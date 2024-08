OM 2024: Ingrid läheb viimasele kvalifikatsioonipäevale vastu 17. kohal, Karl-Martin Rammo alustab võistlemist

Tuuleolud Marseilles on olnud seni võrdlemisi keerulised, esimesel planeeritud võistluspäeval tuli IQFoili lauaklassis võistlevatel sportlastel kaldale jääda ja ka järgmine päev algas tuule ootamisega maal. Siiski on tänaseks õnnestunud pidada 11 võistlussõitu, mille järel on Ingrid Puusta üldarvestuses 17. kohal. Eile planeeritud 60 minutiline maraton tuli kohtunikel tuule vaikimise tõttu katkestada. Õhtupoole õnnestus siiski pidada veel neli slaalomisõitu, kus Ingrid sai kirja vastavalt 13., 17., 18. ja 22. koha. Täna toimuvad viimased kvalifikatsioonisõidud, misjärel selgub kas meil on medalisõidule asja või mitte. Hoiame Ingridile kõvasti pöidlaid!

Täna alustab Karl-Martin Rammo ILCA 7 paadiklassis võistlemist. Esimene start on planeeritud kell 13.15, sõidud kestavad kuni 6. augustini.

Purjetajate meeskonnajuhi Lauri Väinsalu annab ülevaate sportlaste elust kohapeal:

“Purjetajate elu ja olu siin Marseilles on pigem hea. Nüüdseks on päevakava ja tegevused paika loksunud ja ettevalmistused on kulgenud plaanipäraselt. Ingrid, Karla ja Matt elavad sadama kõrval OM külas. Ehk neil on siin kõik asjad käe-jala juures. Mina, Rein ja füsio Liisbet elame sadamast 3km eemal korteris ja liikleme sadama vahet igapäevaselt ratastega.

Karla ja Ingrid sõidavad OM korraldaja poolt antud loosivarustusega. Mõlemad said varustuse kätte juba 20.07. Purjelaual klassil üldiselt on siin olnud mõned probleemid, mida tootja on jooksvalt lahendanud ehk Ingridil on varustuse peale mõnevõrra rohkem energiat läinud kui plaanitud.

Ilm on meil siin oluliselt soojem kui Pariisis, kus avatseremoonia kulges tugevas vihmasajus kuid oli siiski väga võimas. Marseilles on igapäevaselt stabiilselt 30 kraadi sooja. Ühesõnaga Team Estonia purjetajad on siin Marseille olümpiakülas pigem positiivselt meelestatud.

