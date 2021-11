Hiiumaal, Kärdla keskväljakul, avati fotonäitus Hiiumaa merekultuurist 2021. aastal, näitus kannab pealkirja „Olla ei saa me mereta“. Ilmastikukindel näitus kajastab merega seotud tegevusi ja melu Hiiumaa sadamates ning tänavust saavutusterohket aastat purjetamises.

Fotode valik tehti kaheksa fotograafi ligi 300 foto hulgast. Fotode autorid on Kaja-Hiis Rinne, Piret Almiste, Jarko Pähn, Felix Dieter, Argo Nurs, Toomas Kokovkin, Teele Rehe ja Katrin Merirand.

Näitus valmis Hiiumaa vallavalituse ja jahtklubi Dagö koostöös. Näituse idee autor ja projektijuht oli Kai Kallas, jahtklubist Dago.

Näituse avamisel ütles Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja, et üldjuhul meile ei meeldi kui meri maa peale tuleb, aga sel korral on teisiti, sest tegemist on meeldiva hetkega. Tasuja tõstis esile, et iga foto taga on konkreetne merega seotud hetk, iga hetke taga aga emotsioonid, mälestused, lõhnad, oma lugu. „Näitus annab võimaluse kogeda ja avastada. Ning eks see nii tõesti on, et olla ei saa me mereta,“ ütles Tasuja.

„Näitus võtab kokku enamiku merekultuuriga seotud valdkondadest ja kajastab selle elamuslikku poolt. Tore, et käesolev aasta kujunes Hiiumaale purjetamises niivõrd saavutusterohkeks ja et saime seda rõõmu ka välinäituse fotode hulka lisada,“ ütles näituse idee autor Kai Kallas. „Meri on osa hiidlase identiteedist. Eesmärk oli tuua vaatajani ülevaade aktiivsetest merelistest tegevustest, elust sadamates ja tänavu tehtud ajaloolistest võistlustest ja koostööst. Kogukond, elu merel, sport, puhkus, elustiil – need märksõnad on näitusel välja toodud. Minu kui Kalana küla juurtega hiidlase, klubiülema ja pisut ka purjetaja jaoks ongi kõik see, mis näitusele sai, merekultuur. Ja kui see toob kasvõi ühe inimese merele lähemale, siis on soov täidetud,“ ütles Kallas.

Näitus jääb Kärdla Keskväljakule vaatamiseks selle aasta lõpuni. Seejärel on plaan viia näitus mere äärde rändama – Hiiumaa suurematesse sadamatesse ning kui näitus loodusoludele ilusasti vastu peab, siis Hiiumaalt kaugemalegi.

