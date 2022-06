Olympic ja Team Pro4U on 2022 Eesti ja Soome avamerepurjetamise meistrid

Tekst Piret Salmistu, fotod Janis Spurdzins

17.-19. juunil Tallinnas toimunud Regati Baltic Offshore Week 2022 lõppskoori lisati viimasel võistluspäeval veel kolme lühirajasõidutulemused, mis teeb üldkokkuvõtteks kolme päeva jooksul kaheksa peetud võistlussõitu – seitse lühirajal ja üks pikem avameresõit.Suurepärane päikesepaisteline ilm, puhanguti kuni 15 m/s puhuva läänetuule ja lainetusega Tallinna lahel ei olnud kõikidele meeskondadele just kõige kergem, kuid enamus neist võitles merel kuni viimase finišini.

Viimast sõitu polnud aga vaja sõita kahel paatkonnal, kes kindlustasid endale Eesti ja Soome ORC avamerepurjetamise meistritiitlid ja regati võidu juba viimase võistluspäeva esimese lühirajasõidu tulemuse ja üldskoorist teise halvima tulemuse väljaviskamisega. Nendeks jahtideks olid Dago Jahtklubi jaht Olympic (X-41 mod) EST463 Tiit Vihuliga roolis A-klassis ja Team Pro4U Patrik Forsgrenijuhtimisel (First 36.7 mod) Rootsist klubist KSSS.

Viimase võistluspäeva sõitudes teise ja esimese koha saanud Olympic kasutas võimalust viimast sõitu mitte purjetada, olles kindlustanud regati võidu ja meistritiitlid ilma viimast võistlussõitu purjetamata. Samas Team Pro4U kasutas ka seda viimast sõitu kuivõimalust õppida ning purjetada Põhja-Euroopa ühe tugevaima laevastiku vastu ja saada oma 2022 Baltic Offshore Week võiduhetk viimast korda finišijoont ületades.

„Meil on väga hea meel võita Baltic Offshore Week juba kolmandat korda,“ lausus Olympicu roolimees Tiit Vihul, „kuid seekord oli see teisiti, sest me oleme oma paati ja selle trimme selle võistlusega paremini tundma õppinud ning pärast kümmet aastat selle jahiga sõitmist oleme tõesti lõpuks leidnud, kuidas saavutada väga hea kiirus. Kui me möödunud aastal olime oma konkurentidest X-41 jahtidega enam-vähem võrdsed, siis sel korral veidi kiiremad. Nii on sellelt pinnalt väga hea edasi minna! Meeskond tegi väga head tööd ning ei teinud ei taktikalisi ega tehnilisi vigu ja mulle tundub, et me õppisime selle nädalalõpuga rohkem kui eelnenud kümne aastaga. Tugevad tuuled on meile väga sobivad ja aitasid paadi kiirusele hästi kaasa. Tänane konkurents oli siin võistlusel kõrgeim pärast möödunud aasta MMi, sest enamus meie grupis võistelnud paatidest olid MMil esikümnes.“

Team Pro4U meeskond oli oma saavutuse üle väga rõõmus, sest lisaks paar nädalat tagasi võidetud Rootsi meistritiitlile, said nad nüüd lisaks ka Eesti ja Soome avamerepurjetamise meistriteks. „See oli meie jaoks väga hea ja kasulik regatt, kus treenisime tugevates tuultes – eriti täna, kui sõitsime pea 25 sõlmega, siis see annab palju uusi teadmisi ja kogemusi,“ ütles taktik Peter Thorwid. Meeskonnaliige Emil Forsgren lisas, et purjetada siin nii paljude tugevate Eesti paatkondade vastu on nende jaoks eriti oluline. „Meil on hea võrrelda, kuidas meie selle hooaja kodused sõidud ja seadistused on arenenud konkureerides siin nüüd väga tugevas konkurentsis. Meil on paar uut meeskonnaliiget ja nende jaoks oli see suurepärane treening ja võimalus just tavatutest tingimustest õppida.“ Tiimiliige Sven Eriksson lisas, et siinsed lained erinevad nendest, millega nad Rootsis harjunud on, kuid see annab eriti hea võimaluse treenimiseks ja detailidele keskendumiseks. „Tahame tänada Eesti võõrustajaid suurepärase regati eest! Kõik võistlusega seonduv nagu rajad, tulemused, info on olnud suurepärane. Loodame, et saame peagi siis tagasi võistlema tulla,“ kiitsid rootslased lahkelt.

