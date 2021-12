Omaanis toimusid Noorte Purjetamise maailmameistrivõistlused

Omaanis peeti 13.-17. detsember 2021 Youth Sailing World Championships ehk noorte purjetamise maailmameistrivõistlused. Eesti oli esindatud kahe purjetamise klassi sportlase ja ühe treeneriga Noblessneri Purjetamiskoolist. Techno 293 + tüdrukute klassis osales Marta Arete Sokk ja Techno 293 + poiste klassis Kaur Säärits. Võistkonna esindaja ja treeneri ülesandeid täitis Isabella Glušauskaite.

Youth Sailing World Championships formaadi kohaselt võistles võistlustel igast riigist üks sportlane või paatkond ühe paadiklassi kohta, mis annab nendele võistlustele kõrge taseme. Võistlustel osales 433 purjetajat 56 riigist ja kavas olid võistlused üheteistkümnele purjetamise klassile.

Purjelaua klassis domineerisid väga võimsalt tüdrukutest ja poistest Itaalia esindajad. Tüdrukute klassis saavutas esikoha Itaalia Manon Pianazza 11 punktiga. Teise koha võitis t š ehhitar Kristyna Chalupnikova 35 punktiga ja kolmanda koha vääriliselt purjetas Zoe Fernandez de Bobadilla Ramos Hispaaniast, teenides 38 punkti. Marta Arete Sokk kogus 151 punkti ning teenis sellega 15. koha, jättes seljataha Ameerika Ühendriikide ja Tšiili sportlased.

Purjelaua poiste klassis saavutas esikoha Itaalia Federico Alan Pilloni 12 punktiga. Teise koha võitis Boris Shaw Suurbritanniast, 23 punktiga ja kolmanda koha sõitis välja Ozan Turker Türgist, kogudes 35 punkti. Kaur Säärits võttis 154 punktiga samuti 15. koha, jättes seljataha Singapuri, Tšiili ja Brasiilia riigi sportlased.

Kõikide klasside tulemused leiab SIIT

Treener Isabella Glušauskaite sõnul oli võistlustel kogetud emotsioone palju: “On hea tunne, et meie noored suudavad esiotsaga tempot hoida ja nad tegid seda mitmel korral kuni mõne väiksema veani, mida selle võistluse kõrge tase ei andesta. Me nägime, kuhu edasi pürgida ja mida edasi treenida, et leida parem enesekindlus esiotsa jõudmiseks. Saime palju uusi võistluskogemusi ja tutvusi rahvusvahelises seltskonnas. Ootame juba uusi võimalusi!”

Martal oli hea meel, et sai võistelda väga imelistes tingimustes, õppida sõidutehnikat keerulistes oludes, saada taktikalist oskusteavet ja õppida tundma ennast ning vastaseid kõrge tasemega võistlusel. Ta võtab kokku, et sealne meeleolu oli kirjeldamatu ja ainulaadne ning nüüd ootab kannatamatult, millal saaks uuesti treenida ja võidu sõita.

Kauri jaoks oli võistlus väga õpetlik ja see kogemus annab talle oluliselt enam enesekindlust järgmisel aastal välja sõita veelgi paremaid tulemusi.

Youth Sailing World Championships võistlusel osalemist toetasid võistlejate vanemad, Noblessneri Jahtklubi Purjetamiskool, Rae vald, Saue vald ja Eesti Kultuurkapital.

Jaak Lukk

Noblessneri Purjetamiskool