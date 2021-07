Nädalavahetusel toimus Baltic Cup Estonia

Nädalavahetusel toimusid Pirital Tallinnas Garmin Purjetamise Karikasarja raames rahvusvahelised purjelaua- ja lohesurfivõistlused Baltic Cup Estonia. Kokku osales üle 100 võistleja Eestist, Lätist ja Soomest. Võistlustulle asusid sportlased Techno293, Formula foil, Raceboard ja Kitesurf klassides.

Techno293 U13 arvestuses võitis esikoha Kristers Krauklis Lätist, teise koha võitis Sergejs Zaharjins, samuti Lätist ja kolmanda koha Johanna Lukk Noblessneri Purjetamiskoolist. Techno293 U13 arvestuses tuli esikoht Eestisse ja võitjaks Bertha Kivistik Tallinna Purjelauakoolist. Teise koha võitis Viljams Preiss Lätist ja kolmas koht läks samuti Lätti, Ernests Jekabsonsile.

Techno 293 U15 tüdrukutest tegi suurepärased sõidud Natali Šank, Tallinna Purjelauakoolist, kes võitis ka esikoha. Teiseks tuli Ksenija Polovenko ja kolmandaks Liva Škutane, mõlemad Lätist. Techno293 U15 poiste arvestuses võitis lätlane Eduards Niedra, teiseks tuli Noblessneri Purjetamiskooli kasvandik Karl Sören Tamm ja kolmandaks taas lätlane Karlis Mengelsons.

Techno293 U17 tüdrukute arvestuses võitis napilt soomlane Siri Kaskeala, teiseks tuli Lisett Aasmets Tallinna Purjelauakoolist ja kolmandaks Emma Viktoria Millend, samuti Tallinna Purjelauakoolist. Techno293 U17 poiste arvestuses läksid kaks esimest kohta Lätti. Võitjaks tuli Gustavs Bekeris ja teiseks Ronalds Aselborg. Noblessneri Purjetamiskooli kasvandik Jakob Tuubel sõitis välja kõrge kolmanda koha.

Techno 293 U17 Open arvestuses tuli esimeseks Kaur Säärits ja teiseks Aleksei Malõškin.

Raceboard arvestuses tuli võitjaks Raivo Saarm, teiseks Andrus Jõgi ja kolmandaks Varlei Filippov.

Kitefoil klassi esimese koha võitis Madis Kallas, teise koha Vladimir Popov ja kolmanda koha Silver Kattai.

Foilide üldarvestuse esimese koha võitis väga häid sõite teinud eestlane John Kaju, teiseks tuli Jakob Eklund Soomest ja kolmandaks Janis Preiss Lätist. Foilide naiste üldarvetuse võitjaks tuli soomlane Aleksandra Blinnika, teiseks Elizabete Mengele Lätist ja kolmandaks Marta Klavina, samuti Lätist. Foil U20 arvetuses tuli võitjaks eestlane Frank Ervin, teiseks lätlane Davis Mazais ja kolmandaks samuti lätlane, Jekabs Ceze. Olümpiaklassi iQFoil arvestuse võitjaks trooniti soomalne Jakob Eklund, teiseks tuli eestlane Frank Ervin ja kolmandaks Jekabs Ceze.

Võistlustulemused: https://manage2sail.com/et-EE/ event/fd0f1e5a-8c6a-4d70-b29a- 774fa310ec31#!/

Fotod: https://www.facebook.com/Eesti.Jahtklubide.Liit/photos/?ref=page_internal

Videkokkuvõte: https://www.youtube.com/watch?v=hyqbyp8Y9yA

Võistluseid toetas Garmin, Sleep Angel Eesti, Prike, Eesti Purjelaualiit ja Eesti Jahtklubide Liit.



Garmin Purjetamise Võistlussari on Eesti Jahtklubide Liidu noorte- ja olümpiapurjetamise regatisari, milles sisalduvad Eesti Meistrivõistlused on üks eraldi võistlus ja Eesti Karika regatid on mitmest regatist koosnev võistlussari. Eesti Meistrivõistlused toimuvad ühe neli päeva kestva regatina noorte ühepaatidele augustis Pirital ja teistele klassidele septembris Kakumäel. Karikasari toimub hooaja vältel etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata ligi viissada sportlast. Igal võistlusklassil on karikasarjas kas kaks või kolm etappi.

Garmin Purjetamise Võistlussarja regatid:

1) 28.-30. mai Saaremaa Merispordi Seltsi regatt, Roomassaare sadam, Eesti Karikasarja 1. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

2) 11.-13. juuni Pärnu Purjetamisnädal, Pärnu Jahtklubi, Eesti Karikasarja 2. etapp – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaat 470

3) 18.-20. juuni Kärdla Race, Kärdla sadam, Eesti Karikasarja 3. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

4) 26.-27. juuni Pirita Surf, Pirita Surfiklubi, Eesti Karikasarja 4. etapp – purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

5) 15.-17. juuli Tallinn Race, Lennusadam, Eesti Karikasarja 5. etapp – kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18

6) 16.-18. juuli Baltic Cup Estonia, Pirita Surfiklubi, Eesti Karikasarja 6. etapp – purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

7) 19.-22. august Eesti Meistrivõistlused, Kalevi Jahtklubi – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

8) 27.-29. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused, Lohusalu sadam, Eesti Karikasarja 7. etapp – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18, 470

9) 10.-12. september Pärnu Sügisregatt, Pärnu Jahtklubi, Eesti Karikasarja 8. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

10) 23.-26. september Eesti Meistrivõistlused, Haven Kakumäe – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18, 470, purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

Käesoleval hooajal toimub koroonaviirusest tulenevalt võistlustele registreerimine täielikult interneti teel ning kohapeal regatibüroos registreerimist ei toimu. Samamoodi asuvad võistluse teadetetahvel ja tulemused ainult e-keskkonnas.

