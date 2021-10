Palermos lõppes parapurjetamise MM Hansa klassile, Kristo-Adam Priks eestlastest parim

Arvukate osalejatega parapurjetamise MMil Palermos, kus eestlased osalesid esmakordselt, oli eestlastest edukaim Kristo-Adam Priks, teenides välja üldarvestuses 34. koha. Kolmanda päeva sõidus saavutatud teine koht oli sportlase eredaim tulemus seerias 44, 32, 2, 38 ja mahaviskamisele läinud 54. koht.

Meie võistleja Priksi ambitsioonikas soov oli ahtrit näidata maailmameistritiitli teeninud poolakale Cicockile, mille ta ka korra realiseeris. “Minu plaan oli vältida vigu ja riske mitte võtta,” kirjeldas Priks peale oma edukat kolmandat sõitu maailmatasemel võistlejate seas. “Kui on nii palju võistlevaid purjekaid, on vaja enda valitud teele kindlaks jääda ning mitte rabeleda,“ selgitas kolmandat aastat Hansa 303 klassi purjekaga treeniv ja võistlev sportlane, kes esimese suurvõistluse kogemusega rahule jäi ja seatud eesmärgi laevastiku esimesse poole sisse jõuda, täitis. Tagasilöögi võis anda treeningsõitudes kannatada saanud mast, mis oli kõveraks paindunud ning eilsetes nõrga tuule oludes mõju avaldas.

Teine Eestit esindav parasportlane Peep Krusberg oli tervisehädaga kimpus, korra jäi starti minemata ning ta platseerus kohtadega 31, 49, DNS, 59 ja 48 kokku 50. kohale.

Esikolmikus on Hansa 303 klassi 69 osaleja hulgas nelja esikohaga poolakas Piotr Cichocki (1., 1., mahaviskamisele läinud 7., 1. ja 1. koht), teine prantslanna Cecile Venuat (4., 3., 5., 2. ja halvima tulemusena mahaviskamisele läinud 12. koht) ja kolmandaks on tõusnud GBR lipu all seilav šotlane Rory McKinna (15,. 2., 1., mahaviskele läinud 23. ja 4. koht).

Ilmastikuolud olid vahetuvale aastaajale tüüpiliselt heitlikud: purjetajaid kimbutas nii tuulevaikus, tormi- ja äiksetuuled kui tugevad sajuhood.

MMil osalesid järgnevad klassid: Hansa 303 ühene (69 osalejat), Hansa 303 kahene (61) ja Liberty/ Liberty Servo (16 osalejat) kõige sügavama puudega inimestele.

Esindatud olid järgnevad riigid: Austraalia, Brasiilia, Tšiili, Hiina, Eesti, Prantsusmaa, Saksamaa, Suurbritannia, Kreeka, Holland, Iirimaa, Itaalia, Jaapan, Poola, Portugal, Hispaania ja USA. Tugevad sõitjad on ESP, POR, POL, FRA, BRA, GER ja GBR purjetähiste all.

Hansa 303 klassi parapaadid said soetatud projekti Erilised purjetajad, Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Jahtklubide Liidu koostöös 2019. aastal, sellest ajast saavad erivajadustega ja väljakutsetes inimesed turvaliselt purjetada. Ühistegevustele Põhjamaades on kahel viimasel aastal õla alla pannud Põhjamaade Ministrite Nõukogu.

Eesti tiimi osalemist MMil toetab Eesti Paraolümpiakomitee.