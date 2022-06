Olympicu ja Team Pro4U juhtimine ORC avamerepurjetamise Eesti ja Soome meistrivõistluste avapäeva järel

Tallinna ja Soome lahel purjetatakse sel nädalalõpul ORC avamerepurjetamise Eesti ja Soome meistritiitlite nimel ja eest. Kalevi Jahtklubi võõrustab 17.-19. juunini regatti nimega Baltic Offshore Week, mida on vaheldumisi aastatel peetud Soome lahe põhja- ja lõunakaldal juba alates aastast 2008. Tänavusel regatil osaleb 25 jahti Eestist, Soomest, Rootsist ja Inglismaalt. Avapäeva järel juhivad võistlust Hiiumaa jaht Olympic ja Team Pro4U Rootsist.

Regati avapäeval peeti Tallinna lahel Baltic Offshore Week’i raames neli peaaegu täiuslikku lühirajasõitu vastutuule-allatuule rajal. Püsiv läänetuul kiirusega 6-10 m/s rõõmustas nii purjetajaid kui ka võistluskomiteed peavõistlusjuht Madis Ausmani juhtimisel, sest pärast keskpäevast esimese sõidu starti said neli ligi tunniajalist võistlussõitu kella 17-ks pärastlõunal peetud.

Esimese päeva sõitudes domineeris kaks paati, kes mõlemad võitsid kolm sõitu peetud neljast. Jahtide koondtulemust mõjutas täna ka võistlusreeglite kohane halvima sõidutulemuse koondtulemusest väljaarvamine nelja peetud lühirajasõidu järel.

Suuremate jahtide hulgas ehk A-klassis asus võistlust nelja punktiga juhtima Dago Jahtklubi jaht Olympic (X-41 mod) Tiit Vihuliga roolis, näidates oma paremust päeva kolmes sõidus. Möödunud aasta Alexela ORC MMil Tallinnas mitteprofessionaalsete meeskondade hulgas oma klassis võidu võtnud Olympicust jääb kolme punkti kaugusele Kalevi Jahtklubi jaht Premium (X-41 mod) Tanel Tammega roolis, kes lisaks Olympicule samuti sõiduvõidu kirja sai. Kolmanda positsiooni pärast on võitlus tuline, sest kolmel paatkonnal on võrdselt 10 punkti, kuid hetkel täidab kolmandat kohta paljude tiitlitega pärjatud jaht Forte (X-41 ) Jaak Jõgi juhtimisel Kalevi Jahtklubist. Fortega võrdselt punkte on veel kahel Kalevi Jahtklubi jahil – Credit 24 Sailing Team’il (Salona 38 ibc) Andres Lauluga roolis ja jahi Shadow (J-112 E) meeskonnal Harles Liivi juhtimisel. A klassis võistleb 13 jahti.

Jahi Olympicu roolimehe Tiit Vihuli sõnul oli regati esimene päev mõnus spordipäev tugevas konkurentsis. „Meile endale tulid kolm sõiduvõitu meeldiva üllatusena. Esimene sõit oli rabedam ja konkurendid ei lasknud meid oma sõitu sõita. Kuna ka tuul oli algul vaiksem, siis oli spinnakeridega jahtidel kerge eelis, kuid tugevama tuulega järgmistel sõitudes aitas gennaker meie sõidule kenasti kaasa. Saime head stardid ja puhtad sõidud, mis olid vigadeta ning puhtad nii taktikaliselt kui ka tehniliselt,“ oli kapten Tiit Vihul rahul õnnestunud avapäevaga.

B-klassis oli täna heas sõiduvees eelmise aasta Alexela ORC MMil Eesti jahi Sugar 3 järel napilt teiseks tulnud, kuid mitteprofessionaalide hulgas võitjaks tulnud, Rootsi jaht Team Pro4U (First 36,7 Mod) Patrik Forsgreniga roolis, olles nii füüsiliselt kui ka korrigeeritud ajas parim kolmes esimeses võistlussõidus, asudes kolme punktiga juhtima Aivar Tuulbergi Katariina II (Arcona 340) ees Pärnu Jahtklubist. Katariina II meeskond, kes oma teise Swan 42 tüüpi jahiga jätsid Eestisse Alexela ORC MMi hõbemedalid B klassis, võitis päeva finaalsõidu ja asub pärast esimest võistluspäeva teisel positsioonil. Kümne punktiga on kolmandal kohal Erik Meltsa juhtimisel Directo (Itaalia 9,98) Kalevi Jahtklubist. Ka B-klassis on kolmel järgneval paadil, kes asuvad neljandal kuni kuuendal kohal, võrdselt 12 punkti – mitte kaugel kolmandast positsioonist. Nendeks on Aleksandr Karboinovi Brigitta-X (X-34), Margus Zuravljovi Amserv Toyota Sailing Team (First 36.7 mod) ja Jazz (First 35) Henri Roihuga roolis.

Jahi Team Pro4U nimel kommenteeris hästi õnnestunud esimest võistluspäeva tiimi noorim liige Emil Forsgren. „Päev oli väga hea, tuuled olid sobivad, veidi oli ka laineid, mille sarnaseid meil Rootsi vetes ei ole. Meil on väga hea meel olla pärast möödunud aasta augusti Alexela ORC MMi taas tagasi siin Tallinnas ning purjetada suure hulga samade konkurentidega, kelle hulgas on väga palju tugevaid tiime. Esimeses kolmes sõidus oli meil hea kiirus ja kõik õnnestus, kuid viimases sõidus jäime starti veidi hiljaks, aga me olime ka teise kohaga rahul.“ ütles Emil rõõmsalt.

Teine võistluspäev laupäeval viib jahid avamerseõidule, kus A-klassi jahtidel on ees ca 45 meremiili pikkune distants ja B klassi jahtidel kümme miili lühem distants.

Tekst: Piret Salmistu, Kalevi Jahtklubi

Fotod: Janis Spurdzins