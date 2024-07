Osale RS Aero Bootcampis ja Saavuta Oma Purjetamisoskuste Tipp!

Kas oled valmis oma purjetamisoskused uuele tasemele viima? Osale RS Aero Bootcampis, mis leiab aset 22.-25. juulil Hara sadamas! Sind ootab ees inspireeriv ja kaasahaarav treeninglaager, mis pakub suurepäraseid võimalusi oma purjetamise meisterlikkuse taseme tõstmiseks. Treeninglaagrile järgneb Hara Regatt (25.-28. juuli).

Miks osaleda?

RS Aero Bootcamp pakub kõike, mida vajad oma eesmärkide saavutamiseks. Mõnus seltskond, läbimõeldud treeningkava ja kogenud treenerid loovad suurepärase keskkonna, kus saad oma oskusi lihvida ja enesekindlust kasvatada. Meie treeningprogrammi juhendavad oma ala parimad, sealhulgas Deniss Karpak, Bo Aaron Kooser ja Jaak Jõgi.

Bootcampi eesmärk on õpetada sulle, kuidas seada eesmärke ja neid südikalt ellu viia. Need oskused on elus hindamatud ja annavad sulle võimaluse tegeleda sellega, mis tõeliselt rõõmu pakub.

Kus ja millal?:

● Koht: Hara Sadam, Kuusalu vald, Harjumaa

● Aeg: 22. – 25. juuli 2024 Ajakava:

● 22.07 – Boat Trimm and Handling: Treener Deniss Karpak

● 23.07 – Upwind Boatspeed and Tactics: Treener Deniss Karpak

● 24.07 – Reaching Boatspeed and Marks: Treener Bo Aaron Kooser

● 25.07 – Downwind Boatspeed and Starting: Treener Jaak Jõgi Iga treeningpäev algab kogunemise, registreerumise ja hommikukohviga kell 09:00, millele järgneb intensiivne treeningprogramm, maitsvad lõunad ja päeva kokkuvõtted. Hommikused treeningud sisaldavad Olympic Gold Medalist Lijia Xu Fitness Programmi. Majutus ja toitlustus:

● Majutusvõimalused: Kalurihütt (4-le inimesele 120€/öö), merevaatega kämping (2-le inimesele 75€/öö), telkimisvõimalus ja autosuvilaga saabumine.