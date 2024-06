Pärnu Purjetamisnädala regatt sai hoogsa alguse

Täna alanud Pärnu Purjetamisnädala regatt tõi veepeale ILCA 6, ILCA 7 ja RS Aero paadiklassis purjetavad sportlased.

Kolm päeva kestvad võistlused said täna Pärnu jahtklubi lipuväljakul pidulikult avatud. Peavõistlusjuht Jüri Sõber tervitas kohale tulnud sportlasi, ning avaldas rõõmuga, et osalema olid tulnud ka lõunanaaberi Läti purjesportlased. Esimene võistluspäev merel sai peetud suurepärastes tingimustes, tuult oli piisavalt ja päeva esimeses pooles hirmutanud vihmapilved kadusid sportlaste saabumisega. Kõik paadiklassid said kirja kolm võistlussõitu.