Mõlema meeskonna võit oli ülekaalukas, sest Olympic’u lõppskoori jäi pärast mahaviskeid neli esimest ja kaks teist kohta, samas kui Team Pro4U mahavisked olid kaks teist kohta ja lõplik skoor koosnes ainult kuuest sõiduvõidust. Suurepärane esitus mõlemalt meeskonnalt!

Samas käis mõlemas klassis tuline võitlus teise ja kolmanda koha pärast poodiumil.

A-klassis tegi avameresõidu võitja Matilda 4 (J-112E) Juss Ojalaga roolis Jahtklubist Dago täna skooriga 1-2-1 A-klassi parim punktisumma ja hüppas eilselt neljandalt kohalt teiseks. Premium (X-41 mod) Tanel Tamme juhtimisel Kalevi Jahtklubist, kes oli enne finaalpäeva teine, sai kirja 6-3-4, samas kui Forte (X-41) Jaak Jõgiga roolis skooris 3- 5-2 ning edestas Premium’i lõppskooris 0,4 punktiga, ning tõusis A-klassi poodiumile kolmandaks.

B-klassis säilitas Aivar Tuulbergi Katariina II (Arcona 340) Pärnu Jahtklubist kohtadega 8-3-2 oma teise koha poodiumil, hoolimata sellest, et tänastel sõitudel esines tehnilisi probleeme. Tiimil Amserv Toyota ST (First 36.7 Mod) Margus Zuravljovi juhtimisel oli suurepärane päev skoorides 2-1-2 ning kuna nende põhikonkurent kolmandale kohale, Directo (Italia 9.98) Erki Meltsaga roolis, sai täna kirja kohad 4-6-2, siis õnnestus Amserv Toyota ST’l hüpata poodiumi viimasele astmele, tõugates sealt Directo.

BALTIC OFFSHORE WEEK 2022 poodiumil olid järgmised meeskonnad, kes võitsid 2022. aasta ORC Eesti ja Soome meistritiitlid ninghõbe- ja pronksmedalid.

ORC A klass

Olympic – EST 463 – 8,8 punkti

Tiit Vihul, Raul Vane, Ivo Kais, Indrek Ulla, Aivar Kaljumäe, Meelis Pielberg, Tanel Trööp, Tarmo Vesberg, Marko Manni, Raul Eesmäe, Raul Vinnal

Matilda 4 – EST 112 – 13,4 punkti

Juss Ojala, Joachim Aschenbrenner, Arne Veske, Marek Harjak, Christopher Juul, Erki Teras, Robin Juul, Meinar Mäesalu, Marko Seier

Forte – EST 475 – 19,2 punkti

Jaak Jõgi, Marko Nüüd, Indrek Rajangu, Meelis Nurk, Kalev Vapper, Martin Kaal, Tammo Otsasoo, Ando Raud, Marti Hääl, Kalev Kaal, Veiko Nüüd

ORC B klass

Team Pro4U SWE 88 – 6,4 punkti

Patrik Forsgren, Anders Björk, Peter Thorwid, Sven Eriksson, Emil Forsgren, Krafft Zacharias, Emil Alnebeck, Pontus Dahl, Per JoakimHoppe

Katariina II EST 646 – 15,8 punkti

Aivar Tuulberg, Karl-Hannes Tagu, Lorenzo Bodini, Henri Tauts, Jaan Akermann, Peter Saraskin, August Luure, Peeter Kaju, Karl Kolk

Amserv Toyota ST EST 379 – 18,2 punkti

Margus Zuravljov, Rene Maajärv, Martti Kinkar, Margus Nõmmik, Olari Vokk, Lauri Luks, Anna Maria Sepp, Eva Jakunin

Regatti Baltic Offshore Week on vaheldumisi aastatel peetud Soome lahe põhja- ja lõunakaldal juba alates aastast 2008. Tänavusel regatil, mille korraldas Kalevi Jahtklubi Tallinnas, osales 25 jahti Eestist, Soomest, Rootsist ja Inglismaalt.

Tulemused

Fotogalerii – Janis Spurdzins

Regati veebileht