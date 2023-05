Nädalavahetuselt 20.-21. mai toimus Võrtsjärvel Vaiblas Metlemi jahtklubis RS Aero 1. sisemaa meistrivõistlused / Aero inland CS 2023.

Samaaegselt toimus ka RS Quest-i KV 1. etapp. Väga soosiva ilma ja hea korraldusega regatt oli hooaja käimatõmbamiseks. Kokku korraldati 10 sõitu, millest 2 halvemat arvati maha. Hooaja avastardis oli 5 Aerot. Parimat hooaja algust näitas EST2089 Andrias Sillaste. Igati teenitud võit kõige stabiilsemale ja rohkeim sõitude esikohti noppinud sõitjale. Teine koht EST2257 Andres Rohtla, kolmas EST2255 Ants Haavel, neljas EST10 Priit Pikk, viies EST6 Andres Haavel. See regatt saab nüüd ka RS Aero kalendris traditsiooniks. Järved on tulnud selleks et jääda! Kohtume juba sellel nädalavahetusel Roomassaares!

RS Aero tulemused:

Aero Sisemaa Meistrivõistlused 2023 & RS Quest KV I etapp/ Aero Inland CS 2023

RS Questi tulemused:

Aero Sisemaa Meistrivõistlused 2023 & RS Quest KV I etapp/ Aero Inland CS 2023