Noblessner Cup I etapp- tuul mängib vingerpussi.

Reedel 14.06 alanud Noblessner Cup I etapil võisteldakse Techno 293 ja IQFoil lauaklassides. Eile õnnestus võistlussõite pidada ainult Technodele, IQFoilid pidid jääma maale, sest tuult ei jagunud.

Tänased olud on paranenud ja kokku on peetud Techno293 lauaklassis kuus võistlussõitu ja IQFoilidel neli võistlussõitu. Techno 293 lauaklassis on neli arvestust:

U13

1. Linda Tulviste

2. Leonid Turovski

U15

1. Johanna Lukk

2. Henri Kiiver

3. Grita Griin

U17

1. Anni Tulviste

2. Sander Laasmaa

3. Karl Kristofer Sillaorg

PLUS U19

1. Karl Henrik Loik

2. Georg Otto Karma

3. Artemi Zõrjanov

Raceboard esikolmik teise võistluspäeva järel:

1. Georg Otto Karma

2. Karl Henrik Loik

3. Johanna Lukk

IQFoili seeniorite arvestuses teise võistluspäeva järel esimesel kohal olev Renar Roolaht võtab seni toimunu kokku järgmiselt: “Täna olid vaiksed tingimused, 3-5 ms tuult. Tegime slaalomi formaadis viis sõitu. Minul läks hästi ja suutsin neli sõitu viiest võita. Tulemuste järgi võib tunduda, et mul oli kerge päev, kuid tegelikult oli mul Romekiga kõva lahing. Romek tegi rohkem vigu rajal ja mina suutsin stabiilsete sõitudega ette saada. Homme on lootust natuke tugevamale tuulele.”

Teisel kohal on Romek Roolaht ja kolmandal Jakob Tuubel.

IQFoili kõikide võistlusgruppide tulemusi näed siit: https://www.manage2sail.com/et-EE/event/24NOCI#!/results?classId=iQU19