Olümpial võistlevate Eesti purjetajate logistiline väljakutse sai lahenduse

Esmaspäeval sõlmisid Eesti Jahtklubide Liit ja Amserv sponsorlepingu, mille raames anti üle kaks sõidukit – Eesti populaarseim linnamaastur Toyota RAV4 ja mahtuniversaal Toyota ProAce. “Oleme aastaid purjetamist toetanud ning plaanime seda jätkata ka tulevikus. Purjesportlaste tulemused maailmas näitavad, et Eestist tulevad tasemel tegijaid, kuid seda ei saa võtta iseenesestmõistetavana – meie praegused ja tulevased sportlased vajavad tuge, et neil oleksid treenimiseks ja võistlemiseks tasemel võimalused,” ütles Amserv Grupi juhatuse esimees Raivo Kütt.

Kütt lisas, et Amservil on lisaks sponsorlepingule Eesti Jahtklubide Liiduga on neil laiapõhjaline koostöö purjekoolidega üle Eesti. “Kultuuriministeerium ja EOK tunnustasid meid sel aastal purjetamise toetamise eest ka “Spordisõber 2024” tiitliga,” sõnas ta.

Pariisi olümpial võistlevad purjetajad Ingrid Puusta ja Karl-Martin Rammo tõdevad mitmes asukohas ja riigis toimuva ettevalmistusprotsessi logistilist keerukust, mis sai täna leevendust kahe uue sõiduki näol. Purjesportlaste logistika toetamiseks sai Eesti Jahtklubide Liit kaks autot Amserv Grupilt

“Oleme uhked, et meil kaks purjesportlast, kes Pariisi Olümpiamängudel Eestit esindavad,” sõnas Eesti Jahtklubide Liidu president Kalev Vapper. “Ettevalmistusperiood on neil kiire ning püüame selles toeks olla nii palju kui võimalik,” lisas ta. Noorsportlaste toetamine on äärmiselt oluline, sest tulevikku vaadates on lootust tugevaks järelkasvuks ka Los Angelese olümpiamängudeks. “Selleks, et praegu noorteklassides tublisid tulemusi tegevad noored ka olümpiamängudele jõuaks, on vaja juba praegu palju tööd teha. See on koht, kus juba praegu nende protsessi toetada saame. Sportlase olümpiale jõudmine ei ole ainult ühe inimese töö, vaja on tugevat ja toetavat tiimi,” sõnas Eesti Jahtklubide Liidu president.

Olümpial võistleva purjetaja Karl-Martin Rammo sõnul on ettevalmistusperioodil ajakava tõepoolest tihe. “Viibisin just eelmisel nädalal Marseilles, kus 2024. aasta olümpiamängude raames purjetamise võitlused peetakse. Osa meie autopargist peab seoses olümpiaga olemagi Marseilles, et teenindada sealset ettevalmistust,” ütles Rammo, kes on praegu naasnud Eestisse ja treenib kodustes tingimustes. “Tänavused olümpiamängud peetakse üle kahekümne aasta suures pildis sarnastes tingimustes nagu Eestis – väheste hoovuste ja olematute tõusude ja mõõnadega. Seega saab ka kodus läbida üsna efektiivse ettevalmistuse,” lisas purjetaja.

Purjelaudur Ingrid Puusta peab samuti olümpia ettevalmistusperioodi logistiliselt päris väljakutsuvaks. “Juuni keskel peame saatma kaatri ja IQfoili varustuse oma autoga Marseillesse, et seal enne olümpiamänge treeninglaager teha. Kodus aga jätkame treeningutega. Treenides on vaja transporti kodust mere äärde ning varustuse vedamiseks erinevatesse sadamatesse. Foiliga on tuule miinimum kõrgem, seega vahel on vaja liikuda ka koduklubist välja,” sõnas Puusta. “Hetkel on tuult veidi vähe ning varusutuse testimine on esiplaanil, aga kuni võistlusteni on plaan paigas ning järgime seda,” ütles purjelaudur.

