Pärnu purjetajad võitsid Itaalia meistritiitli

AUTOR: JOEL KUKK

Pärnu jahtklubi auliikme Ott Kikkase jahi Sugar 3 meeskond saavutas avamerepurjetamise Itaalia lahtistel meistrivõistlustel absoluutarvestuses teise ja ORC A-klassis esimese koha.

“Konkurents oli sel aastal väga tugev, esimese kuue hulgas olid vaid meeskonnad, kes on võitnud nii Euroopa kui maailmameistrivõistlustel korduvalt medaleid,” rääkis Kikkas. “Regati tegi eriti põnevaks see, et kindlat favoriiti ei olnud ja iga päeva lõpuks vahetus liider. Meil jäi üldvõidust väga vähe puudu: juhtisime viimast sõitu, aga siis lõppes tuul ja võistlus kuulutati lõppenuks.”