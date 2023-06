Optimistide MM-l kvalifikatsioonisõidud peetud, konkurents on ülikõrge ja ilmaolud keerulised

15.06 algasid Hispaanias Costa Braval Optimist Maailmameistrivõistlused. Esmaspäeva õhtuks olid kvalifikatsioonisõidud peetud ja võistlejad gruppidesse jagatud edasisteks päevadeks.

Eestit esindavad võistlusel viis sportlast: William Liiv, Alexander Eberle, Juhan Paberit, Susanna Maria Jõgi ja Teodor End. Sportlasi juhendab kohapeal treener Uku Kuusk.

Ilmaolud võistluspaigas on keerulised, kuumuses ja ebastabiilses tuules peavad võistlejad igal sõidud olukorda korduvalt ümber hindama ja valima parimad lahendused muutuvates oludes.

Treener Uku Kuusk omanimelisest purjespordikoolist sõnas, et meie sportlastel on meeleolu hea. Suurtel koondistel kes viie minutiga viimase sõidu ebaõnnestumise tõttu, kuldgrupist välja jäid on emotsioonid palju raskemad.

Võistlusel osaleb 248 sportlast 56st riigist. Konkurents on äärmiselt kõrge, võistlusel osalevad iga riigi absoluutsed tipud.

Peale kvalifikatsioonisõite jagunesid sportlased nelja gruppi: kuldgrupp, hõbegrupp, pronks ja emerald.

Rein Ottosoni Purjespordikooli sportlane William Liiv, kes on valitud Eesti 2022 aasta parimaks purjetajaks jäi ülinapilt, ainult kolme punktiga, kuldgrupist välja. Viimasesse sõitu minnes oli Williamil väga hea positsioon, aga kuna sõidu keskel tuul keeras ja lõpuks täitsa maha vaikis langes Liiv 13ndalt kohalt 10 kohta tahapoole ja jäi napi kolme punktiga kuldgrupist välja, olles üldarvestuses 70ndal kohal.

Kalev Jahtklubi sportlane Alexander Eberle on üldarvestuses 131. kohal ja jäi viie punktiga hõbegrupist välja ning jätkab võistlemist pronksgrupis. Samas grupis võistleb ka Uku Kuuse Purjespordikooli kasvandik Teodor End, koht üldarvestuses 165. Emerald grupis võistlevad Susanna Maria Jõgi (TJK) ja Juhan Paberit (ROPK), kohad üldarvestuses vastavalt 199. ja 235.

Võistlus on kõigile võrdselt keeruline, Norra esinumber ja 2022 aastal maailmameistrivõistlustel viiendale kohale tulnud Martinius Melleby Hopstock oli esmaspäeva õhtul William Liivist kolm kohta tagapool, ehk kohal 73. Parimad Optimistklassi purjetajad selguvad 24.06.

Võistluse ametlik koduleht: https://2023worlds.optiworld.org/en/default/races/race