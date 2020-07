Nädalavahetusel toimub Lennusadamas ja Noblessneri sadamas Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste etapp Tallinn Race

Reedest pühapäevani Lennusadamas ja Noblessneri sadamas toimuv Tallinn Race on Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja kolmas etapp kahepaatidele RS Feva, 29er, 49er / 49erFX, 470 ja F18 / Nacra 15. Kutsutud klassidena võistlevad regatil Eesti MV sarja väliselt lisaks noortepaat Optimist ja parapaat Hansa 303. Eesti sportlastele pakuvad konkurentsi Soome ja Läti purjetajad.

Garmin Purjetamise Eesti meistrivõistlused on noorte- ja olümpiaklasside sportlastele üks hooaja põhivõistlusi, mille käigus selgitatakse välja Eesti parimad seilajad. Meistrivõistlused toimuvad etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata enam kui neljasadat sportlast. Igal võistlusklassil on sarjas kas kolm või neli etappi, millest halvim läheb mahaarvamisele. Sarja toetajad Garmin ja Jakari Marine panevad sarja kokkuvõttes võistlejatele auhindadena välja Garmini spordikellad.

Seni peetud kahe etapi järel on RS Feva klassis sarja liidriteks Angeliina Maria Isabel Õunap ja Lisbeth Taggu. 29er klassis on esikohal Britta Maipuu ja Veronika Kuvatova, 49er / 49erFX klassis aga Juuso ja Henri Roihu. 470 klassis on kokkuvõttes seilanud kõige paremini Meribel Kõster ja Liisi Mari Nurmetalo. F18 / Nacra 15 klassis on liidripositsioonil Andres Laul ja Ain Roosma.

Võistluse avavad reedel kell 13:00 Lennusadamas Tallinna Kultuuriameti juhataja asetäitja Lennart Sundja, Noblessneri jahisadama kapten Indrek Orav ning Lennusadama jahisadama juht ja Eesti Jahtklubide Liidu juhatuse liige Lauri Väinsalu.

Klassidele Optimist, RS Feva, 29er ja 49er / 49erFX koosneb Tallinn Race kahest eraldi peetavast võistlusest, millest esimene lõpeb laupäeval ning teine pühapäeval.

Reede – laupäeva võistluse kvalifikatsioonisõidud peetakse reedest laupäeva lõunani, kus esimesed kolm kvalifitseeruvad otse finaali ning neljanda kuni kümnenda koha purjetajad poolfinaali. Neljandaks finaalis osalejaks saab poolfinaali võitja. Võistluse tulemused esimesest kuni neljanda kohani selguvad finaalsõidus. Reede – laupäeva võistluse poolfinaal- ja finaalsõidud toimuvad laupäeva pärastlõunal.

Pühapäeva võistluse kvalifikatsioonisõidud peetakse pühapäeva hommikul ning poolfinaal- ja finaalsõidud pühapäeva pärastlõunal.

Poolfinaal- ja finaalsõite kommenteerib nii laupäeval kui pühapäeval kell 13 Noblessneri sadama kail ja kell 14 Lennusadama jahisadama hoone terrassil Brigita Sepp. Huvilised on oodatud neile kalda lähistel paiknevatel radadel toimuvatele sõitudele kaasa elama.

Tallinn Race’i lõpptulemused arvestatakse liites kokku reede – laupäeva võistluse ja pühapäeva võistluse lõppkohad.

470, F18 / Nacra 15 ja Hansa 303 klassidele peetakse võistlussõitude seeria, millest arvatakse maha halvim võistlussõit.

Võistluse ajakava:

reede, 17. juuli

13:00 avamine Lennusadamas

15:00 29er ja RS Feva 3 kvalifikatsioonisõitu, 470 3 sõitu (Katariina kai võistlusala)

laupäev, 18. juuli

11:00 Optimist 3 kvalifikatsioonisõitu, Hansa 303 3 sõitu (Noblessneri võistlusala)

11:00 29er ja RS Feva 3 kvalifikatsioonisõitu, F18 / Nacra 15 ja 470 4 sõitu (Katariina kai võistlusala)

11:00 49er / 49erFX 3 kvalifikatsioonisõitu (Lennusadama võistlusala)

13:00 Optimist finaalsõidud (Noblessneri võistlusala)

14:00 49er / 49erFX, 29er, RS Feva finaalsõidud (Lennusadama võistlusala)

ASAP autasustamine Lennusadamas

pühapäev, 19. juuli

11:00 Optimist 3 kvalifikatsioonisõitu, Hansa 303 3 sõitu (Noblessneri võistlusala)

11:00 29er ja RS Feva 3 kvalifikatsioonisõitu, F18 / Nacra 15 ja 470 4 sõitu (Katariina kai võistlusala)

11:00 49er / 49erFX 3 kvalifikatsioonisõitu (Lennusadama võistlusala)

13:00 Optimist finaalsõidud (Noblessneri võistlusala)

14:00 49er / 49erFX, 29er, RS Feva finaalsõidud (Lennusadama võistlusala)

ASAP autasustamine Lennusadamas

Koroonaviirusest tulenevalt tuleb kaldal järgida hajutatuse nõuet ning ka merel on soovituslik vältida lähikontakte. Võistlusele registreerimine käib täielikult interneti teel ning kohapeal regatibüroos registreerimist ei toimu. Samamoodi asuvad võistluse teadetetahvel ja tulemused ainult puri.ee kalendris regati infolehel. Võistluse avamine ja autasustamine toimuvad Lennusadamas kesksel kohal, kusjuures võistlejad jälgivad sündmust hajutatult. Autasustamisel selgub kõigi võistlejate seast ka sarja toetaja Garmini poolt välja pandud loosiauhinna saaja.

Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistlused 2020 etapid:

1) 12.-14. juuni Pärnu Purjetamisnädal (Pärnu) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

2) 27.-28. juuni Pirita Surf (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

3) 3.-5. juuli Kärdla Race (Kärdla) – klassid RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

4) 17.-19. juuli Tallinn Race (Tallinn) – klassid RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

5) 17.-18. juuli Baltic Cup Estonia (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

6) 14.-16. august Kalevi Jahtklubi meistrivõistlused (Tallinn) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

7) 28.-30. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused (Lohusalu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

8) 11.-13. september Pärnu Sügisregatt (Pärnu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

9) 18.-20. september Tallinna Nädala regatt (Tallinn) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470, Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

10) 25.-27. september Saaremaa Merispordi Seltsi regatt (Roomassaare) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste kodulehekülg

Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistlused Facebook’is

Eesti Jahtklubide Liitu toetavad Liviko, Strand, Alfons Håkans ja Jakari Marine/Garmin.