasid Estere Kumpina, Elza Cibule ja Georg Ristal ning Laser Standard klassi parimad olid Karl-Martin Rammo, Martin Aruja ja Tavo Annus.

Merel olid täna Pärnus tugeva tuule olud, kuid erinevalt eilsest oli tegemist maatuulega 7-11 m/s. Laine oli madal ja vastutuuleotstel paadi liikumist eriti ei takistanud. Tuul oli loomult keerutav ja pagiline ning pilvede liikumise jälgimine oli purjetajatele täna oluline. Vaatamata tugevale tuulele oli meri täna turvaline ja kõik plaanis olnud neli võidusõitu said kenasti peetud.

Laser Radial klassis tõusis täna esikohale neljast sõidust kolm võitnud lätlanna Estere Kumpina (Riia Jahtklubi) 36 punktiga. Teisele kohale purjetas esimese kahe regatipäeva liider Elza Cibule (Riia Jahtklubi) 39 punktiga. Kolmandale kohale tõusis tänaste heade sõitudega Georg Ristal (Rein Ottosoni Purjespordikool) 48 punktiga. Naiste arvestuses tuli kolmandaks Mia Marin Lilienthal (Kalevi Jahtklubi). Noorte alla 19-aastaste purjetajate arvestuses võitis Elza Cibule Georg Ristali ja Kaspar Rausi (Rein Ottosoni Purjespordikool) ees.

Laser Standard klassis võitis regati Karl-Martin Rammo (Rein Ottosoni Purjespordikool / Tallinna Jahtklubi) täisedu 10 punktiga, kusjuures viimasesse sõitu ei olnud tarvis tal startida sest võistlusseeria halvim sõit visatakse maha. Teiseks purjetas viimase sõidu võitja Martin Aruja (Rein Ottosoni Purjespordikool) 29 punktiga. Kolmandaks tuli Tavo Annus (Rein Ottosoni Purjespordikool) 38 punktiga. Noorte alla 21-aastaste purjetajate esikolmiku moodustasid lätlane Roberts Stals-Buls (SBA / Club 360), Evo Annus (Rein Ottosoni Purjespordikool) ja Silver Vahstein (Saaremaa Merispordi Selts).

Autasustamisel välja loositud Garmini spordikella võitis Trevor Nõmmik.

Tulemused: https://www.manage2sail.com/et-EE/event/parnupurjetamisnadal2021#!/results?classId=6fbac9bf-8f13-4017-a007-7ea45c671b38

Avapäeva fotod: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Eesti.Jahtklubide.Liit&set=a.5752138041494717

Garmin Purjetamise Võistlussari on Eesti Jahtklubide Liidu noorte- ja olümpiapurjetamise regatisari, milles sisalduvad Eesti Meistrivõistlused on üks eraldi võistlus ja Eesti Karika regatid on mitmest regatist koosnev võistlussari. Eesti Meistrivõistlused toimuvad ühe neli päeva kestva regatina noorte ühepaatidele augustis Pirital ja teistele klassidele septembris Kakumäel. Karikasari toimub hooaja vältel etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata ligi viissada sportlast. Igal võistlusklassil on karikasarjas kas kaks või kolm etappi.

Garmin Purjetamise Võistlussarja regatid:

1) 28.-30. mai Saaremaa Merispordi Seltsi regatt, Roomassaare sadam, Eesti Karikasarja 1. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

2) 11.-13. juuni Pärnu Purjetamisnädal, Pärnu Jahtklubi, Eesti Karikasarja 2. etapp – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaat 470

3) 18.-20. juuni Kärdla Race, Kärdla sadam, Eesti Karikasarja 3. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

4) 26.-27. juuni Pirita Surf, Pirita Surfiklubi, Eesti Karikasarja 4. etapp – purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

5) 15.-17. juuli Tallinn Race, Lennusadam, Eesti Karikasarja 5. etapp – kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18

6) 16.-18. juuli Baltic Cup Estonia, Pirita Surfiklubi, Eesti Karikasarja 6. etapp – purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

7) 19.-22. august Eesti Meistrivõistlused, Kalevi Jahtklubi – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

8) 27.-29. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused, Lohusalu sadam, Eesti Karikasarja 7. etapp – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18, 470

9) 10.-12. september Pärnu Sügisregatt, Pärnu Jahtklubi, Eesti Karikasarja 8. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

10) 23.-26. september Eesti Meistrivõistlused, Haven Kakumäe – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18, 470, purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

Käesoleval hooajal toimub koroonaviirusest tulenevalt võistlustele registreerimine täielikult interneti teel ning kohapeal regatibüroos registreerimist ei toimu. Samamoodi asuvad võistluse teadetetahvel ja tulemused ainult e-keskkonnas. Võistluste avamine toimub sadamas kesksel kohal, kusjuures võistlejad jälgivad seda oma purjeka juurest. Autasustamisel tohivad osaleda vaid autasustatavad ja teised jälgivad autasustamist oma paatide juurest.

