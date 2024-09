Nädalavahetusel selgitati Võrtsjärvel Eesti meistrid RS Quest paadiklassis

7-8. septembril toimusid Võrtsjärvel Veldemani puhkekeskuses RS Questide Eesti meistrivõistlused. Toimus 9 pingelist sõitu ning osales 10 meeskonda.

Ilmaolud olid Vahemerelised ja tõeliselt suvised ning kuupäeva teadmata võinuks arvata, et tegu on südasuvise regatiga. Kõige stabiilsemat minekut näitasid Priit Pikk ja Mikk Saar, kes suutsid kogu regati vältel hoida kõrget positsiooni ning lõpetasid seeria esimesel kohal kuldsed medalid kaelas. Teisele kohale purjetasid Johan ja Jasper Rannast ning kolmandale kohale võitlesid end Sven Kadaste ning Terje Vanahans. Eesti meistrivõistlused olid ühtlasi neljandaks ja viimaseks RS Questide karikasarja etapiks sel aastal ning samuti pärjati tiitlitega Võrtjärve jahtklubi karikasarja parimaid purjetajaid. Võrtsjärve jahtklubi võõrustas RS Questide Eesti meistrivõistlusi juba kolmandat aastat ning iga korraga on osalisi lisandunud, mis annab tunnistust, et kohapealne kokkuhoidev meeskond teeb südamega õiget asja ning heal sõnal on komme kiirelt levida.

Vaata kõiki tulemusi: https://manage2sail.com/en-US/event/85343a8d-2f8f-4840-bf51-1792258aaa93#!/entries?classId=06ba5b64-a108-4e3f-afea-96661d0ed426

GALERII: