ORC Euroopa meistrivõistlused Norras on peale nädala pikkust võistlust jõudnud oma viimasesse võistluspäeva 

5ndal augustil algasid Norras Hankø saarel ORC Euroopa meistrivõistlused. Norra vetele jõudsid ka mitmed eestlased, kes võistlusest osa võtavad.

Eilsete, 12.08, andmete põhjal on tulemused järgnevad.

ORC B klassis on kolmandal kohal Olympic Tiit Vihula juhtimisel. Kaheksandal kohal on Premium ning Tanel Tamme meeskond.

ORC B Corinthian võistlusklassis on esikohal Olympic ning neljandal kohal Premium.

ORC C klassis on võistlemas neli Eesti paatkonda.

Esimesel kohal on Katariina II Aivar Tuulbergi juhtimisel. Kolmandal kohal on Matilda 4 ning Juss Ojala meeskonnaga ning neljandal kohal on Shadow, mille meeskonda juhib Harles Liiv. Kaheksas koht kuulub Jazz meeskonnale Henri Roihu juhtimisel.

ORC C Corinthian klassis on teisel kohal Shadow ning viiendal kohal Jazz.

