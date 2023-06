Nädalavahetusel selgusid Võrtsjärvel Eesti meistrid RS Quest paatidel

Jahtklubi Meltemise eestvedamisel toimunud RS Questide Eesti Meistrivõistlused algasid reedel kui koguneti, kohaneti ja tehti treeninguid järvel. Laupäeval algasid võistlussõidud mida kogunes pühepäeva pealelõunaks kokku 12. Ideaalset purjetamisilma kahele päevale ei jagunud, nii tuldi pühapäeval veepealt varem ära, sest suur vihasadu hakkas võistlemist segama.

Kahe päeva järel selgusid Eesti parimad RS Questidel. Kindla esikoha saavutasid Johan Rannasti ja Mait-Mikk Kivi meeskond, edestades teisele kohale tulnud naiskonda koosseisus Aigi Jukk-Kaija Tammekivi 14 punktiga. Kolmanda koha saavutasid Kert Krüsban ja Liise Mets kes jäid teise koha omanikest viie punktiga maha.

RS Quest on tänapäevane väiksemat sorti purjejaht, mis on lihtsasti hallatav nii noortele kui täiskasvanutele. Stabliilsest ja suurepäraste purjetamisomadustega jahist on saanud üks populaarsemaid omasuguste hulgas. RS Quest sobib sõitmiseks nii sisevetel kui rannikulähedastel meredel. Viimastel aastatel on Eesti “questikate” laevastik järjest kasvanud

Jahtklubi Meltemi eestvedaja ja regati korraldaja Johan Rannasti sõnul on purjetamine Võrtsjärvel viimase kuue aastaga kenasti käima läinud. Seda tänu aktiivsetele klubi-ja mõttekaaslastele, headele toetajatele ja tublidele sportlastele.

Võistlusametnik Agnes Lill kiidab eestvedajaid väga heal tasemel võistluskorralduse eest ja seab Meltemi jahtklubi eeskujuks ja soovitab kõigil kel huvi neid külastada

Kõik klubiliikmed on kaasatud korraldusse, teevad kogu vajaliku ja enamgi ning kui keegi vajab abi, hüpatakse toeks ja kõik saab tehtud kiirelt, korrektselt ning hea tujuga. Ei ole ma veel näinud mossis nägusid (välja arvatud, kui mõni manööver ei õnnestu), kuid isegi paksus vihmasajus ja +10 kraadise ilmaga, nagu täna juhtus olema, ei kadunud nali ja naer kuhugi – Agnes Lill

Jahtklubi Meltemise tegemistele on õla alla pannud mitmed kohalikud ettevõtted nn: MOBEC AS, HUUM AS, Elva Vald, Viljandi vald, Elva vald, Vinsdefrance.ee ja Vestman Grupp.

Klubi tegemistega saab kursis olla nende kodulehe kaudu: https://jkmeltemi.ee/et