Noored purjetajad vallutavad Tamula järve – RS Tera Tamula Järve Regatt toob rekordilise osalejate arvu!

Sel nädalavahetusel, 21.-22. september, koguneb Tamula järvele rekordarv noori purjetajaid – lausa 38 osalejat üle kogu Eesti. See on Tamula järve jaoks suursündmus, sest nii suurest purjeregattist on möödas tervelt 42 aastat!

Noored purjetajad tulevad kohale Saaremaalt, Tallinnast, Narvast, Maardust, Harast, Nõunist ja paljudest teistest Eesti eri paikadest, et mõõtu võtta ja tähistada edukat purjetamishooaega.

Ajalooline hetk ja naasmine

Tamula järvele naaseb ka Ants Haavel (RS Sailors Estonia asutaja, RS Tera paadiklassi eestvedaja), kes just siin, 42 aastat tagasi, 12-aastaselt võistles Kuldseekli regatil ja saavutas teise koha. Tol võistlusel oli eriline tähendus, sest see tähistas regati naasmist pärast 10-aastast pausi. Nüüd, neli aastakümmet hiljem, on Haavel taas kohal, et toetada uut põlvkonda noori purjetajaid. “See järv on minu jaoks märgiline, ja mul on hea meel näha, et purjetamise vaim elab siin edasi,” meenutab Haavel. RS Tera regatt märgib Tamula järve valmisolekut võõrustada suurt hulka sportlasi, nende treenereid ja peresid. Pärast pikka pausi on järv taas fookuses, pakkudes noortele purjetajatele väljakutseid ja rõõmu. Antud purjeregatt on oluline verstapost nii Eesti purjetamisele kui ka kohalikule kogukonnale.

Meeleolukas nädalavahetus kõigile

Lisaks võistlussõitudele on regatil plaanis ka mitmesuguseid tegevusi, mis muudavad selle sündmuse meeldejäävaks nii purjetajatele kui ka pealtvaatajatele. Kutsume kõiki kaasa elama noortele purjetajatele ja nautima seda erilist hetke, kus Tamula järv saab taas Eesti purjetamise keskpunktiks!

Lisainfo: www.rssailors.ee/kalender/rs-tera/rs-tera-tamula-regatt

Regati korraldajad: Veepeal Näeme, RS Sailors Estonia, RS Purjetajate Liit

Kokkuvõte RS Sailors Estonia FB lehelt