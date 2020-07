Pärnu kostitas A. Le Coq 63. Muhu Väina regati võistlejaid ideaalse purjetamisilmaga

Stardipaugu saanud A. Le Coq 63. Muhu Väina regatil purjetati täna esimene etapp Pärnu lahel. 42 miili pikkune võistlusrada viis 108 purjejahti Kihnu alla ja sealt tagasi Pärnu jõe suudmesse.

Eilsest tormist ülesküntud Pärnu lahe lained olid tänaseks rahunenud ning nii purjetajad kui ka võistluste korraldusmeeskond kiitsid ideaalseid purjetamistingimusi – piisav tuul, soe õhk ning päikesepaiste.

Peavõistlusjuht Jüri Sõber: „Suurepärane võistlus! Esimeseks päevaks teadlikult valitud pikk distants peaks kõikidele võistlejatele mõista andma, millise võistlusega on tegemist. Ning ka ilmataat andis selleks fantastilised tingimused! “

ORC I grupis noppis võidu jaht Forte Kalevi Jahtklubist kapten Jaak Jõgi roolimisel ja seda vaid 40 sekundilise eduga II koha võitnud Sven Nuutmanni Postimees Sailing Team ees Jahtklubist Dago. Mõlemad maailmatasemel maailma- ja Euroopa meistrivõistlustelt tiitleid noppinud meeskonnad olid oma esimese päeva tulemusega rahul, kuid kindlasti on see alles pika ja raske regati esimene akord. Igaks hooajaks valmistuvad tiimid põhjalikult ning Jaak Jõgi sõnul on Muhu Väina regatil näha, kuidas konkurendid on selle aasta Muhu Väinaks võidurelvastunud. Kolmanda aja sõitis siin grupis välja jaht Matilda 4 Kalevi Jahtklubist, mille roolis Mihkel Kosk.

ORC II grupi kiireim jaht oli täna Amserv Toyota ST Kalevi Jahtklubist Margus Žuravljovi juhtimisel. Vaid 2 sekundit lahutas II ja III kohta – seekord oli kiirem jaht My-Car Harles Liiviga roolist Kalevi Jahtklubis ning kolmandaks sõitis Marjaliisa Umbi juhtimisel jaht Sugar Pärnu Jahtklubist.

ORC III grupis oli võidukas Port Arturi meeskond Pärnu Jahtklubist Kaarel Maidega roolis, kes nautis täiel rinnal koduväljaku eelist Pärnu lahel, kus terve elu on purjetatud ning kõik madalikud teada. Varasemalt oma grupi aeglaseima jahina pidid nad pidevalt arvestama teiste võistlejatega, nüüd aga ORC III grupis purjetades jätsid nad aeglasemad jahid kiirelt seljataha ning said nautida vaba tuult ja enda seatud sõitu. Järgmist võistluspäeva lühirajal ootab meeskond juba põnevusega ning hoiavad silma peal täna teise koha saavutanud jahil Piloilleri 3 (ROPK/KJK), mille roolis on Anne-Mari Luik. Kolmanda koha sõitis välja jaht Celia jahtklubist Dago Rauno Pielbergiga roolis.

ORC IV grupis võidutses Lagle III Haapsalu Jahtklubist, mille roolis oli Ülari Velviste. Võidukas kapten kiitis head meeskonnatööd, õigeid taktikalisi otsuseid ning nende jahi jaoks ideaalset tuult. Head tulemust ei suutnud nurjata ka poolel distantsil jahi rooli külge jäänud mererohi. Iga takistus jahi veeliinist allpool vähendab kiirust ning sellise loodusliku takistuse kaasavedamine annab konkurentidele võimaluse mööda minna. Seekord jäid aga konkurendid selja taha – II koha saavutas jaht Julechka Toila Jahtklubist Joel Kõivuga roolis ning III koha Imre Marmori Vesileenu Kalevi Jahtklubist.

Folkboot klassile on Muhu Väina regatt Eesti meistrivõistlusteks. Pühapäevase sõidu võitis W-Lind (Kalevi JK), kapten Tiit Riisalo, teine oli Bacchus (Dago JK), kapten Olev Oolup ja kolmas TeeChee (Kalevi JK), kapten Peeter Välkmann.

