Nädalavahetusel toimus Tallinnas Eesti Draakon klassi purjetajate II karikasarja etapp

Nädalavahetusel peetud Eesti Draakon klassi purjetajate Liit / Estonian Dragon Association Karikavõistluste II etapp pakkus täielikku champagne sailingut – ei olnud probleeme tuule puudusega, pigem oli teise päeva viimastes sõitudes teda natukene liialt, mis muutis vähem kogenematute elu raskeks ja manöövrid rabedateks. Aga see ei rikkunud kuidagi regati üldist meeleolu, iga meeskond leidis endale sobiva vastase ja tasub mainida, et vahed tunnustatud favoriitide ja lubavate algajate vahel on vähenenud. Nägime kuues sõidus kolme erinevat meeskonda sõite võitmas ja samuti ka paari väga nappi kaotust veel ennast mitte varem näidanud meeskondade poolt.

Kena oli näha uusi nägusid nii roolimas kui ka soote tõmbamas – Argo Vooremaa, tuntud ehk rohkem jääpurjetamise saavutuste poolest näitas, et hea paadi ja oskajate meeskonnaliikmetega on kõik võimalik. ORC II grupi jahi CASSANDRA eestevedaja Ott Hakkaja ja noor Saaremaa purjetaja Peeter Kaju proovisid Draakonit esmakordselt ja rõõmsad naeratused võistluste lõpetamisel annavad lubadust, et neid saab veel näha! Üks ägedamaid esitusi tuli aga Ksenja Drozdi, Rein Raua ja Toomas Mägi poolt, kes regati viimases tugevneva tuuega sõidus, hoolimata oma selgest alakaalust olid nippadi-nappadi võtmas sõiduvõitu, kui viimasel hetkel sai karistatud kogenenud Rene Treifeldti, Mihkel Kosk i ja Andrus Padu käest. Kokkuvõttes läks esikoht kõige kogenenematutele Dmitrii Bondarenko, Aleksander Shalagin, Aleksei Murashkinile, kelle hulgast Shalaginil on ette näidata nii Euroopa Meistri kui ka Kuld Kapa esikohad. Kahe teise kohaga ja hea kiirusega paistis silma ka Tallin-Tartu ühismeeskond Targo Raus i roolimist toetamas Tartukad Taavo Tenno ja Ardi Püssa, ei tea, kus nad seal Tartus harjutavad ja kas sealt ka uusi arenguid on loota. Natukene on oma eelmise aasta kiirusest kaotanud Aleksei Zigadlo , Raul Grigorjevi ja Daniel Ovseenko meeskond, kuid neile sageli ebaõnn seekord abiks oli. Uustulnukad Margus Haud, Ilmar Rosme ja Marin Käerdi näitasid kohati suurepäast kiirust ja head taktikat, kui siiski veel mitte oodatud stabiilsust, aga nad Draakonis koos alles esimest hooaega.

Draakon klassi harrastajate vanus on servast servani – noorim Daniel Ovseenko on just lõpetnud gümnaasiumi ega ole veel kahekümnenegi ja teiselt poolt roolib EST 1 ülikogenud Eesti Draakonpurjetamise GRAND OLD MAN Jevgeni Kazakov, kel vanust 85 aastat. Seekord meeskondades ka neli naist Ksenija Drozd, Aljona Parfenenko , Katriin Krimm ja Emilia Mertsalova.

Draakon purjetamine ole meeldiv ju mitte ainult võitmise pooles, olulisem meid kooshoidev liim on sõprus, avatus ja igakülgne üksteise toetamine ja see toimis taas! Pärast võistluste lõppemiste after sail istumistel jagasid liidrid avatul meelel oma saladusi ja andsid edasi nii-öelda trimmisaladusi, sest meie ühiseks sooviks on ju aus, kuid konkurentsitihe võistlemine monotüüp jahtidel. Need meeskonnad, keda ma siin ei ole maininud on siiski väärt mainimist ja nende areng on kiira ja tahtmine suur. Mainime neid järgmine kord.

Lisaks suurepärastele ilmastikuoludele ei saa jätta mainimata eeskujulikku võistluskorraldust Agnes Lille ja Piret Ausman i eestvedamisel, tänud neile ja nenda abilistele. Toetajana täitis meie kõhud kaldale jõudes Reval Cafè ja oma õla asjade ladusamaks sujumiseks pani alla Hea Vesi

1 päeva pilte näeb siit: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.746190417507002…

2 päeva pilte näeb siit: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.746178890841488…

Järgmisena kohtume koduvete stardiliinil Draakonklassi Eesti meistrivõistlustel 18-.20.august Pärnus. Regsitreerida antud võistlusele saab siin: https://www.manage2sail.com/et-EE/event/DRAEST2023#!/classes

Pildid: Kalevi Jahtklubi