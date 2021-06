Nädalavahetusel toimus Pirita Surf

Nädalavahetusel, 26.-27. juunil toimus Garmin Purjetamise Karikavõistluste esimene regatt purjelauasõitjatele “Pirita Surf 2021”. Võistlustulle astusid nii technod, formulad, foilid kui lohed.

Ilmaprognoos oli äärmiselt muutlik, kuid mõlemal võistluspäeval puhus pärastlõunal vägagi piisav tuul. Kokku peeti technodele viis ja foilidele ning lohedele kuus sõitu.

Techno U13 nii tüdrukute kui üldarvestuses võidutses Bertha Kivistik (EST209, TPLK), kindlal teisel kohal püsis kogu võistluste Liisa Marii Kalk (EST4, TPLK). Kolmanda koha saavutas Johanna Lukk (EST800, NYCS).

TechnoU17 võitis nii tüdrukute kui üldarvestuse väga pingelises konkurentsis Lisett Aasmets (EST93, Black Team Estonia), teiseks tuli Emma Viktoria Millend (EST127, TPLK) ja kolmanda koha võitis Liisbeth Orav (EST954, NYCS).

Foil Open U19 võistlusklassis saavutas esimese koha Joonas Mik (EST36, TPLK), teiseks tuli Kristofer Rajasalu (EST277, Pirita Surfiklubi) ja kolmandaks Romek Roolaht (EST143, Tallinna Purjelauakool).

Foil Open naiste arvestuses võidutses Ingrid Puusta (EST1, Pirita Surfiklubi), teiseks tuli Elena Lass (EST206, Black Team Estonia) ja kolmandaks Sofia Hämäläinen (FIN402, HSK).

Foil Open üldarvestuse võitis ülekaalukalt John Kaju (EST24, Saaremaa Surfiklubi), teiseks tuli Erno Kaasik (EST2) ja kolmandaks Matthew Rickard (EST8, Pirita Surfiklubi).

Kitefoil Open klassis võitis esikoha Madis Kallas, teiseks tuli Silver Kattai ja kolmandaks Marcus Univer.

Palju õnne kõikidele võitjatele!

Tulemused SIIT

Fotod Veiko Vainkülalt SIIT

Video https://youtu.be/ Gc7Ty24mFzg

Garmin Purjetamise Võistlussari on Eesti Jahtklubide Liidu noorte- ja olümpiapurjetamise regatisari, milles sisalduvad Eesti Meistrivõistlused on üks eraldi võistlus ja Eesti Karika regatid on mitmest regatist koosnev võistlussari. Eesti Meistrivõistlused toimuvad ühe neli päeva kestva regatina noorte ühepaatidele augustis Pirital ja teistele klassidele septembris Kakumäel. Karikasari toimub hooaja vältel etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata ligi viissada sportlast. Igal võistlusklassil on karikasarjas kas kaks või kolm etappi.

Garmin Purjetamise Võistlussarja regatid:

1) 28.-30. mai Saaremaa Merispordi Seltsi regatt, Roomassaare sadam, Eesti Karikasarja 1. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

2) 11.-13. juuni Pärnu Purjetamisnädal, Pärnu Jahtklubi, Eesti Karikasarja 2. etapp – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaat 470

3) 18.-20. juuni Kärdla Race, Kärdla sadam, Eesti Karikasarja 3. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

4) 26.-27. juuni Pirita Surf, Pirita Surfiklubi, Eesti Karikasarja 4. etapp – purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

5) 15.-17. juuli Tallinn Race, Lennusadam, Eesti Karikasarja 5. etapp – kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18

6) 16.-18. juuli Baltic Cup Estonia, Pirita Surfiklubi, Eesti Karikasarja 6. etapp – purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

7) 19.-22. august Eesti Meistrivõistlused, Kalevi Jahtklubi – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

8) 27.-29. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused, Lohusalu sadam, Eesti Karikasarja 7. etapp – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18, 470

9) 10.-12. september Pärnu Sügisregatt, Pärnu Jahtklubi, Eesti Karikasarja 8. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

10) 23.-26. september Eesti Meistrivõistlused, Haven Kakumäe – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18, 470, purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

Käesoleval hooajal toimub koroonaviirusest tulenevalt võistlustele registreerimine täielikult interneti teel ning kohapeal regatibüroos registreerimist ei toimu. Samamoodi asuvad võistluse teadetetahvel ja tulemused ainult e-keskkonnas. Võistluste avamine toimub sadamas kesksel kohal, kusjuures võistlejad jälgivad seda oma purjeka juurest. Autasustamisel tohivad osaleda vaid autasustatavad ja teised jälgivad autasustamist oma paatide juurest.

Garmin Purjetamise Võistlussarja kodulehekülg

Eesti Jahtklubide Liit Facebook’is