Nädalavahetusel peeti Võrtsjärvel RS Tera ja RS Aero Sisemaa meistrivõistlused

Reedest pühapäevani Võrtsjärvel toimunud Sisemaa meistrivõistlustele kogunes 41 paatkonda ja enam kui 50 purjetajat, et omavahel mõõtu võtta. Võisteldi neljas arvestuses: RS Tera ja RS Aero Sisemaa meistrivõistlused 2024 RS Quest karikasarja 1. etapp Võrtsjärve Jahtklubi klubiregatt 1. etapp

Võistluse peakorraldaja ja jahtklubi Meltemi eestvedaja Johan Rannast: “Võistluste ajal oli ilus päkeseline ilm, temperatuurid ca 25 kraadi, järve vesi 21 kraadi, puhus vaikne tuul 2 – 3,5 m/s

Laupäevane ilmateade lubas võistelda päeva esimeses pooles ühtlase lõunatuulega ca 3 m/s. Tegelikkuses vaibus tuul peaaegu olematuks ja õnnestus anda vaid kaks starti. Aerod, Questid ja treilerjahid said kirja 2 sõitu, Terad ühe sõidu. Pühapäeval ei andnud prognoos mingit lootust võistlusi pidada, kuid alates kl 10st tõusis lõunakaare tuul kuni 3,5 m/s ja kuna kogu fleet reageeris kutsele järvele minna kiirelt, siis õnnestus teha veel lausa 6 võistlussõitu.

Seega regatt õnnestus igati.

Toitlustust, majutust regati ajal pakkus Veldemani puhkemaja. Puhkemaja territooriumil on olemas palliplatsid, kajakid ja ujumisvõimalus, mida agaralt kasutati 🙂 Õhtuti sai käia saunas, tutvuda teiste jahtklubidega, muljetada ja teha uusi plaane tulevikuks. Osalejate nägudest ja tagasisidest oli tunda, et kõik tundsid ennast siin hästi ja järgmisel aastal on potensiaali korraldada need võistlused veel oluliselt suuremale seltskonnale”.

Regati tulemused RS Tera esikolmik: 1. Viktor Korotkov 2. Alisa Petrova 3. Arseni Šišov Kõik Maardu Purjespordikoolist RS Aero esikolmik: 1. Andres Rohtla Kalevi Jahtklubi 2. Andres Haavel Saaremaa Merispordi Selts 3. Ants Haavel Hara Seilamise Selts RS Quest esikolmik: 1. Priit Pikk, Mikk Saar, Leena Pizzolante; Võrtsjärve Jahtklubi 2. Sven Kadaste, Terje Vanahans; Hara Seilamise Selts 3. Endel Hango, Saskia Hango; Võrtsjärve Jahtklubi