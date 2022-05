Noblessner Open Cup 2022

Noblessneri sadamas peetav suvine purjetamise karikasari toimub ka sel aastal. Sari on avatud purjelaudadele (Techno ja Raceboard) ning Optimist klassi paatidele. Traditsiooniliselt koosneb sari kolmest etapist, kuid võrreldes eelmise aastaga on kaks viimast etappi pisut tõsisemad üritused. Etappide kuupäevad:

Kevad: Noblessner Open Cup I 14. – 15. mai (Raceboard EMV)

Suvi: Noblessner Open Cup II 27. – 29. juuni (Techno EKV I)

Sügis: Noblessner Open Cup III 2. – 4. september (Techno EKV III)

Optimistidest on oodatud igasuguse tasemega võistlejad. Paadi mõõdukirja me selles sarjas ei nõua, mis ei tähenda et see mingi naljavõistlus oleks. Kõik muu peetakse ikka RRS reeglite järgi. Purjelauaklassidele on sari pisut kõrgema tasemega kui varem. Esimese etapi raames selgitame välja Raceboard Eesti meistritiitlid ning kaks viimast etappi kuuluvad Eesti Jahtklubide Liidu karikasarja (Techno 293). Seetõttu on kaks viimast etappi pikemad, ehk kolmepäevased üritused.

Sadama plaan on ka muutunud, ehk et kõik uus on nüüd veelgi uuem. Kohapeal ei ole kõik veel paigas, näiteks uus slipp läheb vette täna-homme. Uue regatiküla plaani leiate võistlusteate lõpust (NoR/SI).

NYC sarja toetavad Noblessneri Jahtklubi, Noblessneri Purjetamiskool ja slaalom.ee võistluskorraldusmeeskond.