Pro Marine Trade Pärnu etapi tulemused:

ORC I

1. koht – Forte, Jaak Jõgi, Kalevi JK

2. koht – Postimees Sailing Team, Sven Nuutmann, JK Dago

3. koht – Matilda 4, Mihkel Kosk, Kalevi JK

ORC II

1. koht – Amserv Toyota ST, Margus Zuravljov, Kalevi JK

2. koht – My-Car, Harles Liiv, Kalevi JK

3.koht – Sugar, Marjaliisa Umb, Pärnu JK

ORC III

1. koht – Port Artur, Kaarel Maide, Pärnu JK

2. koht – Piloilleri III, Anne-Mari Luik, ROPK/Kalevi JK

3. koht – Celia, Rauno Pielberg, Dago JK

ORC IV

1. koht – Lagle III, Ülari Velviste, Haapsalu JK

2. koht – Julechka, Joel Kõiv, Toila JK

3. koht – Vesileenu, Imre Marmor, Kalevi JK

Folkboot

1. koht – W-Lind, Tiit Riisalo, Kalevi JK

2. koht – Bacchus, Olev Oolup, Dago

3. koht – Tee Chee, Peeter Välkmann, Kalevi JK

Kõik tulemused on nähtavad siin: http://muhuvain.ee/onb

Regatil osaleb 108 jahi ja ligi 700 purjetajat Eestist, Lätist ja Soomest. Koroonaviirusest tingitud piirangute tõttu ei saa sel aastal osaleda pea 20 jahti Venemaalt, kes on Muhu Väina regatil iga-aastased külalised. Osalevate meeskondade nimekiri asub http://muhuvain.ee/regatt2020/osavotjad

63. Muhu Väina regatt toimub 11.-18. juulini ja läbib nädala jooksul kokku nelja sadamat – Pärnu Jahtklubi, Kärdla Sadam, Haven Kakumäe ja Kalevi Jahtklubi Tallinnas Pirital.

Regatt on jälgitav reaalajas internetist Sportreci lehel siin – jahid kasutavad GPS-jälgimisseadmeid ning kui ka purjed paistavad vaid silmapiiril, siis veebis on võimalik nende liikumist jooksvalt jälgida.

A. Le Coq 63. Muhu Väina regati ajakava:

12. juuli – Pro Marine Trade Pärnu ring

13. juuli – Alter Marine Pärnu lühirada

14. juuli – Tactical Foodpack Pärnu-Kärdla etapp

15. juuli – Hiiumaa Sadamad Kärdla ring või vaba päev

16. juuli – Heimon Kala Kärdla – Haven Kakumäe etapp

17. juuli – Santa Maria Haven Kakumäe – Kalevi Jahtklubi etapp

18. juuli – Olümpia 40 Tallinna ring

Muhu Väina regati kaldaprogrammi näeb siit: http://muhuvain.ee/regatt2020/uritused

Regati kodulehekülg: http://muhuvain.ee/

Regati Facebooki lehekülg – https://www.facebook.com/muhuvainaregatt/

Regati Instagram: https://www.instagram.com/muhuvainaregatt/

GPS jälgimine http://www.sportrec.eu/?page_id=671

Postimees veebis Muhu Väina blogi: https://purjetamine.postimees.ee/7009141/muhu-vaina-regati-otseblogi-2020

A. Le Coq Muhu Väina regatti korraldavad Kalevi Jahtklubi ja Pärnu Jahtklubi koostöös Eesti Jahtklubide Liiduga. Muhu Väina regati toetajad on A. Le Coq, Helly Hansen/Sportland, DSV, Volvo Trucks Estonia, Amserv/Toyota, Alexela, Pro Marine, Alter Marine, Tactical Foodpack, Hiiu vald, Hiiumaa Sadamad, Santa Maria, Rahva Raamat, Haven Kakumäe, Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste, Pärnu linn, Tallinna linn, Sportity, Liviko.