Noorte purjetamise maailmameistrivõistluste lõpp paistab, Eesti sportlaste positsioonid stabiilsed

12.-20.juulil toimuvad Itaalias Garda järvel noorte purjetamise maailmameistrivõistlused. Oluline on mainida, et World Sailingu MM-il saab igas klassis osaleda vaid üks nais- ja üks meessportlane!

Eestist osaleb võistlusel kuus sportalst: Aksel Haava ja Lisett Aasamets IQfoilil, Maria Vettik ja Juta Koov 29eril, Katariina Haavandi ja Remy Tupits ILCA 6 paadiklassis.

Eelviimasele võistluspäevale lähevad Eesti sportlased vastu järgmistelt positsioonidelt:

IQFOIL klassis sõitvad Aksel Haava on 38st sportlasest 11. kohal, Lisett Aasmets on naiste arvestuses 14. kohal. ILCA 6 võistlevad Katariina Haavandi ja Remi Tupits on oma arvestustes vastavalt 37. ja 40. kohal.

Kahepaadil 29er sõitvad Juta Koov ja Maria Vettik on hetkel 18. kohal.

Homme toimuvad viimased võistlussõidud, misjärel selguvad lõplikud tulemused. Hoiame meie sportlastele pöidlaid.

Võistluse koduleht, ajakava ja tulemused leiad SIIT